Liverpool po enajstmetrovkah do osmega pokalnega naslova

Liverpool je danes še osmič v zgodovini osvojil naslov angleškega pokalnega prvaka. Redsi so tako naslovu ligaškega pokala v tej sezoni dodali še drugega in tako še naprej ostajajo v boju za štiri krone. Četa Jürgena Kloppa je tako kot v ligaškem pokalnem tekmovanju v finalu po enajstmetrovkah ugnala Chelsea. Tako redni del kot podaljšek sta se končala brez zadetkov, v odločilni sedmi seriji enajstmetrovk pa je bil za Londončane nenatančen Mason Mount.

Tako redni del kot podaljšek sta se na Wembleyju končala brez zadetkov. Odločile so enajstmetrovke.

Za Chelsea je v seriji naprej zadel Marcos Alonso, ki mu je na drugi strani sledil James Milner. Drugo priložnost za Chelsea je zapravil Cesar Azpilicueta, na drugi strani pa so po vrsti zadeli Thiago, Roberto Firmino in Trent Alexander-Arnold. Pri londonskem klubu pa so bili natančni Reece James, Ross Barkley in Jorginho. V peti seriji je bil nato za Liverpool nenatančen Sadio Mane in izvajanje enajstmetrovk se je tako nadaljevalo. V polno sta nato zadela še Hakim Ziyech za Chelsa in na drugi strani Diogo Jota za Liverpool. V odločilni seriji pa je tragični junak Chelseaja postal Mason Mount, ki mu je strel ubranil Alisson Becker. Naslov Liverpoola pa je z zadetim strelom z bele pike potrdil Kostas Tsimikas.

Kostas Tsimikas je zadel odločilni strel z bele pike. Foto: Reuters

Liverpool je tako po letu 2006 spet prišel do naslova v pokalu FA. A kljub temu lahko nekaj grenkega priokusa zasedbi Jürgena Kloppa pusti poškodba Mohameda Salaha, ki je moral v 33. minuti zapustiti igrišče. Zaenkrat še ni znano za kako hudo poškodbo gre. Na drugi strani je Chelsea že tretje leto zapored klonil v finalu tega tekmovanja. Lani je bil za njega usoden Leicester.

Enajstmetrovke so odločile obračun teh dveh tekmecev tudi v finalu ligaškega pokalnega tekmovanja. Takrat sta morali ekipi z bele pike streljati kar enajstkrat, tudi takrat pa je bil na koncu srečnejši Liverpool.

Najuspešnejša ekipa tega tekmovanja je sicer Arsenal, ki je zmagal 14-krat.

Pokal FA, finale: Sobota, 14. maj, Wembley:

Chelsea : Liverpool 5:6** (0:0; 0:0) ** po enajstmetrovkah