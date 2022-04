Srhljivka še brez odločitve: "To lahko opišemo kot boksarski obračun"

Nedelja na Otoku je minila v znamenju derbija vodilnih ekip angleškega prvenstva Manchester Cityja in Liverpoola. Obračun se je po izjemno zanimivi predstavi z obeh strani, tako kot prva medsebojna tekma v tej sezoni, končal z remijem (2:2) in delitvijo točk. Sedem krogov do konca je tako boj za naslova prvaka še naprej povsem odprt, sinjemodri pa imajo na vrhu razpredelnice točko prednosti pred tekmeci iz mesta Beatlesov. Sinjemodri jih imajo po 31 krogih 74, Liverpool pa 73. Do konca sezone pa lahko obe ekipi osvojita še po 21 točk.

Boj trenutno dveh najboljših ekip angleškega prvenstva močno spominja na dogajanje pred nekaj leti, ko je angleškega prvaka odločila prava srhljivka. V sezoni 2018/19 je na koncu City prav za točko na koncu strl Liverpool. Ekipa iz Manchestra je po 38 krogih zbrala 98 točk, Liverpool pa 97.

Sadio Mane je na svoj 30. rojstni dan zadel proti Manchester Cityju. Foto: Reuters

Srečanje za sladokusce

Tekma na Etihadu je upravičila pričakovanja nogometnih sladokuscev, mnogi pa so jo označili za eno najboljših tekem na Otoku v tej sezoni. Že po dobrih petih minutah igre je mrežo rdečih načel Kevin De Bruyne, a je Liverpool le osem minut kasneje vrnil udarec, potem ko je na 1:1 izenačil Diogo Jota. Na odmor pa so se z vodstvom 2:1 po golu Gabriela Jesusa podali gostitelji, a je tudi v drugo Liverpool še enkrat odgovoril, saj je takoj na začetku drugega polčasa zadel še Sadio Mane in postavil tudi končni izid srečanja. Zatem je za City zadel še Raheem Sterling, a je bil gol zaradi nedovoljenega položaja razveljavljen, čisto ob koncu pa je vratnico s prostega strela zatresel še Rijad Mahrez, a mreža se do konca ni več zatresla.

"Mislim, da smo Liverpool vrnili med žive, mogoče smo tudi zapravili priložnost, da bi zmagali, a so ekipa, ki jo je užitek gledati. Vem, kako dobri so in v to res ni dvoma, vendar sem ponosen na mojo ekipo. Svojim fantom sem po obračunu dejal: 'Nočem, da ste razočarani niti za sekundo,'" je po tekmi dejal strateg Cityja Pep Guardiola, ki je prepričan, da bodo morali njegovi varovanci za osvojitev prvenstva dobiti vseh preostalih sedem tekem do konca sezone v premier ligi.

RESPECT! Guardiola & Klopp hug it out at full-time 🤝 pic.twitter.com/5sxHfxpJrA — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) April 10, 2022

Pep Guardiola je bil po tekmi zadovoljen, a je bil kljub temu prepričan, da bi lahko City odnesel tudi vse tri točke. Foto: Reuters

"Zavedamo se, da nam lahko že ena tekma odnese naslov. Nam bo lahko? Ne, a tudi za njih ne bo preprosto. Zmagati sedem tekem v angleškem prvenstvu je veliko, to so res zahtevne tekme. Ne vem, kaj se bo zgodilo, a glede na naše predstave in predstavo proti Liverpoolu sem na fante zares ponosen," je bil jasen Guardiola.

Klopp: Ne bomo se predali in ne bomo jih nehali loviti

Spoštljivo je o tekmecu spregovoril tudi trener Liverpoola Jürgen Klopp. "Kakšna tekma. Noro. Gostitelji so tekmo bolje odprli. V prvem polčasu so imeli veliko priložnost, da bi nas pokončali. To lahko opišemo kot boksarski obračun, ko imaš za trenutek obe roki ob telesu in prejmeš močan udarec. Potem se tega za trenutek otreseš in pride že naslednji. Z veliko potezami v igri sem zelo zadovoljen, mislim, da smo bili bližje uspehu kot kadarkoli prej," je prepričan Klopp.

Jürgen Klopp je tekmo primerjal z boksarskim obračunom. Foto: Reuters

"V vsakem trenutku smo igrali nogomet in ko smo kontrolirali igro s hitrimi podajami, smo bili zelo nevarni. Tako smo tudi dosegli oba gola. Moji igralci so bili danes zares izjemni in tega sem zares vesel. Zdaj nas čaka še sedem tekem. Ne bomo se predali in ne bomo jih nehali loviti. To je povsem jasno," je dejal nemški strateg.

Kdo bo prvak?

Manchester City, ki v tej sezoni brani naslov prvaka, do konca sezone čakajo še tekme z Brightonom, Watfordom, Leedsom, Newcastlom, West Hamom, Wolverhamptonom in za konec še z Aston Villo, ki jo vodi ravno nekdanji član Liverpoola Steven Gerrard. Vsaj na papirju vsaj nekoliko zahtevnejše delo čaka Liverpool, ki se bo pomeril z Manchester Unitedom, Evertonom, Newcastlom, Tottenhamom, Aston Villo, Southamptonom in Wolverhamptonom.

A še pred krvoločnim obračunom za naslov se bosta ekipi prihodnji konec tedna pomerili še drugič. Tokrat v polfinalu angleškega pokala, ko bo Liverpool v soboto spet gostoval na Etihadu.

Preberite še: