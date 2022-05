Čaga vijolic v Prekmurju, ki so jo očrnili nepotrebni incidenti

Mariborski navijači so po zmagi nad Muro pritekli na zelenico in proslavljali 16. državni naslov.

Mariborski navijači so po zmagi nad Muro pritekli na zelenico in proslavljali 16. državni naslov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Pa ga imamo. Novi državni prvak je NK Maribor. Do naslova je prišel tako, kot se za šampione spodobi. Na tekmi sezone, na dvoboju resnice, na katerem si ni smel privoščiti spodrsljaja, je v gosteh v izjemnem navijaškem ozračju premagal Muro (3:1). Do zlata vredne zmage je prišel le dan po tem, ko je za buren uvod na derbi poskrbel suspenz vratarja Mure Marka Zalokarja. Zamenjal ga je 17-letni Vid Šumenjak, dočakal ognjeni krst med člani in prejel tri zadetke.

Razprodana Fazanerija, zanimanje za ogled prekmursko-štajerskega derbija je bilo tolikšno, da bi lahko srečanje v Murski Soboti zagotovo spremljalo petmestno število gledalcev, je ponudila spektakel.

Fotogalerija s tekme v Murski Soboti, foto Blaž Weindorfer/Sportida:

1 / 66 2 / 66 3 / 66 4 / 66 5 / 66 6 / 66 7 / 66 8 / 66 9 / 66 10 / 66 11 / 66 12 / 66 13 / 66 14 / 66 15 / 66 16 / 66 17 / 66 18 / 66 19 / 66 20 / 66 21 / 66 22 / 66 23 / 66 24 / 66 25 / 66 26 / 66 27 / 66 28 / 66 29 / 66 30 / 66 31 / 66 32 / 66 33 / 66 34 / 66 35 / 66 36 / 66 37 / 66 38 / 66 39 / 66 40 / 66 41 / 66 42 / 66 43 / 66 44 / 66 45 / 66 46 / 66 47 / 66 48 / 66 49 / 66 50 / 66 51 / 66 52 / 66 53 / 66 54 / 66 55 / 66 56 / 66 57 / 66 58 / 66 59 / 66 60 / 66 61 / 66 62 / 66 63 / 66 64 / 66 65 / 66 66 / 66

Oba stratega, Damir Čontala in Radovan Karanović, sta pred srečanjem izpostavljata, kako se veselita igrati v takem vzdušju. V Sloveniji ga lahko najdeš le na redkih stadionih. V Fazaneriji, kjer je doma Mura, znana po zvestem občinstvu, v nedeljo pa je tam gostoval Maribor, za katerega pravijo, da prihaja iz najbolj nogometnega mesta v Sloveniji, je navdušil. Če izvzamemo vse manj priljubljene navijaške izpade, katerih ni manjkalo zlasti po tekmi.

Mariborčani so imeli bučno podporo s tribun. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Evforični mariborski navijači napolnili tribuno

Pred tekmo so se občinstvu najprej predstavile državne prvakinje v nogometu, ŽNK Pomurje, ki so bile v napeti končnici prvenstva boljše od Olimpije. V moški članski konkurenci sta bila od Olimpije boljša dva kluba. Maribor, ki je gostoval v Fazaneriji, in pa podprvak Koper.

V Murski Soboti se je tako začelo z aplavzom Pomurkam, nadaljevalo z veličastno koreografijo domačih navijačev, v kateri so izpostavili transparent ''Prekmurje republika'', na drugi strani pa so privrženci Maribora, evforija ob možnosti osvojitve državnega naslova, katerega niso v Ljudskem vrtu proslavljali že tri leta, zasedli celotno tribuno za gostujoče navijače. Zbralo se jih je več kot 500, bili so zelo razigrani in glasni, njihovi ljubljenci pa so od prve minute pritiskali na vrata Mure.

Med vratnici Mure je stopil najstnik

Komaj 17-letni vratar Vid Šumenjak, ki je vskočil med vratnici ob suspenzu Marka Zalokarja, bodočega čuvaja mreže Maribora, je imel nemalo dela. Pa tudi sreče. V 3. minuti je Ognjen Mudrinski zatresel prečko, nato je mladi čuvaj mreže z odlično potezo preprečil avtogol Jana Gorenca, v 17. minuti je ustavil strel Maxa Watsona, v 25. minuti je projektil Đorđeta Ivanovića preusmeril v kot in dokazal, da poseduje odlične reflekse. Nekaj, kar mu je ostalo še iz časov, ko se je v preteklosti preizkušal tudi v futsalu.

Na vratih Mure je bil 17-letni Vid Šumenjak. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Kronaveter za zasluženo vodstvo

Mariborčani so pritiskali, gostitelji niso znali vsiliti svojega ritma in le poredko stopili konkretneje na polovico vijolic. Viole so bile vse glasnejše. Na ''sončni'' tribuni, nastanjeni so bili na edinem delu stadiona brez strehe na glavo (in sence), so bili iz minute v minuto bolj vroči. Dišalo je po vodstvu Maribora, Mudrinski je pred tem v eni izmed obetavnih priložnosti presenetljivo zgrešil žogo, Martin Milec pa je ob ''pomoči'' bloka Jana Gorenca poslal žogo tik mimo vrat. In res, Maribor je še pred koncem prvega dela povedel! V 42. minuti je završalo od njihove sreče.

Sonce je posijalo za vijolice, Maribor je po mojstrsme strelu Roka Kronavetra, že njegovem 106. v 1. SNL, dočakal vodstvo, s katerim je bil še naprej sam svoj sreče kovač. Mura je resneje zapretila le prek Mihaela Klepača, a se je ob strelu Slavonca v izdihljajih šestminutnega sodnikovega podaljška izkazal Menno Bergsen, menjava za poškodovanega Ažbeta Juga.

Zalegel šele apel kapetana Maribora

Roka Kronavetra pretiravali v slavju in na zelenico odvrgli nemalo pirotehničnih sredstev. Prireditelji so jih bili primorani večkrat opozoriti, naj prenehajo s početjem, saj bi se lahko sodnik v nasprotnem primeru odločil, da bo izpraznil tribuno. Opozorila niso padla na plodna tla vse do obiska in apela kapetana Martina Milca. Nato so se strasti le umirile, nadaljevala se je tekma, Maribor pa je odšel na odmor dobre volje. Z uresničenim ciljem. O tem, kako boljši je bil, je pričalo tudi razmerje strelov na gol (15:4, od tega 4:1 v strelih v okvir vrat). Gostje vodijo! @nkmaribor je prek Roka Kronavetra povedel na derbiju v Murski Soboti. Vijolice so zelo blizu 16. naslovu državnega prvaka. Zaradi metanja pirotehnike na zelenico je sledila večminutna prekinitev. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/R1CeR8VeQQ — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 22, 2022 Zakaj se je prvi polčas podaljšal za kar šest minut? Mariborski navijači so po vodilnem zadetkupretiravali v slavju in na zelenico odvrgli nemalo pirotehničnih sredstev. Prireditelji so jih bili primorani večkrat opozoriti, naj prenehajo s početjem, saj bi se lahko sodnik v nasprotnem primeru odločil, da bo izpraznil tribuno. Opozorila niso padla na plodna tla vse do obiska in apela kapetana. Nato so se strasti le umirile, nadaljevala se je tekma, Maribor pa je odšel na odmor dobre volje. Z uresničenim ciljem. O tem, kako boljši je bil, je pričalo tudi razmerje strelov na gol (15:4, od tega 4:1 v strelih v okvir vrat).

Evrogol Milca po zgolj minuti!

Drugi polčas se je začel sanjsko za goste. Kapetan Martin Milec se je odločil za strel z okrog 25 metrov, njegov projektil z desne strani pa je bil tako natančen, da je bil najstnik med vratnicama Mure nemočen. Še drugič je moral po žogo v mrežo. Trener Karanović na stadionu ni skrival navdušenja, pošteno mu je odleglo, naslov je bil vse bližje. Na roko mu je šel tudi rezultat srečanja med Bravom in Koprom (0:0).

Maribor je v 53. minuti vodil že s 3:0. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

V 53. minuti je sledil nov delirij ''vijolične'' tribune. Tokrat se je med strelce vpisal še Ognjen Mudrinski in izpopolnil zbirko žrtev v 1. SNL, saj je v tej sezoni zatresel mrežo vsem devetim tekmecem. Na derbiju, na katerem pri domačem občinstvu Marko Zalokar nista bili preveč priljubljeni besedi, je dišalo po prepričljivi zmagi vijolic, prvi v tej sezoni nad Muro. Gostitelji, ki se jim je na igrišču poznala odsotnost treh kaznovanih prvokategornikov, najbolj so pogrešali Tomija Horvata, so se trudili na vse pretege, da bi vrnili udarec Mariborčanom, a več od avtogola, ko je lastno mrežo zatresel Nemanja Mitrović, niso zmogli. Ostalo je pri še kako sladki zmagi Maribora s 3:1, vijolice pa so na koncu zbrale kar tri točke več od Kopra.

Slavje, začinjeno z nepotrebnimi incidenti

Maribor je dočakal tisto, kar je pogrešal vse od leta 2019. S 16. naslovom je še izboljšal slovenski rekord, po treh letih bo znova igral v ''donosnih'' kvalifikacijah za ligo prvakov, sledijo je slavje. Na igrišče so nemudoma pritekli številni navijači Maribora. Tisti bolj vročekrvni so pridrveli pred tribuno z domačimi navijači Black Gringos, prišlo je do obračunavanj in metanja pirotehničnih sredstev, kaos, ko je policija s pomočjo varnostne službe le stežka preprečevala nadaljnje izpade agresivnega vedenja, pa se je nadaljeval še nekaj časa.

V Murski Soboti je vroče, policija in redarji imajo ogromno dela z brzdanjem vročekrvnih navijačev @nkmaribor, ki so si dali duška po zmagi nad @nsmura_ms. Pred slavnostno podelitvijo "kante" morajo Viole nujno zapustiti igrišče, drugače podelitve ne bo. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/T8BtESnPRU — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 22, 2022

Minil je šele takrat, ko je bilo iz zvočnikov zaslišati opozorilo prirediteljev, da podelitve sploh ne bo, če navijači Maribora ne bodo zapustili zelenice. Tako je tudi bilo. Ko je v Mursko Soboto prispela kanta, ta je bila pred tekmo v Slovenjskih Konjicah, na polovici med Mursko Soboto in Ljubljano, se je začela slavnostna predaja medalj, nato pa je predsednik Nogometne zveze Slovenije Radenko Mijatović v vrhuncu večera, kar se tiče veselih mariborskih privržencev, predal pokal v roke poslavljajočemu se kapetanu Marcosu Tavaresu. Sreča je bila neizmerna, tekle so solze, Brazilec z vijoličnim srcem se je poslovil na sanjski način.