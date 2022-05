Kot najstnik napolnil blagajno NK Maribor, zdaj igra nogomet življenja v zelo bogati deželi

V Evropi je znanih vse več državnih nogometnih prvakov in pokalnih zmagovalcev, pri tem igrajo pomembno vlogo tudi slovenski legionarji. V Švici je tako Lugano z izdatno pomočjo Žana Celarja in Sandija Lovrića osvojil pokal in klubske vitrine z lovoriko olepšal po sušnih 29 letih! Nekdanji up Triglava in Maribora, ki je po prestopu v Romo kot najstnik napolnil blagajno vijolic, je zablestel z zadetkom in podajo.

Pester teden, v katerem ni manjkalo razburljivih dogajanj v državnih prvenstvih in pokalnih tekmovanjih v številnih članicah Evropske nogometne zveze (Uefa), najboljšega v pokalu so dobili tudi v Sloveniji (Koper), si bodo še kako radi zapomnili navijači Lugana. Švicarski prvoligaški klub, ki v zadnjih letih zelo rad sodeluje s slovenskimi nogometaši, je osvojil pokalno tekmovanje. V sklepnem dejanju je v nedeljo v Bernu s kar 4:1 nadigral St. Gallen.

Sezona, v kateri je dosegel že 14 zadetkov

Lugano, za katerega je pred leti nastopal Domen Črnigoj, si je pokalno lovoriko priigral z veliko pomočjo dveh slovenskih reprezentantov. Mladi napadalec Žan Celar je dvoboj odprl z zadetkom, Lugano je popeljal v vodstvo že v četrti minuti, nato pa se podpisal še pod podajo za zadnji zadetek na tekmi, po katerem je Lugano v 69. minuti ušel nekdanjemu klubu Džengisa Čavuševića na neulovljivih 4:1.

23-letni Gorenjec je v švicarskem prvenstvu dosegel deset zadetkov, v švicarskem pokalu pa štiri zadetke. Foto: Guliverimage

Celar je z novo bleščečo predstavo kronal izjemno sezono, v kateri je prvič, odkar se dokazuje med člani v tujini, prispeval dvomestno število zadetkov. V švicarskem prvenstvu, kjer je Lugano dva kroga pred koncem na četrtem mestu, je zadel desetkrat. Več zadetkov od 23-letnega Gorenjca je v švicarskem prvenstvu doseglo le sedem nogometašev, med njimi z 22 zadetki izstopa Američan Theoson-Jordan Siebatcheu Pefok (Young Boys).

Roma napolnila mariborsko blagajno

Celar je bil zelo razigran tudi v pokalnem tekmovanju, kjer se je lahko pohvalil s štirimi zadetki. Izkazal se je tudi v finalu in poskrbel za nepozabno evforijo v Luganu, ki je težko pričakovano lovoriko, prvo klubsko po letu 1993, z nogometaši slavil še dolgo v noč.

Predsednik St. Gallna, poražencev v finalu pokala, si je pridobil ogromne simpatije nogometne javnosti, ko je po tekmi prišel na zelenico in prepričal huligane St. Gallna, naj ne obračunavajo z navijači Lugana, ki so po zmagi pritekli na igrišče:

Matthias Hüppi, the president of losing cup finalists St. Gallen, comes onto the pitch to confront hooded hooligan fans of his own club head-on and prevent them from reaching the Lugano fans celebrating on the pitch.



Huge respect for that.pic.twitter.com/V9MKEaVKKB — Craig King - 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 (@FootballSwissEN) May 15, 2022

Napadalec, ki je lani debitiral tudi za slovensko člansko reprezentanco, je pred leti obetal v dresu Maribora. V mlajših kategorijah je tako izstopal, da so se začeli zanj zanimati največji klubi. Z Mariborom se je dogovorila Roma, vijolice pa so za prestop mladega napadalca prejele zavidljiv znesek, okrog milijona evrov!

Celar se je v Italiji dokazoval v mlajših selekcijah Rome, pri članih pa na posojah, večinoma v drugi ligi, kjer je opozarjal nase pri Cittadelli in Cremoneseju. Lani se je odločil za spremembo in se preselil v Švico, kjer ga je v Luganu pričakal soigralec iz slovenske izbrane vrste Sandi Lovrić. Zadnji bo v dresu novopečenega švicarskega pokalnega zmagovalca odigral le še dve tekmi, nato pa se poslavlja in odhaja v serie A, kjer bo nosil dres Udineseja.

Solze sreče trenerja Lugana Mattie Croci-Tortija, tudi nekdanjega nogometaša Lugana, po prvi osvojeni lovoriki kluba po 29 letih:

Football is a powerful game.



A former player at the club and current manager of FC Lugano, Mattia Croci-Torti, is overcome with emotion as he leads them to a first Swiss Cup triumph since 1993.#LUGFCSG pic.twitter.com/Jjy7hBLywf — Craig King - 𝗙𝗼𝗼𝘁𝗯𝗮𝗹𝗹𝗦𝘄𝗶𝘀𝘀 (@FootballSwissEN) May 15, 2022

Lugano zelo rad sodeluje tudi s slovenskimi klubi. V tej sezoni ima dva posojena igralca na sončni strani Alp. Abel Marc nabira izkušnje v Gorici, Chinwendu Nkama pa pri Aluminiju.

Kramer prvak, Celar in Lovrića pokalna zmagovalca

V preteklosti je osvojil tri naslove švicarskih prvakov, nazadnje daljnega leta 1949, v pokalu pa je bil najboljši štirikrat. Pred nedeljsko pravljično zmago nad St. Gallnom se je pokala nazadnje veselil leta 1993, tako da sta Celar in Lovrić klubu pomagala do prve lovorike po sušnih 29 letih!

GRAZIE LUGANO!

la nostra festa continua al Seven, vi aspettiamo! pic.twitter.com/zW7uzqfWNg — FC Lugano (@FCLugano1908) May 15, 2022

V tej sezoni so se tako v Švici z lovorikami okronali kar trije slovenski legionarji. Celar in Lovrić sta osvojila pokal, z Zürichom pa je bil najboljši Blaž Kramer, kar mu v prihodnji sezoni zagotavlja dokazovanje v elitnem tekmovanju ligi prvakov.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

