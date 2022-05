Maribor v velikem slogu do novega naslova slovenskega prvaka!

Nogometaši Maribora so v velikem slogu prišla do naslova slovenskega nogometnega prvaka. Mariborčani so v zadnjem krogu v derbiju gladko s 3:1 (1:0) odpravili Muro in potrdili prvo mesto ter 16. naslov najboljših. Drugi Koper je na koncu zaostal za tri točke, saj je na zadnji tekmi remiziral z Bravom (0:0), Olimpija je z zmago nad Celjem potrdila tretje mesto (2:0). Od 1. SNL se poslavlja Aluminij, v dodatnih kvalifikacijah za obstanek v elitni druščini pa bo igral Tabor.

1. SNL, 36. krog: Nedelja, 22. maj:

Mura : Maribor 1:3 (0:1)

Mitrović 65./ag; Kronaveter 42., Milec 46., Mudrinski 53. Bravo : Koper 0:0

R.K.: Bajde 88./Bravo Celje : Olimpija 0:2 (0:2)

Kvesić 12., 36. R.K. Tomić 88./Celje *tekme so se začele ob 17.30 Sobota, 21. maj:

Radomlje : Domžale 3:3 (1:1)

Čuić 28., Pogačar 59., Šarić 73.; Adamov 37., 78., Jakupović 52./11-m



Aluminij : Tabor 2:2 (1:1)

Kadrić 36., Martić 48.; Čakš 14., Monjac 54.

Mura : Maribor, foto: Blaž Weindorfer/Sportida:

Mariborčani do 16. naslova slovenskega prvaka

Danes je bilo na zelenicah 1. SNL zelo pestro. Na derbiju zadnjega kroga je Maribor s 3:1 odpravil Muro in si zagotovil 16. naslov slovenskega prvaka. Mariborčani so v Murski Soboti prvič v sezoni premagali zadnjega državnega prvaka in prav ta zmaga je vijoličnim prinesla 16. zvezdico. Izbranci Radovana Karanovića so tako sami odločili o svoji usodi in jim ni bilo treba čakati na vesti iz Ljubljane, kjer je pri Bravu gostoval prvi zasledovalec Koper.

V Fazaneriji so se novim prvakom @nkmaribor na zelenici pridružili navijači, nekateri pa so to izkoristili za obračunavanje z domačim občinstvom. Policija in redarji imajo veliko dela. Dogajanje ne poteka ravno v skladu z načrtovanim protokolom. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/dI8n6GGGRk — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 22, 2022

Maribor je v Fazaneriji prišel do vodstva v 42. minuti, ko je po podaji Makoumbouja z natančnim strelom Rok Kronaveter premagal mladega 17-letnega vratarja Mure Vida Šumenjaka. Ta se je sicer izkazal na vratih Prekmurcev z nekaj izjemnimi posredovanji.

Pred srečanjem je namreč kot strela z jasnega udaril suspenz Marka Zalokarja, v zadnjem delu sezone prvega vratarja Mure, ki ni branil proti Mariboru. Tako je do tekme ostalo odprto vprašanje, kateri čuvaj mreže bo stopil med vratnici na sklepnem dejanju sezone. Priložnost je dobil 17-letni Šumenjak, ki je pa je na koncu klonil kar trikrat. Prvi gol Mariborčanov so navijači štajerske ekipe proslavili z uporabo pirotehnike, nekaj pirotehnike je priletelo celo na igrišče, to je ob močnem poku naredilo celo manjši "krater" na zelenici, posledično pa je sodnik prekinil tekmo. Organizatorji so zatem okrepili varnostno službo, svoje navijače pa je miril tudi Marcos Tavares in jih naprosil, da prekinejo s tovrstnim obnašanjem.

Gostje vodijo! @nkmaribor je prek Roka Kronavetra povedel na derbiju v Murski Soboti. Vijolice so zelo blizu 16. naslovu državnega prvaka. Zaradi metanja pirotehnike na zelenico je sledila večminutna prekinitev. @SiolSPORTAL pic.twitter.com/R1CeR8VeQQ — RokPlestenjak_PS (@RokPlestenjak) May 22, 2022

V drugem polčasu sta za Maribor zadela še Martin Milec in prvi strelec 1. SNL Ognjen Mudrinski, ki je s tem tako kompletiral zbirko in zadel v polno proti vsem devetih prvoligaškim tekmecem. Mura je nato vendarle prišla do častnega zadetka, potem ko je v 65. minuti lastno mrežo zatresel Nemanja Mitrović.

Veličasten pirotehnični šov ob Dravi za velikega kapetana

Mariborčani bodo tako prvič po letu 2019 zaigrali v kvalifikacijah za ligo prvakov, ki omogočajo izvrstno bližnjico do podaljšane evropske jeseni, kar je lani imenitno dokazala Mura. Vijolice so se tako v Prekmurju veselile 16. državnega naslova, ki hkrati pomeni tudi sanjsko slovo kapetana Marcosa Tavaresa.

Ljubljencu mariborskih src so v petek zvečer ob vožnji s čolnom na Dravi priredili veličasten ognjemet in pirotehnični šov, ki mu je segel do srca.

Koper za konec s točko iz Ljubljane

Koper se je z Bravom razšel z delitvijo točk. Foto: Grega Valančič/Sportida Vzporedno z derbijem v Murski Soboti je potekala tudi tekma v Spodnji Šiški, na kateri sta se Bravo in Koper, ki je do zadnjega kroga upal na naslov, razšla brez golov.

Čeprav so večino sezone prebili na prvem mestu, so v ponedeljek, ko so na poslovilni tekmi Ivice Guberca na Bonifiki, zapravili veliko priložnost, da bi še naprej odločali sami o svoji usodi. Kapetan Kopra je proti Bravu zadnjič zaigral za kanarčke, zdaj pa se odpravlja novim izzivom naproti, postal bo pomočnik športnemu direktorju Oliverju Bogatinovu.

Bravo je sezono končal na petem mestu.

Bravo : Koper, foto: Grega Valančič/Sportida:

Olimpija do tretjega mesta

Robert Prosinečki je z Olimpijo ostal na tretjem mestu. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je zmago v zadnjem krogu, v katerem je z 2:0 (2:0) ugnala Celje ohranila tretje mesto. Pred dvema letoma sta ista tekmeca v zadnjem krogu na stadionu Z'dežele odločala o naslovu prvaka, tokrat pa Celjani niso imeli posebnega rezultatskega imperativa. Sezono so končali v spodnji polovici razpredelnice, kar je manj od pričakovanj.

Za zmago Olimpije je dvakrat zadel Mario Kvesić, Celje pa je v zaključku tekme mora igrati še brez nekdanjega člana Olimpije Tomislava Tomića, ki je v 88. minuti prejel rdeči karton.

Navijače Olimpije zdaj najbolj zanima, koliko nogometašev bo dres zmajev, ta bo poleti povsem nov, saj stopa v veljavo dogovor z novim opremljevalcem, nosilo tudi v prihodnji sezoni. Robert Prosinečki ima velike načrte, z Olimpijo se želi v dobri luči predstaviti tudi v Evropi, tam pa že drugo sezono zapored ne bo Celjanov.

Za uvod strelska poslastica v Domžalah

Prvoligaški ples v sezoni 2021/22 se je začel pred desetimi meseci. Bil je petek, 16. julij 2021, ko sta se Bravo in Radomlje razšla brez zadetkov (0:0). Kdo bi si mislil, da bosta kluba, ki jima v začetku sezone niso napovedovali večjih dosežkov, to velja zlasti za lanskoletne drugoligaške prvake, tako uspešna. Šiškarji so pisali zgodovino, se prvič uvrstili v finale pokala in naskakovali evropsko vozovnico, Radomljani pa so si prvič, odkar nastopajo v 1. SNL (to je tretja sezona), zagotovili obstanek.

To pa še ni vse. Po odmevni zmagi na Bonifiki, s katero so pokvarili šampionske sanje Koprčanom, so merili na peto mesto, na preboj v zgornjo polovico razpredelnice, zato jim v sosedskem spopadu z Domžalami ni manjkalo motivov. Ob bučni podpori zvestih Mlinarjev so naskakovali tudi rekordno peto zaporedno zmago, a jim tokrat ni uspelo. Tekma se je končala z neodločenim izidom 3:3, Radomlje tako ostajajo šeste na lestvici, tik pred sosedi Domžalami.

Rumena družina je prvič zaigrala brez Senijada Ibričića, ki je sklenil igralsko pot in bo od ponedeljka naprej novi športni direktor kluba, zadnjič pa je ekipo vodil Dejan Djuranović, ki ga bo, kot kaže, na vročem stolčku nasledil Slaviša Stojanović, ki ga na Domžale vežejo zelo prijetni spomini.

Klavrno slovo Aluminija od prvoligaških zelenic

Kidričevo se je v soboto po zadnji tekmi v sezoni 2021/22 vsaj za leto dni poslovilo od prvoligaških užitkov. Zadnjeuvrščeni Aluminij je zapustil druščino z derbijem začelja s sežanskim Taborom, zmagovalca pa ni bilo, končni izid je bil 2:2. Štajerci, ki jih vodi Robert Pevnik, tako v spomladanskem delu niso dosegli niti ene zmage, Kraševce pa čakata 26. in 29. maja še kako pomembna izpita, saj bodo skušali v dodatnih kvalifikacijah za popolnitev 1. SNL spravili v slabo voljo drugoligaškega podprvaka Triglav.