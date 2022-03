Triintrideseti dan vojne v Ukrajini. V prizadevanjih za napredek v pogajanjih, ki bi pripeljala do prekinitve spopadov v Ukrajini, se bodo danes v Istanbulu znova sestali ruski in ukrajinski pogajalci. Po poročanju britanskega časnika Financial Times Rusija v današnjih pogajanjih naj ne bi več vztrajala pri "denacifikaciji" Ukrajine in naj bi dala zeleno luč za njen vstop v Evropsko unijo pod pogojem, da se odreče članstvu v Natu.

5.55 V javnost pricurljali tajni dokumenti osnutka sporazuma

Ukrajinska delegacija, ki jo vodita obrambni minister Oleksij Reznikov in svetovalec predsednika Mihajlo Podoljak, je prispela v Istanbul na nov krog pogajanj z ruskimi predstavniki o končanju vojne v Ukrajini. Ukrajinska delegacija je zagotovila, da jim je prioriteta zagotoviti prekinitev ognja.

Gre za prve pogovore iz oči v oči po več kot dveh tednih, ki pa jih tokrat gosti turški predsednik Recep Tayyip Erdogan. Začeli se bodo predvidoma ob 10. uri po lokalnem času (ob 9. uri po srednjeevropskem času), poroča britanski BBC.

Pred začetkom pogovorov je ukrajinski zunanji minister Dmitrij Kuleba poudaril, da se ne bodo pogajali o menjavi ljudi, zemlje ali suverenosti. Na pogovorih si želijo rešiti vsaj humanitarna vprašanja, glavni cilj pa je zagotovitev prekinitve ognja, je dodal.

Po poročanju britanskega časnika Financial Times Rusija v današnjih pogajanjih naj ne bi več vztrajala pri "denacifikaciji" Ukrajine in naj bi dala zeleno luč za njen vstop v Evropsko unijo pod pogojem, da se odreče članstvu v zvezi Nato.

Novi osnutek sporazuma ne vsebuje več pogosto omenjenih besed "denacifikacija" in "demilitarizacija", niti "zaščite ruskega jezika", je za Financial Times razkril anonimni vir.

Toda Ukrajina in njeni zahodni zavezniki ostajajo skeptični do Putinovih namenov. Zaskrbljeni so, da bi ruski predsednik lahko pogovore uporabil kot dimno zaveso, s čimer bi obnovil svoje izčrpane sile in načrtoval novo ofenzivo.

Glavni ukrajinski pogajalec David Arahamija je za Financial Times pojasnil, da sta strani blizu dogovora o varnostnih jamstvih in prizadevanjih Ukrajine, da bi postala članica EU. Ob tem je pozval k previdnosti glede možnosti napredka v pogajanjih.

V prizadevanjih za napredek v pogajanjih, ki bi pripeljala do prekinitve spopadov v Ukrajini, se bodo danes znova sestali ruski in ukrajinski pogajalci. Pričakovanja pred novim krogom pogajanj, ki naj bi v Istanbulu potekala do srede, so sicer na obeh straneh nizka.

Da se bosta ukrajinska in ruska delegacija po dveh tednih pogovorov prek videopovezave v Turčiji sestali na novem krogu pogajanj, so v preteklih dneh sporočili tako iz Kijeva kot Moskve. Turški predsednik Erdogan pa je v ponedeljek potrdil, da se bodo pogajalci sestali danes v Istanbulu.

Turčija je gostila že prve pogovore Rusije in Ukrajine na visoki ravni v začetku aprila v Antalyi, na katerih pa strani nista dosegli preboja. Tudi tokrat so pričakovanja pred srečanjem nizka. Tiskovni predstavnik Kremlja Dmitrij Peskov je opozoril, da na pogajanjih do zdaj niso dosegli napredka in da tudi tokrat ne gre pričakovati večjih prebojev.

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nedavno dejal, da se je pripravljen pogovarjati o nevtralnosti Ukrajine, kar je ena ključnih zahtev Rusije na pogajanjih. Kot je pojasnil v pogovoru z ruskimi novinarji, ukrajinski pogajalci temeljito preučujejo to možnost.

Zelenski bo sicer danes nagovoril danski parlament, podobno kot je to v preteklih dneh storil že v parlamentih drugih držav. O razmerah v Ukrajini, kjer so humanitarne razmere za prebivalce nekaterih mest vse slabše, bo danes razpravljal Svet ZN za človekove pravice.

V Bruslju pa se danes sestajajo ministri za zdravje članic EU, ki bodo med drugim razpravljali o zdravstvenih in humanitarnih razmerah v Ukrajini.