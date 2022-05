Maribor dvakrat pred praznimi tribunami, Olimpija enkrat

Državni prvaki Mariborčani so dobili kazni zaradi dogodkov tako po 35. kot tudi po 36. krogu Prve lige Telemach.

Po 35. krogu je disciplinski sodnik ugotovil nešportno in neprimerno vedenje navijačev. Šlo je za večkratno prižiganje bakel, bakle odvržene na igrišče, metanje pvc-zvitkov na igrišče, vdor navijačev na igrišče in poškodovanje, napad na varnostnika ter pomanjkljivo organizacijo tekme.

Disciplinski sodnik je vodstvu vijoličastih izdal globo v višini 6450 evrov ter jim odredil kazen igranja ene domače tekme brez gledalcev

Tudi po 36. krogu so Mariborčani dobili najvišjo kazen. Gre za disciplinski ukrep igranja domače tekme brez gledalcev. Ta ukrep bodo izpeljali v naslednjem krogu sezone 2022/23, potem ko bodo Mariborčani eno domačo tekmo že odigrali brez navijačev. Plačati bodo morali še dodatnih 9200 evrov, vsega skupaj torej 15.650 evrov.

Seznam prekrškov je naslednji: nešportno in neprimerno vedenje navijačev, večkratno žaljivo obnašanje do nasprotnih navijačev, večkratno prižiganje večjega števila bakel, bakle odvržene na igrišče, povzročitev močne detonacije, večkratna povzročitev prekinitve tekme, polivanje drugega pomočnika sodnika s pivom, vdor na igrišče po tekmi in povzročanje splošne ogroženosti udeležencev tekme, metanje bakel med navijaško skupino nasprotne ekipe, spopad z varnostniki, obmetavanje gledalcev z različnimi predmeti.

Za dogajanje v 35. krogu 1. SNL bo vodstvo NK Olimpija Ljubljana moralo plačati 4900 evrov ter prav tako odigrati eno domačo tekmo brez gledalcev na tribunah.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Gre za nešportno in neprimerno vedenje navijačev, kot so prižiganje večjega števila bakel, metanje papirnatih trakov na igrišče, povzročitev prekinitve tekme, vdor navijačev na igrišče po koncu tekme, napad na policiste, pomanjkljivo organizacija tekme

Zaradi šestih rumenih kartonov, ki so jih v 35. krogu 1. SNL prejeli igralci Mure, bo vodstvo murskosoboškega prvoligaša prisiljeno plačati 360 evrov. Mura je bila kaznovana tudi po zadnjem krogu prvenstva z globo v višini 1000 evrov. Tudi v tem primeru je vzrok nešportno in neprimerno vedenje navijačev, in sicer prižiganje večjega števila bakel ter večkratno žaljivo obnašanje do nasprotnih navijačev.

Vodstvo Brava bo zaradi nešportnega vedenja več igralcev, ki so prejeli štiri rumene in en rdeči karton, prisiljeno plačati globo v višini 300 evrov. Nogometaš Brava Gregor Bajde, ki je bil izključen zaradi žaljenja sodnika, pa v novi sezoni na dveh tekmah ne bo smel igrati. Zaradi žaljenja sodnika in izključitve bo brez dveh tekem tudi igralec Celja Tomislav Tomić.

Vodstvo Kopra bo zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so prižigali bakle, plačalo globo v višini 1100 evrov.

Disciplinski sodnik pa je Radomljanom izrekel globo v višini 600 evrov zaradi nešportnega in neprimernega vedenja navijačev, ki so žalili navijače nasprotne ekipe.

