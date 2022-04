Liverpool po novi strelski poslastici izločil Man City

Nogometni konec tedna je v Angliji v znamenju najstarejšega nogometna tekmovanja – pokala FA. V polfinalu na Wembleyju sta se namreč udarila tekmeca za ligaški naslov Manchester City in Liverpool. Po pravi strelski poslastici se je napredovanja s 3:2 (2:0) veselila četa Jürgena Kloppa. V drugem polfinalu se bosta pomerila Chelsea in Crystal Palace.

Manchester City in Liverpool sta se pomerila v preteklem krogu premier lige in si razdelila točko (2:2). Sredi tedna sta igrala še povratno tekmo četrtfinala lige prvakov. City je imel zahtevno delo z Atleticom in je napredoval s skupnim izidom 1:0. Liverpool je imel že s prve tekme prednost 3:1 in je tako na povratni z Benfico spočil nekaj pomembnih igralcev (napredovali so s 6:4).

Tudi na drugem medsebojnem obračunu v slabem tednu sta bili ekipi strelsko razpoloženi. Zaradi poškodbe gležnja, ki jo je utrpel na tekmi lige prvakov, za City ni igral Kevin de Bruyne, ki je bil sicer na klopi meščanov. Tekma se je začela povsem po notah Liverpoola, ki ga je v deveti minuti v vodstvo popeljal branilec Ibrahima Konate. Ta je dosegel že svoj tretji zadetek na tretji zaporedni tekmi. Le osem minut kasneje je vodstvo Redsov po veliki napaki sicer rezervnega vratarja Man Cityja Zackaryja Steffena podvojil Sadio Mane. Ta je na veselje navijačev Liverpoola v 45. minuti zadel še drugič.

Zackary Steffen si je v prvem polčasu privoščil veliko napako, po kateri mu je žogo brez težav odvzel Sadio Mane in zadel za 2:0. Foto: Reuters

Kljub zaostanku pa se angleški prvaki niso predali. Takoj na začetku drugega polčasa je na 1:3 znižal Jack Grealish, upanje sinjemodrih pa je že v sodnikovem podaljšku v 91. minuti prebudil Bernardo Silva. A zasedba Pepa Guardiole do konca tekme ni več našla poti do gola Liverpoola, ki se je tako uvrstil v veliki finale in ostaja pri možnostih, da v tej sezoni osvoji kar štiri lovorike.

Manchester City je tako končal niz desetih tekem brez poraza (šest zmag, štirje remiji). Tako kot lani in predlani je City izpadel v polfinalu tega tekmovanja. Liverpool je trenutno v še boljši formi kot Man City, saj je v koledarskem letu 2022 izgubil samo eno tekmo (19 zmag, štirje remiji). Kar 13 jih je dobil za dva gola ali več.

Navijači Liverpoola kupovali Cityjeve vstopnice

Pred sobotno tekmo na Wembleyju je bila pripravljena tudi policija. Navijači Liverpoola so namreč že pokupili vseh 34 tisoč vstopnic na delu stadiona, ki so ga namenili njim. In so zdaj začeli kupovati še vstopnice, ki so namenjene navijačem Cityja. Pri teh namreč ni toliko zanimanja zanje. Po pravilih teh vstopnic navijači Liverpoola sicer ne bi smeli kupovati.

Pokal FA, polfinale:



Sobota, 16. 4.:

Manchester City : Liverpool 2:3 (0:3)



Nedelja, 17. 4.:

Chelsea - Crystal Palace