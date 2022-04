Nogometaš Liverpoola zbodel navijače: Mogoče bodo zdaj nehali kaditi

Nogometaši Liverpoola so na prvi tekmi četrtfinala lige prvakov prišli do lepe prednosti. Na gostovanju na Portugalskem so s 3:1 (2:0) odpravili Benfico, ki jo prihodnji teden čaka še gostovanje na Anfieldu. "Ta obračun še ni končan, a vemo, da nam bo zdaj veliko težje," je po tekmi dejal strateg Benfice Nelson Verissimo.

Redse je v vodstvo v 17. minuti po podaji iz kota s strelom z glavo popeljal Ibrahima Konate, ki je dosegel svoj prvenec v dresu Liverpoola. Prednost gostov je nato v 34. minuti podvojil Sadio Mane. A Benfica se ni vdala. Na začetku drugega polčasa si je veliko napako privoščil strelec prvega zadetka na tekmi Konate, kar je znal izkoristiti Darwin Nunez, ki je na veselje domačih navijačev znižal zaostanek na 1:2. Tik pred koncem tekme je tretji gol za Liverpool dosegel nekdanji nogometaš Porta Luis Diaz in postavil tudi končni izid srečanja.

Liverpool je na Estadio da Luzu ali Stadionu luči zmagal s 3:1. Foto: Reuters

"Zagotovo rezultat ne pokaže celotnega dogajanja na igrišču, a je najbolj pomemben del zgodbe, za to smo prišli sem. Nikakor nismo pričakovali, da bo tekma lahka, vedeli smo, kaj nas čaka. Vse pohvale Benfici, res se je borila. Ko je zadela, se je spremenilo tudi ozračje na stadionu, vzdušje je bilo odlično. To je šele polčas. Imamo prednost dveh zadetkov. Seveda bi si želel, da jim ne bi dopustili, da bi se vrnili v igro, a to je nogomet, in zaslužili so si," je po tekmi dejal trener Liverpoola Jürgen Klopp.

Mohamed Salah še naprej ne najde prave strelske forme. Foto: Reuters

Navijače Liverpoola ob tem skrbi tudi strelska suša prvega zvezdnika Mohameda Salaha. Ta iz igre za Liverpool ni zadel na osmih zaporednih tekmah. Egipčan je v zadnjih mesecih z reprezentanco Egipta doživel dva huda udarca. Najprej je izgubil v finalu afriškega pokala narodov proti Senegalu, isti tekmec pa je bil od Egipta boljši tudi v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. Na tej tekmi je bil Salah v Senegalu deležen "linčanja" domačih navijačev. Ob tem je v zraku še vedno prisotna tudi negotovost glede tega, kje bo 29-letni Egipčan igral v prihodnje.

"Vsak nogometaš si v taki situaciji želi zadeti in normalno je, da si ob vseh zgodbah, ki krožijo, enako želi tudi Mo. Še posebej zdaj, v tem trenutku. A vse je v najlepšem redu. To je težko obdobje, tako Mo kot Mane sta se vrnila iz zahtevnih položajev z reprezentancama, in zato ni lahko. Oba v reprezentančnih dresih nosita ogromno odgovornosti. Zdaj je potreben čas, da bo to minilo," je dejal strateg na klopi Liverpoola.

Na igrišče leteli številni predmeti Andrew Robertson je podal ob prvem zadetku Liverpoola. Foto: Reuters

Ob tem so bili Redsi na Stadionu luči deležni peklenskega vzdušja. Ob zadetkih Liverpoola so živci domačim navijačev popustili, na igrišče so metali vžigalnike in preostale predmete. "Na srečo me nobeden od objektov ni zadel. Vemo, da se vrelišče na tekmi stopnjuje in so tudi navijači frustrirani, a takšne stvari ne spadajo na nogometno tekmo. Mogoče bodo zdaj, ko so zmetali toliko vžigalnikov, nehali kaditi, tako da je treba gledati s pozitivne strani," se je pošalil podajalec ob prvem zadetku Liverpoola Andrew Robertson.

V Diaza je ob proslavljanju zadetka letela celo palica, a ga je na srečo zgrešila:

A blind Benfica fan threw his walking stick at Diaz 😂😂😂😂 pic.twitter.com/233MdbfrnM — 🥷🖤 (@NasirReformed) April 5, 2022

Diaz, a former Porto player, scored Liverpool's third and celebrated right in front of Benfica's fans 🎉



One Benfica fan let their emotions get the better of them 😬https://t.co/a6kBsDZxuz — GiveMeSport Football (@GMS__Football) April 5, 2022

Strateg Benfice pred povratno tekmo optimističen

Zdaj ekipi čaka še povratni obračun v Liverpoolu na Anfieldu, kjer je Inter na povratni tekmi osmine finala že dokazal, da Liverpoolova trdnjava ni nepremagljiva. "Ta obračun še ni končan, a vemo, da nam bo zdaj veliko težje. Tudi ob polčasu, ko smo zaostajali, smo čutili, da tekma še ni odločena. Želel sem si dvigniti igralce, jim dati nekaj samozavesti, da lahko dosežemo gol, ki bi nas vrnil v igro. Ta Liverpoolov zadnji zadetek nam nekoliko oteži delo, a nikakor ni nemogoče," je bil po tekmi jasen trener Benfice Nelson Verissimo.

"Ta Liverpoolov zadnji zadetek nam nekoliko oteži delo, a nikakor ni nemogoče," je bil po tekmi jasen trener Benfice Nelson Verissimo. Foto: Reuters

Portugalsko ekipo z nekaj optimizma navdaja dejstvo, da je v osmini finala na gostujočih tleh premagala Ajax in tako prišla do napredovanja. "Na povratni tekmi bo morala biti naša miselnost enaka, kot je bila pred prvo tekmo, pa tudi takšna, kot je bila na tekmah z Ajaxom in na vseh dozdajšnjih v ligi prvakov. Zdaj še bolj poznamo svojega nasprotnika in poskušali bomo najti najboljšo strategijo, da ga zaustavimo," je še dejal Verissimo.

