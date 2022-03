Uefa povzdignila v nebo tudi Jana Oblaka

Evropska nogometna zveza (Uefa) je med štiri junake povratnih tekem osmine finala lige prvakov, ki so prispevali ogromen delež k napredovanju svojih moštev in poskrbeli za prelomne točke srečanj, uvrstila tudi Jana Oblaka. Kapetan slovenske reprezentance, ki je s Kekovo četo v teh dneh v Katarju, je blestel na srečanju v Manchestru, kjer je zaklenil vrata Atletica. Preostali junaki v izboru Uefe so Gerard Moreno (Villarrreal), Kingsley Coman (Bayern) in Karim Benzema (Real Madrid).

Med nogometaše, ki so delali razliko na igrišču in odločilno vplivali na razplet povratnih srečanj osmine finala lige prvakov, je Uefa uvrstila tudi 29-letnega Slovenca. Jan Oblak je zadnji slovenski predstavnik v ligi prvakov. V četrtfinalu se bo pomeril z Manchester Cityjem. Usoda je tako hotela, da se bo Atletico v izločilnem delu nameril še na drugega velikana iz Manchestra. Manchester United je španski prvak izločil. Na prvi tekmi v Madridu je bilo izenačeno (1:1), na povratnem dvoboju na Old Traffordu pa je Simeonejeva četa rdeče vrage spravila v težave. Zmagala je z 1:0. Oblak, ki se v tej sezoni ne more pohvaliti s tako vrhunskimi številkami in statistiko, kot jih je bil vajen v prejšnjih sezonah, se je izkazal.

Na tekmi z ogromnim vložkom je zbral pet obramb, Uefo pa je navdušila tista iz začetnega dela srečanja, ko je nevaren strel Anthonyja Elange ubranil z glavo. Mladi Šved je meril naravnost v glavo Škofjeločana, ki je tako preprečil zgodnje vodstvo gostiteljev. Rdečim vragom je nato po zadetku Renana Lodija voda vse bolj tekla v grlo, a v nadaljevanju srečanja niso znali zatresti Oblakove mreže, tako da je ostalo pri zmagi Atletica in napredovanju med najboljših osem.

Izbor Uefe:

✨Oblak. Gerard Moreno. Coman. Benzema.



The stars that swung the momentum in the Round of 16 second legs. The 𝙘𝙝𝙖𝙣𝙜𝙚𝙢𝙖𝙠𝙚𝙧𝙨 👊



Who did it best? 🤷‍♂️#UCLchangemakers | @PepsiGlobal | #UCL pic.twitter.com/7PleAketRs — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 22, 2022

Katere poteze so še izstopale na povratnih srečanjih osmine finala lige prvakov? Uefa ni pozabila na Gerarda Morena, zlatega aduta Villarreala, ki je na gostovanju rumene podmornice pri Juventusu vstopil v igro v 74. minuti. Takrat je bil rezultat dvoboja v Torinu še 0:0, tako da je dišalo po podaljšku. Tega pa ni bilo, saj je španski napadalec le štiri minute po vstopu prevzel odgovornost za izvajanje najstrožje kazni in zatresel mrežo Juventusa. Šok v vrstah gostiteljev je bil ogromen, Villarreal je na koncu zmagal kar s 3:0.

"Veselje" Gerarda Morena po uspešno izvedeni 11-metrovki v Torinu. Foto: Reuters

Bayern je v Münchnu ponižal Salzburg in zadel "sedmico" (7:1), vse pa bi bilo lahko drugače, če bi gostje, za katere je mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško odigral 28 minut, v 2. minuti premagali Manuela Neuerja. Izkušeni vratar Bavarcev je bil po strelu Nicolasa Capalda že skoraj premagan, a je francoski reprezentant blokiral strel in žogo preusmeril v kot. Tako je ostalo pri 0:0, nato pa je svoj strelski šov začel Robert Lewandowski. Ko so se mu pridružili še soigralci, je Bayern zmagal kar s 7:1, Coman pa je prispeval podajo za četrti zadetek.

Kingsley Coman je v 2. minuti preprečil ekspresno vodstvo Salzburga v Münchnu. Foto: Reuters

Za nepozaben preobrat na srečanju v Madridu, kjer sta se za četrtfinale pomerila Real in PSG, je poskrbel Karim Benzema. Francoski napadalec je izjemno formo, v tej sezoni je prvi strelec španskega prvenstva, pokazal tudi proti bogati pariški zasedbi. Čeprav so gostje po zaslugi Kyliana Mbappeja na stadionu Santiago Bernabeu podvojili prednost iz Pariza na 2:0, je nato Benzema prisilil vratarja PSG Gianluigija Donnarummo v usodno napako, po kateri je izenačil na 1:1, dvignil navijače na noge in začel epski preobrat.

Karim Benzema je prejšnji teden kar trikrat zatresel mrežo PSG. V nedeljo je izpustil večni derbi z Barcelono, njegovi soigralci pa so doživeli hud poraz (0:4). Foto: Reuters

Gostje so protestirali, da je Benzema nad italijanskim vratarjem storil prekršek, a je ostala sodniška piščalka nema, izkušeni Francoz pa je do konca srečanja še dvakrat matiral Donnarummo in popeljal bele baletnike v četrtfinale, kjer jih čaka branilec evropskega naslova Chelsea.