Na največji komercialni televiziji so napačno poročali, da je odpravnik poslov v Ukrajini Boštjan Lesjak poročen z Ukrajinko in to naj bi bil tudi razlog, da tamkajšnje okolje dobro pozna. Lesjak je navedbe zanikal, dejal je, da pričakuje opravičilo in dodaja, da gre za sramoto, saj bi podatek lahko preverili. Odzval se je tudi predsednik vlade Janez Janša.