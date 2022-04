Oblaku po hudi drami ni uspelo

Po španskem torku je v ligi prvakov sledila angleška sreda. Realu in Villarrealu sta se v polfinalu pridružila Manchester City in Liverpool. Izbranci Josepa Guardiole so v Madridu v napetem srečanju, na katerem se je večkrat zaiskrilo, zadržali začetnih 0:0 in ohranili prednost s prve tekme. Jan Oblak se je tako poslovil od Evrope. Rdeči so z oslabljeno zasedbo, spočili so kar nekaj najboljših igralcev, na Anfieldu remizirali z Benfico (3:3) in se prebili v polfinale.

Atletico Madrid : Manchester City 0:0 /0:1/

R.K.: Felipe 90.+5/Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Liverpool : Benfica 3:3 (1:1) /3:1/

Konate 21., Firmino 55., 65.; Ramos 32., Jaremčuk 73., Nunez 80. // rezultat prve tekme

Nogometašem Manchester Cityja je tesna prednost, ki si so jo priigrali na prvi tekmi na Otoku, zadoščala za napredovanje med štiri najboljše v Evropi. Dvoboj na razprodani Wandi Metropolitano ni postregel z velikim številom priložnosti. Ko je Brazilec Felipe v 12. minuti v zračnem dvoboju trčil v Phila Fodna in ga pokosil na tla, ga je pri tem udaril v glavo, tako da so morali Angležu zaradi krvavitve poviti glavo.

Foden je bil na prvi četrtfinalni tekmi v Manchestru zlati adut gostiteljev in je le nekaj minut po vstopu v igro prispeval podajo za zmagoviti zadetek Kevina de Bruyneja. Nad slednjim je Felipe devet minut pozneje storil oster prekršek s hrbta. Sodnik mju je pokazal rumeni karton.

Jan Oblak je proti vodilnemu angleškemu prvoligašu ohranil mrežo nedotaknjeno. Foto: Reuters

Gostje so si najlepšo priložnost v prvem polčasu pripravili v 30. minuti. Phil Foden je v gneči v kazenskem prostoru Atletica izvrstno zaposlil Ilkaya Gündogana. Nemec je streljal proti vratom, Jan Oblak je bil že premagan, a je nato žoga zadela vratnico. Obramba Atletica je imela tako veliko sreče, saj je City od vodstva v vroči španski prestolnici delilo le nekaj centimetrov.

Atletico je v drugi polčas vstopil veliko bolj napadalno kot v prvem delu. Zavedal se je, da potrebuje vsaj zadetek, če želi dvoboj zapeljati sploh v podaljšek, kaj šele napredovati v polfinale. Francoz Antoine Griezmann je v 54. minuti zapravil lepo priložnost, žoga je po njegovem strelu z roba kazenskega prostora švignila mimo vrat. V 70. minuti je zadišalo po zadetku po strelu rezervista Rodriga de Paula, a je tudi strel Argentinca zgrešil cilj. Do konca rednega dela se je pred vrati Cityja zvrstilo še nekaj obetavnih priložnosti, po katerih pa je ostala mreža gostov nedotaknjena. Nato pa sledil vročekrvni zaključek srečanja.

Skoraj vsesplošni pretep na zelenici

Napetost med igralci Atletica in Cityja je miril tudi Jan Oblak. Foto: Reuters V zadnji minuti se je zaiskrilo na igrišču, v ospredju sta bila znova Felipe in Foden. Brazilec je storil prekršek nad Angležem in prejel kazen. Nastala je gneča, živce je izgubil tudi Stefan Savić. Soigralce je moral miriti Jan Oblak, ki je po 69. minuti, ko je igrišče zapustil Koke, pri Atleticu nosil kapetanski trak. Škofjeločan je moral miriti tudi podivjanega Felipeja, ki se še dolgo ni mogel sprijazniti z izključitvijo in je jezno zapuščal zelenico.

Sprva je bil mišljen devetminutni sodnikov podaljšek, v katerem je igral Atletico z igralcem manj, a se je zaradi vseh vročih dogodkov igralo še skoraj štiri minute več! Oblak se je izkazal v sodnikovem podaljšku, ko je ubranil stoodstotno priložnost Ilkaya Gündogana, v izdihljajih srečanja pa je goste reševal vratar Ederson. Zaustavil je kar nekaj nevarnih strelov in pomagal svoji ekipi do preboja v polfinale. Domači navijači so vseeno nagradili svoje ljubljence in trenerja Diega Simeoneja z ogromnim aplavzom in izkazali ogromno ljubezen ter pripadnost rdeče-belemu dresu.

Razočaranje nogometašev Atletica po izpadu iz Evrope. Foto: Reuters

Festival zadetkov v Liverpoolu

Ibrahima Konate je zatresel mrežo Benfice tudi na povratni četrtfinalni tekmi. Foto: Reuters Na Anfieldu so gostitelji, pri katerih so največji zvezdniki vsaj v prvem polčasu počivali na klopi (Mohamed Salah, Sadio Mane, Virgil van Dijk ...), v 21. minuti še povečali prednost s prve tekme na Portugalskem. Francoski branilec Ibrahima Konate je zadel v polno po asistenci Grka Konstantinosa Tsimikasa. Zanimivo je, da se je Konate vpisal med strelce že na tekmi v Lizboni. Tudi takrat je povedel Liverpool v vodstvo z 1:0.

Gostje so hitro vrnili udarec. V 32. minuti je na 1:1 izenačil 20-letni Portugalec Goncalo Ramos. Prvi polčas se je končal z neodločenim rezultatom, v nadaljevanju pa se je kaj kmalu znova smejalo Liverpoolu. Brazilec Roberto Firmino je dvakrat v desetih minutah premagal grškega vratarja Benfice Odisseasa Vlachodimosa, povišal vodstvo na 3:1 in odločil novega polfinalista. Napredovanja Liverpoola nista resneje ogrozila niti zadetka Benfice, ko sta domačo mrežo zatresla Roman Jaremčuk in Darwin Nunez. Liverpool je napredoval s skupnim ''teniškim'' rezultatom 6:4.

Rumena podmornica šokirala Bayern

Thomas Müller in soigralci so od prve minute odločno krenili proti golu Villarreala. Bayern je moral nadoknaditi gol zaostanka. A so bili gostje zelo zgoščeni, na trenutke z vsemi desetimi igralci v svojem kazenskem prostoru. Kljub občutni terenski premoči in glasni podpori s polnih tribun Allianz Arene Bavarci niso imeli veliko zares nevarnih strelov v okvir vrat, v prvem polčasu so bili še najbližje golu v 29. minuti, ko je z glavo poskusil Jamal Musiala. Bayernovi nogometaši so bili vse bolj nervozni, še posebej Robert Lewandowski, na prvi tekmi skoraj neopazen. Ob koncu polčasa pa so skoraj dobili gol, a je Arnaut Danjuma, ki je zadel pred tednom dni, slabo zadel žogo.

Lewandowski je bil v prvem polčasu vse bolj nervozen, v sedmi minuti drugega je le zabil. Foto: Guliver Image Premoč Bayerna je na začetku drugega polčasa le obrodila sadove. V 52. minuti je za odrešitev zabil kdo drug kot Lewandowski. To je bil njegov prvi nevaren strel na tem četrtfinalnem dvoboju, sicer pa 13. gol v letošnji ligi prvakov. Zelo nevarni so bili predložki v kazenski prostor Leroya Saneja, tistega iz 71. minute Müllerju z glavo ni uspelo preusmeriti v okvir vrat. Žoga je za meter zletela mimo. Bayern je imel žogo v svoji posesti kar 65 odstotkov igralnega časa. Razmerje v strelih je bilo 23:3, nato pa je sledil šok za Bavarce v 88. minuti: izjemen protinapad Villarreala, ki ga je z golom za 1:1 sklenil Samuel Chukwueze, ki je le nekaj trenutkov prej vstopil v igro. To je bil drugi gol za 22-letnega Nigerijca v ligi prvakov. In gol za polfinale!

Chelsea povedel s 3:0, nato pa ...

Mason Mount je zabil v 15. minuti in Chelsea se je vrnil v igro za polfinale. Foto: Guliver Image Še težje delo je imel Chelsea, ki je na povratno tekmo na Santiago Bernabeu prišel z zaostankom 1:3. Real Madrid je tekmo bolje odprl, a že v 15. minuti so se Londončani vrnili med žive. Thibauta Courtoisa je premagal Mason Mount. Pritisk tokrat rumenega Chelseaja se je nadaljeval (osem strelov), a je do glavnega odmora ostalo 0:1.

V drugem polčasu pa šok za Real še prej kot v prvem – že v šesti minuti, ko je za vodstvo z 2:0 oziroma za izenačenje v skupnem seštevku obeh tekem na 3:3 zabil Antonio Rüdiger. To je bil njegov prvi evropski gol. Londončani so kmalu zatem povedli s 3:0, a je po ogledu posnetka s sistemom VAR sodnik gol Marcosa Alonsa zaradi igranja z roko razveljavil. Tretjega je nato v 75. minuti Chelsea vendarle zabil, točneje Timo Werner. A Chelsea je bil le za pet minut na pragu polfinala. Po podaji Luke Modrića je za znižanje na 1:3 (torej 4:4 v skupnem seštevku) zadel Rodrygo in izsilil podaljšek.

Benzema je z glavo dosegel 12. gol v letošnji ligi prvakov. Foto: Reuters V podaljšku pa je udaril najboljši strelec Reala – Karim Benzema. Po lepi podaji Viniciusa Juniorja je dosegel svoj 83. gol v ligi prvakov, 12. v tej sezoni. Gol za znižanje na 2:3 oziroma skupno vodstvo Reala 5:4. A Madridčani so morali zdržati še več kot 20 minut ... Londončani so napadali, streljali mimo gola ali pa je fantastično branil Courtois.

Real je bil v raju, nato v peklu, na koncu pa spet v raju. Benzema jih je popeljal v polfinale. Foto: Reuters

Največji izziv za Slavka Vinčića Foto: Guliver Image Tekmo med Bayernom in Villarrealom je dobro sodil 42-letni Mariborčan Slavko Vinčić. To je bila njegova osma tekma v letošnji ligi prvakov, tem je največ tekem v ligi prvakov sodil v prejšnji sezoni (4). Nazadnje je delil pravico ob gostovanju Atletica na Old Traffordu, ko so Jan Oblak in soigralci na povratni tekmi osmine finala premagali Manchester United in napredovali med najboljših osem. Vinčić je v svoji sodniški karieri na tekmi četrtfinala lige prvakov sodil le še enkrat, lani na srečanju med Portom in Chelseajem (0:2), a je bil tisto prvi četrtfinalni dvoboj. Tokrat je sodil na odločilnem srečanju za uvrstitev v polfinale. Tako je imel opravka z največjim izzivom, odkar sodi v najmočnejšem klubskem tekmovanju.

Liga prvakov, četrtfinale (povratne tekme): Torek, 12. april:

Bayern München : Villarreal 1:1 /0:1/

Lewandowski 52.; Chukwueze 88.



Real Madrid : Chelsea 2:3 - po podaljšku /3:1/

Rodrygo 80., Benzema 96.; Mount 15., Rüdiger 51., Werner 75.

Po posredovanja VAR-a so gol Alonsa (63. min) zaradi igre z roko razveljavili.



Sreda, 13. april:

Atletico Madrid : Manchester City 0:0 /0:1/

R.K.: Felipe 90.+5/Atletico

Jan Oblak (Atletico) je branil vso tekmo. Liverpool : Benfica 3:3 (1:1) /3:1/

Konate 21., Firmino 55., 65.; Ramos 32., Jaremčuk 73., Nunez 80. // rezultat prve tekme