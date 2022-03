Večji del ruskih sil naj bi se umaknil iz kijevske regije #vŽivo

Dnevni pregled dogajanja:



Kot so sinoči zapisali na ministrstvu za zunanje zadeve, bo slovensko veleposlaništvo v Kijevu od ponedeljka od 9. ure ponovno odprto.

Lesjak je ob prihodu v Kijev dejal, da je mesto prazno, da se slišijo alarmi in detonacije v daljavi, da pa sicer življenje za tiste, ki so ostali v prestolnici, poteka običajno.

Veleposlanik Slovenije, pristojen za Ukrajino, Tomaž Mencin po navedbah ministrstva nadaljuje svoje delo iz mesta Rzeszow ob poljsko-ukrajinski meji, od koder delujejo tudi mnogi drugi veleposlaniki, akreditirani v Ukrajini.

7.00 Rusi zapustili Slavutič

Ruske sile so zapustile mesto Slavutič, ki leži 50 kilometrov severovzhodno od jedrske elektrarne Černobil in v katerem večinoma živijo tamkajšnji zaposleni. Rusi so nadzor nad mestom prevzeli v soboto, ko so zajeli tudi župana Jurija Fomičeva in ga kmalu nato izpustili.

6.55 Ruska vojska se umika iz Kijeva

Glavni štab ukrajinske vojske je sporočil, da se je večji del ruskih sil umaknil iz kijevske regije. Dva bataljona naj bi se umaknila v Belorusijo.

6.52 Vojna povzročila za 63 milijard dolarjev škode

Ekonomska fakulteta v Kijevu ocenjuje, da je ruska agresija na Ukrajino do zdaj povzročila za več kot 63 milijard dolarjev škode na infrastrukturnih objektih. Uničenih ali poškodovanih je 4.431 stanovanjskih objektov, 92 tovarn in 378 šol. Uničenih je tudi 12 letališč in sedem elektrarn.

6.00 Kijev napoveduje nadaljevanje pogajanj z Moskvo

Po dveh tednih pogajanj med Ukrajino in Rusijo prek videokonferenc naj bi se pogovori že danes nadaljevali v živo, in sicer v Turčiji, je včeraj sporočil glavni ukrajinski pogajalec David Arahamija. V Moskvi so potrdili nadaljevanje pogovorov, a je glavni ruski pogajalec Vladimir Medinski začetek pogovorov napovedal za torek.