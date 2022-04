Hat-trick neustavljivega Benzemaja, Bayern v škripcih kot Atletico

Chelsea lanski zmagovalec lige prvakov gosti najuspešnejši klub tega tekmovanja, Real Madrid. Beli baletniki se spogledujejo z naslovom španskega prvaka, v ligi prvakov pa so v osmini finala po preobratu v režiji trikratnega strelca Karima Benzemaja izločili PSG. In francoski napadalec je vrhunsko formo ohranil tudi za prvo tekmo četrtfinala. Sredi prvega polčasa je v razmaku treh minut zabil dva gola. Oba je dosegel z glavo.

Kai Havertz je zabil za znižanje na 1:2. Foto: Guliver Image Real bi imel lahko še višjo prednost. Že v deveti minuti je Vinicius Junior zatresel prečko, ob koncu polčasa pa je imel Benzema še eno stoodstotno priložnost, a je slabo udaril žogo. Se je pa super zanimiv prvi polčas končal s pritiskom modrih. Kai Havertz, ki je lani odločil finale lige prvakov, je v 40. minuti zadel za znižanje na 1:2. Nekdanji Chelseajev vratar Thibaut Courtois, ves čas je poslušal žvižge, je bil premagan.

Komaj so se nogometaši po glavnem odmoru vrnili na zelenico, je že udaril kdo drug kot Benzema. Po napaki Chelseaja v obrambi je dosegel še tretji gol na tekmi. Za vodstvo 3:1. To je bil njegov 70. gol v tem tekmovanju. Nevarni so bili tudi Londončani, a je bil vselej na pravem mestu Courtois, tudi ob super strelu Cesarja Azpilicuete. Z zmago 3:1 gre lahko Real mirno na povratno tekmo na domačem stadionu.

Že na prejšnji tekmi lige prvakov je Karim Benzema dosegel hat-trick. Foto: Guliver Image

Villarreal ogroža še enega velikana

Arnaut Danjuma Foto: Guliver Image Villarreal, lanski zmagovalec evropske lige, je veliko presenečenje letošnje lige prvakov. V osmini finala je preskočil Juventus, tokrat pa Bayern München, najboljši nemški klub in enega od favoritov za evropski naslov, šokiral že v osmi minuti. Za vodstvo z 1:0 je zabil Arnaut Danjuma. Manuela Neuerja je v prvem polčasu premagal tudi Francis Coquelin, a se je po ogledu z VAR-om izkazalo, da je bil v prepovedanem položaju in gol je bil razveljavljen.

V drugem polčasu gola nismo videli. Bližje drugemu so bili Španci. Gerardu Morenu ga je preprečila vratnica, Alfonso Pedraza pa je v 87. minuti grdo zgrešil iz bližine. Robert Lewandowski je bil pri Bayernu povsem neopazen, še najlepšo priložnost je imel ob koncu tekme Leroy Sane, a je njegov strel brez težav ubranil Geronimo Rulli.

Oblak klonil v Manchestru

V torek sta bila na sporedu prva četrtfinalna obračuna lige prvakov. V Manchestru je angleški prvak Manchester City z 1:0 strl močno obrambo Atletica iz Madrida, pri kateri je Jan Oblak branil vso tekmo. Ob skoraj 70-odstotni terenski posesti žoge si v prvem polčasu Angleži niso priigrali posebej veliko priložnosti, enako velja za Špance, oboji so imeli zgolj po en strel v okvir vrat (tisti Atletica ni končal v statistiki, saj je bil dosežen iz nedovoljenega položaja), čeprav so imeli domači precej več poskusov. Edini zadetek na tekmi je v 70. minuti po podaji Phila Fodna dosegel Kevin De Bruyne. Ta je z diagonalnim strelom v kazenskem prostoru ugnal slovenskega vratarja.

Oblak je bil premagan v 70. minuti. Foto: Reuters Angleški prvaki, podprti z arabskim kapitalom, s pomočjo katerega je trener Josep Guardiola na Otok pripeljal veliko želenih okrepitev, so si tako pred povratno tekmo v Madridu priigrali prednost. Sinjemodri so v zadnjem desetletju vajeni osvajanja lovorik. V Angliji jih osvajajo kot po tekočem traku, v ligi prvakov pa se jim je še vedno zalomilo. Najdlje so prišli lani, ko so v finalu izgubili proti Chelseaju (0:1).

Atletico je bil do tekme v izjemnem nizu, saj je dobil zadnjih šest srečanj v španskem prvenstvu in se povzpel na tretje mesto. To je bila Oblakova 68. tekma v ligi prvakov.

Liverpool na Portugalskem do prednosti

Ibrahima Konate je po podaji iz kota s strelom z glavo Liverpool popeljal v vodstvo, v drugem polčasu pa si je privoščil veliko napako, po kateri so gostitelji zadeli. Foto: Reuters Na Portugalskem sta se srečala Benfica in Liverpool, ki se na Otok vrača s prednostjo 3:1 (2:0). Redse je v vodstvo v 17. minuti po podaji iz kota s strelom z glavo popeljal Ibrahima Konate, ki je dosegel svoj prvenec v dresu Liverpoola. Prednost gostov je nato v 34. minuti podvojil Sadio Mane.

A Benfica se ni vdala. Na začetku drugega polčasa si je veliko napako privoščil strelec prvega zadetka na tekmi Konate, kar je znal izkoristiti Darwin Nunez, ki je na veselje domačih navijačev znižal zaostanek na 1:2. Tik pred koncem tekme je tretji gol za Liverpool dosegel Luis Diaz in postavil tudi končni izid srečanja. Zalogo pred povratno tekmo bi sicer lahko še povečal Diogo Jota ob koncu tekme, toda domači vratar Odysseas Vlachodimos je dobro reagiral.