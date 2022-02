Liverpool po drami do devete ligaške pokalne lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Liverpool je po 11-metrovkah premagal Chelsea in osvojil ligaški pokal.

Liverpool je po 11-metrovkah premagal Chelsea in osvojil ligaški pokal. Foto: Guliverimage

Sam obračun se je končal brez zadetkov tako po rednem delu kot po podaljšku, tako da so odločali streli z bele pike. Odločitev je po sijajnem izvajanju najstrožjih kazni prišla šele v enajsti seriji, ko sta se v strelih pomerila še oba vratarja.

Sicer rezervni vratar rdečih Caoimhin Kelleher je zanesljivo zadel, Kepa Arrizabalaga pa je žogo poslal visoko prek vrat, s čimer je Liverpool devetič osvojil ligaški pokal. Chelsea pa v devetem finalu ostaja pri petih. Tuchel je sicer pred streljanjem enajstmetrovk s klopi v igro poslal prav Arrizabalago, ki je zamenjal Edouarda Mendyja.

Foto: Guliverimage

Dvoboj je nosil tudi jasno sporočilo glede vojaške invazije na ukrajinsko ozemlje. Zdaj že nekdanji izvršni vodja Chelseaja Rus Roman Abramovič se o vojaškem spopadu na Ukrajino sicer v zadnjih dneh, ko je predal vajeti kluba, ni želel opredeliti do tega vprašanja, tudi klub pa v izjavi za javnost pred današnjo tekmo ni omenil ruske agresije. Izrazili so zgolj obžalovanje nad dogajanjem ter omenili, da molijo za mir po invaziji na ukrajinsko ozemlje, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Foto: Guliverimage

Tudi trener Chelseaja je pred tekmo spregovoril o trenutnem položaju v londonskem velikanu in dejal, da z Abramovičem, ki ostaja lastnik, o predaji vajeti kluba ni govoril. Klub bosta po tehnični plati sicer vodila Petr Čech in Marina Granovska, zato Tuchel ne pričakuje velikih sprememb, še piše AFP. Abramovič je to potezo povlekel po pozivih v parlamentu, naj ruskim oligarhom odvzamejo premoženje.

Pred tekmo sta sicer oba kapetana, Liverpoolov Jordan Henderson in Chelseajev Cesar Azpilicueta na igrišče prinesla venec v barvah ukrajinske zastave, obe ekipi pa sta se pred tekmo pridružili minuti dolgemu aplavzu ter sporočilu, da v nogometu na Otoku vsi stojijo skupaj.

Angleški ligaški pokal, finale: Nedelja, 27. februar, Wembley:

Chelsea : Liverpool 10:11* (0:0, 0:0) - po izvajanju 11-metrovk