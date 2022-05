Mura doživela šok tik pred derbijem, Mariboru se nasmihajo naslov in evropski milijoni!

Obeta se prvovrsten spektakel, drama, ki bi lahko trajala vse do zadnjih minut. Že tretjič zapored se o slovenskem nogometnem prvaku odloča v zadnjem krogu. Tokrat ne le na eni, ampak kar dveh tekmah, v najboljšem položaju pa je Maribor. Vodi na lestvici in ima vse v svojih rokah. Naslov bi mu prišel še kako prav, tudi zaradi vedno bolj prazne klubske blagajne. Če bo dobil prekmursko-štajerski derbi na Fazaneriji, bo zagotovo zadržal prednost pred Koprom. Primorcem vlivajo upanje besede trenerja Mure Damirja Čontale, ki zagotavlja, da ga zanima le zmaga, a jo bo primoran naskakovati brez suspendiranega vratarja Marka Zalokarja , ki odhaja v Maribor in je odklonil nastop proti bodočim soigralcem!

V Murski Soboti narašča napetost. Danes se bo na nabito polni Fazaneriji odločalo o državnemu prvaku. V igri je ogromen vložek. Prekmursko-štajerski spopadi so že tako polni prestiža in dodatne motivacije, Maribor pa lahko prvič po treh sušnih letih, v katerih ni osvojil niti ene lovorike, postane slovenski prvak.

Mura se bo na drugi strani potegovala za čast, še vedno pa ni rekla zadnje v boju za tretje mesto. V domačem taboru so prepričani, da jim določene prednosti ne zagotavljajo le domače igrišče in polne tribune, ampak tudi dejstvo, kako se pred sklepnim dejanjem soočajo z bistveno manj pritiska od Mariborčanov. Ko so mu bile nazadnje izpostavljene vijolice in so gostovale kot vodilni prvoligaš, se je njihov nastop spremenil v polom, saj so ostale brez točk in ponudile skromno predstavo v Šiški (1:3).

Navijači Mure so na zadnjem prekmursko-štajerskem derbiju v Fazaneriji pozdravili domačo zmago (3:1). Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Danes se bodo pomerile s tekmecem, katerega niso premagale že poldrugo leto. Na zadnjih petih medsebojnih srečanjih so utrpele tri poraze (in dva remija), v tej sezoni so proti Prekmurcem, ki bodo danes uradno predali naslov nasledniku, na treh tekmah osvojile le točko! Zato bo Mariboru, na katerega spodrsljaj bo čakal Koper, danes vse prej kot enostavno.

Mura je velik klub, ki želi vedno zmagati

Ko je Mura jeseni doma premagala Maribor s 3:1, so zadetke za gostitelje dosegli Žan Karničnik, Tomi Horvat in Amadej Maroša. Prvi in zadnji zdaj igrata v tujini (Bolgarija in Ciper), Horvat, najboljši mladi igralec sezone 1. SNL, pa bo manjkal zaradi kazni. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Veliko je govoric, nekakšnih obtoževanj okoli tega, kdo je dogovorjen in kdo ni. Vedno so pritiski, ki niso za na igrišče. Ko se v zadnjem krogu odloča o naslovu, gre za drugačno tekmo. Poraja se vprašanje, kdo bo odigral pošteno do konca. Mura je velik klub, ki želi vedno zmagati in enako bo zdaj v nedeljo," sporoča mladi trener Mure Damir Čontala, ki bo prvič gostil Mariborčane, odkar je v začetku leta na črno-belem stolčku nasledil Anteja Šimundžo. Danes bo v središču pozornosti slovenske nogometne javnosti, saj lahko postane mož, ki bi Mariboru uničil sanje o naslovu.

Čeprav bo pogrešal štiri zelo pomembne igralce (Tomi Horvat, Klemen Pucko in Žiga Kous ne bodo zaigrali zaradi kazni rumenih kartonov, vratar Žan Zalokar pa zaradi suspenza), Horvat in Pucko sta spomladi pod njegovim vodstvom denimo odigrala največ minut, verjame v dolgo in široko klop Prekmurcev. Morda podobno kot na zadnjem derbiju v Stožicah (3:3) dočaka priložnost 16-letni up Niko Kasalo, najmlajši debitant Mure v 1. SNL.

Kdo bo branil proti Mariboru? Po suspenzu 31-letnega vratarja Marka Zalokarja, bodočega nogometaša Maribora, ki je po poškodbi Marina Ljubića postal nepogrešljiv člen Mure med vratnicama in branil na zadnjih šestih tekmah, se poraja vprašanje, kdo bo branil na zadnji tekmi sezone. Bi lahko danes proti Mariboru stopil med vratnici izkušeni čuvaj mreže Matko Obradović? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Bi se lahko vrnil Matko Obradović, ki je nazadnje branil v začetku decembra 2021 proti Taboru, nato pa so ga bolečine v hrbtu prisilile k daljšemu okrevanju? V spomladanskem delu je Dalmatinec sedel na klopi 8. maja proti Domžalam, njegov rojak Ljubić pa po 3. aprilu, ko se je poškodoval na tekmi s Koprom, ni kandidiral za nastop. Na zadnji tekmi Mure, ko je remizirala pri Olimpiji (3:3), je na klopi za rezervne igralce sedel mladi, komaj 17-letni čuvaj mreže Vid Šumenjak.

Lani so v Fazaneriji tako proslavljali zgodovinski naslov prvaka. Kdo bo nasledil Muro? Maribor ali Koper? O tem bodo odločali tudi črno-beli. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mura želi vztrajati v boju za tretje mesto, ponuja se ji tudi možnost, da si zagotovi status najuspešnejše ekipe spomladanskega dela. To bi bilo veliko priznanje za Čontalo in njegove sodelavce. To bi bil tudi dokaz, da so se stvari po odhodih dolgoletnega stratega Šimundže in najboljšega igralca Žana Karničnika ter nepozabni evropski sezoni lotili posrečeno. Želijo igrati všečno, napadalno, s ciljem doseči zadetek več od tekmeca ter s tem navduševati navijače, ki bodo danes pričarali v Fazaneriji imenitno vzdušje.

Karanović: Navijačem pripraviti najlepše darilo

Radovan Karanović lahko postane prvi trener Maribora po Darku Milaniču, ki bi osvojil naslov prvaka. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Navijače pa želijo osrečiti tudi Mariborčani. In to kako! V čustvenem tednu, ki je najprej ponudil nepozabne prizore ob zadnjem nastopu Marcosa Tavaresa v Ljudskem vrtu, nato pa sta mesto ob Dravi v petek v čast poslavljajočega se kapetana osvetlila še dih jemajoč pirotehnični šov in ognjemet, se ponuja velikanska priložnost, da Maribor po treh letih znova postane prvak. To bi mu pomenilo ogromno, tudi zaradi vedno bolj prazne klubske blagajne, ki bi jo lahko ob uspešni evropski sezoni, končno napolnili. Sodelovanje v kvalifikacijah lige prvakov ponuja izjemne bližnjice za zagotovitev dolge evropske jeseni, kar je lani dokazala Mura.

''Cilj je le eden, narediti zadnji korak in pripraviti najlepše darilo ob koncu sezone našim navijačem,'' sporoča trener vijolic Radovan Karanović. Pred njim je največji izziv, odkar je trener Maribora. Resda ga lahko v primeru slabšega rezultata reši tudi Bravo, če bi njegov stanovski kolega Dejan Grabić danes vrnil milo za drago Koprčanom za poraz v finalu pokala. V tem primeru bi lahko Maribor v najbolj nenavadnem scenariju postal prvak tudi ob porazu v Murski Soboti!

Če bo Bravo danes ostal neporažen proti Kopru, bi Mariboru za naslov prvaka zadoščal tudi poraz v Murski Soboti, saj imajo vijolice boljše razmerje v medsebojnih srečanjih od kanarčkov. Foto: Vid Ponikvar

Mariborčani pa se vendarle nočejo igrati s tem, da bi bili odvisni od drugih. Želijo premagati Muro in odpraviti vse dvome o prvaku. Ponuja se jim tudi možnost, da Prekmurcem vrnejo za bolečo izkušnjo izpred leta dni, ko so črno-beli v zadnjem krogu osvojili Ljudski vrt in Mariboru preprečili osvojitev naslova.

Tavares: Takšne tekme se igrajo z glavo

Marcos Tavares se je z družino in soigralci nazadnje veselil državnemu naslovu leta 2019. Foto: Grega Valančič/Sportida Vijolice bodo v Fazaneriji računale na skoraj najmočnejšo zasedbo. Na vratih bo tudi tokrat poškodovanega Ažbeta Juga nadomeščal Nizozemec Menno Bergsen, zaradi kartonov pa bo v zvezni vrsti manjkal nekdanji up Mure Aljaž Antolin. Navijače Maribora lahko veseli dejstvo, da se je Antoine Makoumbou, ki je podobno kot še pet soigralcev našel mesto v idealni enajsterici 1. SNL v izboru SPINS XI, vrnil k treningom in bo nared za tekmo leta. ''Z nami bo ogromno navijačev, podpora bo izjemna, a moramo ostati popolnoma osredotočeni le na nogometni del. Takšne tekme ne moreš igrati samo s čustvi, ampak z glavo,'' trezno, brez kakršnekoli evforije, poudarja kapetan Marcos Tavares.

Na svojo priložnost bo čakal na klopi, po koncu srečanja pa bi, če bi se Mariborčanom uresničil načrt, lahko poslovil od nogometa s ''kanto'', katero je nazadnje dvignil v zrak leta 2019.

Pred Ognjenom Mudrinskim, najboljšim strelcem 1. SNL in dobitnikom priznanja SPINS XI za igralca sezone 2021/22, je velik izziv. Srb je dosegel v tej sezoni 16 zadetkov, zatresel že mrežo osmih tekmecev, v polno pa ni zadel le še proti Muri. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Moja vloga je, da prispevam delež in fantom pomagam z nasveti. Kot mentor. Lani smo imeli možnost narediti odločilni korak v zadnjem krogu, ni nam uspelo. Vemo, kaj bi pomenil naslov prvaka za Maribor in vse navijače. A tudi za evropsko pot, ki bi bila poleti prijetnejša in bi ponujala več priložnosti. Zato smo vse moči usmerili v popoldne v Murski Soboti, v zmago, v naslov,'' tudi izkušeni Brazilec s slovenskim srcem izpostavlja pomembnost naslova, ki omogoča bistveno lažje možnosti za večje dosežke v Evropi.

Ni kaj, ob 17.30, takrat se bosta vzporedno začeli tudi tekmi v Ljubljani (Bravo – Koper) in Celju (Celje – Olimpija), bo danes še kako zanimivo. Glede na pregovorno izenačnost in nepredvidljivost slovenskega prvenstva, o tem je bilo veliko govora v ponedeljek, ko so Radomlje osvojile Bonifiko, bi se lahko o novem prvaku odločalo vse do zadnjih sekund!