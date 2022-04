Poslastica, ki odloča o naslovu! Na Etihad prihaja Liverpool.

Ljubitelje angleškega nogometa navdušuje dvoboj Manchester Cityja in Liverpoola, osrednjih kandidatov za naslov prvaka, ki ju sedem krogov pred koncem loči le točka. V nedeljo se bosta zvezdniški zasedbi, ki ju vodita Josep Guardiola in Jürgen Klopp, pomerili v velikem derbiju. Prednost domačega igrišča bo imel branilec naslova City, ki bo skušal ustaviti izjemen zmagoviti niz rdečih, ki so v premier league dobili zadnjih deset tekem in se povsem približali vrhu.