Medtem ko se dogajanje v ligi prvakov približuje vrelišču pred prvimi tekmami četrtfinala, pa se s številnimi težavami spopadajo pri enem izmed četrtfinalistov, Chelseaju. Klub trenutno deluje pod posebno licenco, ki omejuje večino prihodkov, tako je zaradi sankcij proti Abramoviču, in se spopada z možnostjo finančnega zloma, če ruski oligarh ne bo prodal kluba v prihodnjih tednih.

Foto: Guliverimage

Po objavi Rusa Romana Abramoviča, da bo zaradi pritiskov javnosti prodal Chelsea, so se nogometaši, trenerski štab in uprava kluba znašli v položaju brez primere. Potem ko je Rus odšel iz kluba, so se stvari pri Londončanih močno zapletle, prodajo kluba pa nadzirata britanska vlada in ameriška banka Raine Group. Del kluba so preostali fizioterapevti v klubu, zdravniki in vsi, ki so povezani s prvo ekipo. Prenehalo pa se je delo na komercialnem, kadrovskem, računovodskem oddelku in oddelku trženja.

Zbirali denar za gorivo

Uprava kluba je ostala z zavezanimi rokami, saj do nadaljnjega ne smejo sprejeti nobenih odločitev. Generalna direktorica kluba Marina Granovskaia je sicer ostala v upravi kluba, a je brez izvršilne funkcije, saj klub z igralci ne sme podaljševati pogodb ali podpisovati novih igralcev. Klub lahko denar uporablja le za plače igralcev in člane kluba, ne sme pa plačevati nobenih drugih stroškov. Stvar je tako daleč, da naj bi morali za prevoze klubskega avtobusa denar za gorivo zbrati nogometaši kluba. Prav tako klub ne sme prodajati vstopnic za domače tekme v premier ligi in preostalih angleških tekmovanjih, srečanja Chelseaja pa si tako lahko ogledajo le imetniki letnih vstopnic.

Navijači so pretekli teden protestirali proti prevzemu kluba s strani družine Ricketts. Foto: Guliverimage

Klub naj bi se po napovedih z omejitvami spopadal do 31. maja, pričakuje pa se, da bi novi lastniki lahko zeleno luč za dokončen prevzem kluba dobili do konca aprila. Kot zadnji naj bi zanimanje za nakup kluba pokazali lastniki bejzbol kluba iz MLB Chicago Cubs, ki so na čelu chicaškega kluba od leta 2009. A temu navijači Bluesov nasprotujejo zaradi polemik, povezanih s kontroverznostjo lastnikov Cubsov, ameriške družine Ricketts. Navijači londonskega kluba so prejšnji teden glasno protestirali proti prihodu Američanov na čelo Chelseaja.

Bo ekipo prevzela družina Ricketts?

Med glavnimi razlogi za nasprotovanje je Joe Ricketts, ta je bil v preteklosti znan po svojih rasističnih izjavah. Glava družine lastnikov Chicago Cubsov, ki zdaj poskušajo kupiti Chelsea, je muslimane nekoč označil za "sovražnike" in v razkritih elektronskih sporočilih izražal teorije zarote o takratnem ameriškem predsedniku Baracku Obami.

Joe Ricketts je v preteklosti s svojimi izjavami dvigoval veliko prahu. Foto: Guliverimage

Družina Ricketts se je sicer od teh izjav že pred leti ogradila, a črn madež je ostal. Kot še poročajo tuji mediji, je navijačem Chelseaja že obljubila, da jih ob morebitnem prevzemu kluba, ne zanima sodelovanje v superligi, ob tem pa si želijo tudi prenovitve Stamford Bridgea. Otroci Joeja Rickettsa, Tom, Laura in Todd Rickets, so ob tem že podali prvo ponudbo za nakup kluba, v tej pa so združili moči z milijarderjem, tajkunom Kenom Griffinom. V igri za prevzem kluba naj bi bili še nekdanji predsednik letalske združbe British Airways in nekdanji lastnik Liverpoola sir Martin Broughton, ameriški vlagatelj zasebnega kapitala, sopredsednik Bain Capital in solastnik Boston Celtics Stephen Pagliuca in soustanovitelj ter predsednik Eldridge Industries Todd Boehly.

Thomas Tuchel želi biti osredotočen le na nogomet. Foto: Guliverimage

Kljub številnim težavam in skrbem pa se morajo v taboru Chelseaja zdaj povsem osredotočiti le na nogomet, saj jih v sredo čaka prva tekma četrtfinala lige prvakov proti Real Madridu. Blues se v obračun s španskim velikanom podajajo s slabo popotnico, saj so na zadnji tekmi angleškega prvenstva konec tedna s kar 1:4 klonili proti Brentfordu. A kljub temu so v taboru Londončanov optimistični, saj so se s španskim kraljevim klubom pomerili pred približno letom dni in ga izločili v polfinalu lige prvakov. Zatem pa je Chelsea postal tudi evropski prvak.

"Mislim, da mi ni treba govoriti, kakšen klub je Real Madrid in kaj pomeni v Evropi. Na tej tekmi želimo dokazati, kdo smo, to je naš cilj. Nasprotnik je res poseben in tekme se zelo veselimo," je pred obračunom dejal trener Thomas Tuchel, ki je moral v preteklih tednih večkrat namesto o nogometu govoriti o politiki in stanju v klubu. Na novinarski konferenci pred tekmo je bil tokrat deležen vprašanj o morebitnih novih lastnikih, a je bil tudi zdaj, tako kot vedno, kratek in jedrnat. "Želim si močno ekipo, samozavest in podporo," je na vprašanje, kaj pričakuje od novih lastnikov kluba, dejal Nemec.

