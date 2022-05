Prekrasna novica za Maribor, ki veselo hladi šampanjec

Nogometni klub Maribor je slovenski rekorder. Ni ga kluba, ki bi osvojil več lovorik. Zbirka pa bi se lahko v nedeljo še povečala. Mariborčani vstopajo v zadnji krog 1. SNL kot vodilni, pred najbližjim zasledovalcem Koprom imajo točko prednosti. Tako imajo vse v rokah. Zavedajo se vseh scenarijev, ki jim omogočajo osvojitev tako želenega 16. državnega naslova. Pot do ''kante'' bi jim lahko olajšal pogled na seznam kaznovanih igralcev (in trenerjev), ki ne smejo nastopiti konec tedna, saj bo največ težko nadomestljivih prvokategornikov pogrešala prav Mura, Koper pa bo pogrešal svojega stratega Zorana Zeljkovića.

Obeta se vroča končnica nogometnega prvenstva, v katerem je jasno že skoraj vse. V drugo ligo se seli Aluminij, v dodatnih kvalifikacijah bo proti Triglavu reševal prvoligaški status Tabor, v Evropi bodo zaigrali Maribor, Koper, Olimpija in Mura, znan ni le še odgovor na vprašanje, ki najbolj bega ljubitelje nogometa na Štajerskem in Primorskem. Kdo bo prvak? Bo to prvič po letu 2019 Maribor, ki v zadnji krog vstopa s točko prednosti (in boljšim razmerjem v medsebojnih obračunih v tej sezoni) ali prvič po letu 2010 Koper?

V Fazaneriji, ki bo v nedeljo polna, saj je do torka dopoldne za dvoboj med Muro in Mariborom pošla že polovica vstopnic, so lani državni naslov proslavljali navijači Mure. Bodo leto dni pozneje zelenico v Fazanerijo ob proslavljanju naslova napolnili navijači vijolic? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Mariborčani izvajajo popolno mobilizacijo. Ponuja se jim prvovrstna priložnost za neizmerno srečo, vrnitev v kvalifikacije za ligo prvakov, prek katerih bi se lažje dokopali dolge evropske nogometne jeseni (podobno kot Mura lani) in napolnili klubsko blagajno, in 16. državni naslov, tega bi se najbolj razveselil poslavljajoči se kapetan, legendarni Marcos Tavares.

Želja je velika, Maribor ima vse v svojih rokah, kar pa je tudi svojevrstno opozorilo, saj je bilo tako tudi v prejšnji sezoni, a se vijoličasta zgodba ni končala s srečnim koncem. Tudi takrat so vijolice vodile na lestvici, v zadnjem krogu gostile Muro in se zavedale, da lahko postanejo prvak, če le ne bodo izgubile. Ni jim uspelo, Rožmanova četa je pogorela doma. Ravno proti Muri. Zdaj igrajo z njo v zadnjem krogu v gosteh. V Fazaneriji, kjer ne zmagujejo prav pogosto.

Trije mogoči scenariji:

1. Maribor bo ohranil prednost pred Koprom

Mariborčani so v 35 krogih osvojili 67 točk, Koprčani pa eno manj. Če bo Maribor, ki v zadnjem krogu gostuje v Murski Soboti, ohranil prednost pred Koprom, ki ga čaka srečanje v Ljubljani proti Bravu, se bo tako veselil državnega naslova. Prvič po letu 2019. Po enem izmed najbolj neverjetnih scenarijev bi tako izbranci Radovana Karanovića postali prvaki tudi v primeru poraza v Prekmurju, a le ob domnevi, da Bravo ne izgubi domače tekme s Koprom.

Maribor vstopa v zadnji krog s točko prednosti pred Koprom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

2. Maribor in Koper bosta končala sezono z enakim številom točk

To bi bila voda na mlin Mariboru, ker se lahko pohvali z boljšim razmerjem medsebojnih tekem v tej sezoni (0:2, 2:0, 2:1 in 1:1). Maribor in Koper bi lahko končala sezono z enakim številom točk le v primeru, če bi vijolice ostale praznih rok v Prekmurju, kanarčki pa bi osvojili točko v Ljubljani.

Medsebojne tekme vodilnega dvojca v tej sezoni: 6. krog: Koper : Maribor 2:0

15. krog: Maribor : Koper 2:0

24. krog: Koper : Maribor 1:2

33. krog: Maribor : Koper 1:1

3. Koper bo na lestvici prehitel Maribor

Najbolj optimistični navijači Kopra verjamejo do zadnjega. Slovenska liga velja za eno od najbolj nepredvidljivih v Evropi. Če bi jo kanarčki še drugič v tem mesecu zagodli Bravu, ki so ga prejšnji sredo odpravili v finalu pokala v Celju (3:1), bi se lahko vrnili na prvo mesto. Za kaj takšnega pa potrebujejo pomoč Mure, ki doma ne bi smela izgubiti z Mariborom. To je edini scenarij, ki prinaša kanarčkom zgodovinsko dvojno krono.

Koprčani so prejšnji teden premagali Bravo v Celju. Če ga bodo še v nedeljo v Ljubljani, bi lahko s pomočjo Mure postali državni prvaki. Foto: Grega Valančič/Sportida

Koprčani torej še verjamejo, da bi lahko Mariboru spodrsnilo v Murski Soboti. Mura, ki si je po pokalnem naslovu Kopra že zagotovila Evropo dva kroga pred koncem, v zadnji krog vstopa brez večjih rezultatskih imperativov. Evropska vozovnica je že tu. Muri vseeno ne manjka motivov, ko prihaja k njim veliki tekmec iz mesta ob Dravi. Vsaka zmaga nad Mariborom je prestižna in zelo sladka, se bo pa v nedeljo toliko težje zoperstaviti vijolicam, saj bodo gostitelji pogrešali kar nekaj zelo pomembnih igralcev. Zaradi kazni bodo manjkali trije iz udarne enajsterice. To so Žiga Kous, Klemen Pucko in pa Tomi Horvat, eden od najboljših posameznikov 1. SNL, ki ga bo Mura v zadnjem nastopu, s katerim se bo poslovila od nepozabne sezone 2012/22, najbolj pogrešala.

Nekdanji mladinec Maribora, ki je našel svojo srečo v Prekmurju, je eden od redkih nogometašev, ki so v tej sezoni igrali tako v 1. SNL kot tudi za člansko izbrano vrsto, kjer jih je vodil Matjaž Kek, slovenski selektor, ki pred leti ni mogel nikoli v reprezentanco vpoklicati tudi dolgoletnega kralja prvoligaških zelenic Marcosa Tavaresa. Tega mu niso dovoljevala pravila Mednarodne nogometne zveze (Fifa), ker je v preteklosti oblekel dres mlajše reprezentančne zasedbe Brazilije. Tavares bi lahko v nedeljo dočakal slavnostni trenutek kot iz najlepše pravljice. Če bo Maribor prvak, bo dvignil ''kanto'', že svojo deveto v karieri, če pa bo najboljši Koper, bo to na svoji zadnji tekmi v dresu kanarčkov storil njegov stanovski kolega Ivica Guberac!

Kateri igralci ne smejo nastopiti v zadnjem krogu zaradi kazni? Aluminij: Dino Špehar

Celje: Ester Sokler

Mura: Tomi Horvat, Žiga Kous, Klemen Pucko

Olimpija: Marijan Čabraja

Tabor: Jan Koprivec

Zeljković ne sme voditi Kopra Zoran Zeljković na odločilni tekmi Kopra za naslov prvaka ne bo mogel voditi kanarčkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Ranjeni Koper, ki je prejšnji teden osvojil pokalno lovoriko in še užival na prvem mestu prvenstvene razpredelnice, nato pa v ponedeljek z domačim porazom proti Radomljam na lestvici zaostal za Mariborom, bo moral sklepno dejanje sezone, gostovanje v 36. krogu pri Bravu, odigrati brez Zorana Zeljkovića. Mladi strateg Kopra je proti Radomljam prejel rumeni karton. Ker je to njegov drugi v tej sezoni, bo moral kanarčke v Šiški voditi njegov pomočnik Denis Halilović. Zeljković bo na stadionu ŽAK, na katerem je v preteklosti igral domače tekme za številne ljubljanske klube, tako Ljubljano, Interblock kot tudi Bravo, le na tribunah, njegove varovance pa čaka peklenskih 90 minut. Naloga, kako postati prvak, se je po domačem porazu z Radomljami močno otežila. Zato bodo med srečanjem vsaj z enim ušesom prisotni v Murski Soboti, kjer bodo stiskali pesti za Muro, da pokvari načrte Mariboru, hkrati pa bodo morali premagati še Bravo. Ker pa pravijo, da je istega tekmeca v dobrem tednu izjemno težko premagati dvakrat, zlasti v tako izenačeni in nepredvidljivi ligi, kot je slovenska, čaka Koprčane še zelo neugoden izziv.

Prvič doma proti Mariboru brez Šimundže

Ante Šimundža se je kot trener Mure večkrat izkazal kot strup za Maribor. V nedeljo bo vodil črno-bele Damir Čontala. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Poleg Horvata, strelca na zadnji tekmi proti Olimpiji v Ljubljani (3:3), kjer je proti koncu dvoboja lahkomiselno prejel rumeni karton, četrti v tej sezoni, bosta tako manjkala tudi Žiga Kous in Klemen Pucko. Še dva prvokategornika v zasedbi Damirja Čontale. In še nekaj je, kar lahko pred odločilnim spopadom za osvojitev prvenstva veseli Maribor.

Odkar so se črno-beli v novi klubski preobleki pod vodstvom predsednika Roberta Kuzmiča in ožjih sodelavcev leta 2018 vrnili med prvoligaše, jih je na domačih tekmah proti Mariboru vedno vodil Ante Šimundža. V Fazaneriji se je izkazal kot neugoden tekmec za vijolice. Do nekdanjega kluba, s katerim je dosegal številne uspehe, ni pokazal pretirane milosti. Na sedmih srečanjih je vknjižil le en poraz. No, zdaj bo to prva tekma v Fazaneriji, na kateri bo trener Mure nekdo drug. Mlajši stanovski kolega, ki pa za zdaj nadaljuje Šimundžovo poslanstvo, saj ostaja Mura v tej sezoni še neporažena proti Mariboru.

V Ljudskem vrtu je jeseni zmagala z 2:1, spomladi pa remizirala z 1:1, doma pa je bila v jesenskem delu boljša s 3:1. Zadetke so dosegli nogometaši, ki jih na srečo NK Maribor v nedeljo ne bo na igrišču. Žan Karničnik je od začetka leta v Bolgariji, Amadej Maroša na Cipru, Tomi Horvat pa zaradi kazni ne sme igrati.

Tomi Horvat, ki je v tej sezoni dvakrat zatresel mariborsko mrežo, v nedeljo ne bo mogel pomagati soigralcem. Nekdanji up Maribora je tudi najboljši strelec Mure v tej sezoni. V 1. SNL je dosegel devet zadetkov. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Horvat je bil v tej sezoni večkrat usoden za Maribor. Med strelce se je vpisal tudi na zadnji tekmi v Ljudskem vrtu, ko je zadel z bele točke, Mura pa je osvojila točko (1:1). Če bi se tako končalo tudi nedeljsko gostovanje, bi se Kopru ponudila priložnost, da bi vrnil udarec Mariboru in se v zadnjem krogu, pet minut pred dvanajsto, spet prerinil na prvo mesto. Tja, kjer je večino sezone tudi bil.