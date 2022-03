Noro, kakšni spektakli! Oblak se vrača v Manchester.

Pari četrtfinala lige prvakov: Chelsea (Ang) - Real Madrid (Špa)

Manchester City (Ang) - Atletico Madrid (Špa)

Villarreal (Špa) - Bayern München (Nem)

Benfica (Por) - Liverpool (Ang) Prve četrtfinalne tekme bodo 5. in 6. aprila, povratne pa teden dni pozneje. Pari polfinala lige prvakov: Manchester City (Ang)/Atletico Madrid (Špa) - Chelsea (Ang)/Real Madrid (Špa)

Benfica (Por)/Liverpool (Ang) - Villarreal (Špa)/Bayern München (Nem) Prvi polfinalni tekmi bosta 26. in 27. aprila, povratni pa 3. in 4. maja. V finalu v Parizu (28. maj) bo v vlogi gostitelja zaigral zmagovalec drugega polfinalnega para.

Vsi četrtfinalisti lige prvakov in tržna vrednost igralcev: Manchester City (Ang) 977 milijonov evrov

Liverpool (Ang) 889

Chelsea (Ang) 883

Bayern München (Nem) 815

Real Madrid (Špa) 780

Atletico Madrid (Špa) 646

Villarreal (Špa) 362

Benfica Lizbona (Por) 266



Vir: Transfermarkt

Kapetan Atletica: Oblak je najboljši na svetu

Jan Oblak je v torek na gostovanju v Manchestru zbral pet obramb in ohranil mrežo s pomočjo soigralcev nedotaknjeno. Foto: Reuters

V boju za evropsko krono je ostalo še osem klubov. S tremi se lahko pohvalita Anglija in Španija, enega imata Nemčija in Portugalska. Slovensko čast brani vratar Atletica Jan Oblak, ki je v osmini finala v torek v slabo voljo spravil privržence Manchester Uniteda. "Če vprašate mene, je Jan Oblak najboljši vratar na svetu. To je ponovno dokazal," je po predstavi 29-letnega Škofjeločana na Old Traffordu poudaril kapetan španskih prvakov Koke. Atletico z Oblakom tako vztraja v boju za evropski naslov. Od njega, bil bi prvi v klubski zgodovini, ga delijo še trije koraki.

Ples kroglic je odločil, da se Simeonejeva četa z Oblakom med vratnicama vrača v Manchester. Tokrat ne bo imela opravka z Unitedom, ampak z drugim mestnim velikanom Cityjem, ki domuje na Etihadu. Manchester City je vodilni angleški premierligaš in tudi branilec naslova. Še pred nekaj tedni se je lahko pohvalil z ogromno prednostjo v domačem prvenstvu, ki pa se je po nekaterih spodrsljajih izbrancev Josepa Guardiole stopila na vsega točko, tako da velja na Otoku v boju za zvezdico pričakovati še zelo pester obračun Cityja in Liverpoola. Dveh angleških klubov, ki ostajata tudi v boju za evropski naslov.

Josep Guardiola je bil evropski prvak z Barcelono, z Bayernom je neuspešno naskakoval evropsko krono in kar trikrat zapored izpadel v polfinalu, z Manchester Cityjem pa se je za zdaj enkrat prebil v finale (2021), a izgubil proti Chelseaju. Foto: Guliverimage

Usoda je hotela, da se bosta v četrtfinalu udarila dva izmed treh četrtfinalistov, ki se še niso nikoli povzpeli na evropski vrh. To sta Manchester City in Atletico, največjega evropskega naslova nima v klubskih vitrinah tudi Villarreal, ki pa je v prejšnji sezoni osvojil evropsko ligo. City, podprt z izdatnim arabskim kapitalom, si že nekaj let prizadeva, da bi uspešno sodelovanje s trenerjem Guardiolo sklenil z evropskim naslovom. Lani bi mu skoraj uspelo, a je v finalu, sklepnem dejanju sezone, v Portu ostal praznih rok proti Chelseaju (0:1).

Tokrat se bo v četrtfinalu nameril na Atletica, ki vidi ligo prvakov kot izredno priložnost, da sezone 2021/22, v kateri brani španski naslov, vendarle ne konča brez lovorike. V španskem pokalu in superpokalu rdeče-belim ni uspelo, v la ligi pa so trenutno na četrtem mestu in za vodilnim Realom zaostajajo ogromnih 15 točk. "Želimo se uvrstiti čim dlje. Neverjetno je, da smo še vedno v igri za naslov. To je za nas v sezoni, v kateri je prisotno kar nekaj nihanja, zelo pomembno," kapetan Atletica Koke ne skriva motivacije. Skušal bo ponoviti vajo in znova preskočiti oviro iz Manchestra.

Karim Benzema je v drugem polčasu povratnega srečanja s PSG dosegel kar tri zadetke in z Realom izločil PSG. Foto: Reuters

Za drugo špansko-angleško poslastico bosta v četrtfinalu poskrbela Chelsea in Real Madrid. Londonski klub se zaradi sankcij tako britanske vlade kot tudi Evropske unije, usmerjenih proti lastniku Romanu Abramoviču, spopada z negotovostjo in stresnim obdobjem, tako da bi lahko tribune Stamford Bridga na spopadu s 13-kratnimi evropskimi prvaki samevale, Real pa je z nepozabnim podvigom proti PSG, za mnoge osrednjim favoritom za osvojitev evropskega naslova v tej sezoni, dokazal, kako je zmožen največjih dosežkov in cilja že na svojo 14. evropsko krono.

Trener Carlo Ancelotti je vse bližje prvemu naslovu španskega prvaka, s čimer bi se podpisal pod izjemen podvig, saj bi postal prvi strateg na svetu, ki bi postal prvak v vseh petih najmočnejših evropskih ligah (v Angliji je bil najboljši s Chelseajem, v Franciji s PSG, v Italiji z Milanom, v Nemčiji pa z Bayernom). Je bil pa po drugi strani že evropski prvak z Realom, leta 2014 v Lizboni, ko je v finalu ugnal Atletico in osvojil jubilejno "decimo". V četrtfinalu ga čaka tekmeca, s katerim je Real doživel udarec v prejšnji sezoni, ko je izpadel v polfinalu lige prvakov (1:1 in 0:2). Je napočil čas za maščevanje?

Bayern in Liverpool odhajata v tople kraje

Tudi v tej sezoni je Robert Lewandowski strah in trepet branilcev. Foto: Reuters Na preostalih četrtfinalnih obračunih se bosta primorana z vlogo favorita spopasti Bayern in Liverpool. Bilo bi veliko presenečenje, če v polfinalu ne bi spremljali dvobojev med izbranci dveh nemških strategov, Juliana Nagelsmanna in Jürgena Kloppa. Bavarci so v osmini finala po neprepričljivi predstavi v Salzburgu, kjer so pri mladi zasedbi avstrijskih prvakov stežka remizirali z 1:1, nato v Münchnu ponižali tekmeca s kar 7:1. Moč Bayerna je na lastni koži občutil tudi mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško. Tokrat se bo Bayern spopadel z Villarrealom, ki je na dveh tekmah osmine finala z Juventusom prejel le en zadetek, v sredo pa v končnici srečanja v Torinu spravil v hudo zagato (3:0).

Juventus, katerega predsednik Andrea Agnelli ne skriva želje po tem, da bi nastopili v kontroverzni superligi, je tako izpadel že četrtič zapored v izločilnem delu lige prvakov proti tekmecu, katerega sploh ni na prvotnem seznamu 12 ustanoviteljev spornega tekmovanja. Izpadel je proti Ajaxu, Lyonu, Portu in Villarrealu, rumena podmornica pa je dokazala, da lahko pod vodstvom Unaija Emeryja, polnega bogatih izkušenj in osvajanj evropske lige, preseneti še katerega izmed članov evropske elite.

Liverpool je v letu 2022 že osvojil lovoriko. Postal je zmagovalec angleškega ligaškega pokala. Foto: Reuters

Podobno velja za Benfico, ki je v jesenskem delu preprečila napredovanje Barceloni, v osmini finala pa jo je zagodla Ajaxu, ki do torkove tekme v Amsterdamu v tej evropski sezoni sploh še ni doživel poraza. Orli, ki jih v Evropi že 60 let spremlja neverjetno Guttmannovo prekletstvo, se bodo spopadli z Liverpoolom. Rdeči nizajo zmage na Otoku, do živega jim ni mogel niti domači poraz proti Handanovićevemu Interju na povratni tekmi osmine finala lige prvakov. V Evropi, kjer so bili nazadnje prvaki leta 2019, imajo velike načrte.

Znova brez Ronalda in Messija

Lionel Messi je po izpadu PSG iz lige prvakov v enem od najbolj nehvaležnih obdobij svoje kariere, saj je postal tarča nezadovoljnih navijačev kluba, ki ne skoparijo z žvižgi. Foto: Guliverimage Pri žrebu je pomagal nekdanji francoski nogometni reprezentant Mikael Silvestre, ki je osvojil ligo prvakov v dresu Manchester Uniteda. Rdečih vragov po zaslugi Atletica ni na seznamu četrtfinalistov.

Ker je v osmini finala izpadel tudi PSG, se je še drugič zapored zgodilo, da med četrtfinalisti lige prvakov ni ne Cristiana Ronalda ne Lionela Messija, najboljših strelcev v zgodovini tekmovanja. Že drugič zapored ni med najboljših osem niti italijanskih klubov, kar je velik alarm za zahodne slovenske sosede. To se je Italiji nazadnje pripetilo pred 20 leti.

Skoraj vsi nekdanji zmagovalci razen Barcelone

Evropski naslov brani Chelsea. Foto: Reuters Zanimivo je, da v četrtfinalu nastopajo skoraj vsi klubi, ki so v zadnjem desetletju osvojili ligo prvakov. Real je bil najboljši štirikrat, Bayern in Chelsea po dvakrat, enkrat pa je bil najboljši Liverpool. Edini nekdanji evropski prvak v zadnjem desetletju, ki se v tej sezoni ni uvrstil v četrtfinale lige prvakov, je Barcelona. Katalonci so prisotni na plesu kroglic, ki bo sledil po tem v ligi prvakov, ko bodo izvedeli za ime tekmeca v četrtfinalu lige Europa.

Prve četrtfinalne tekme lige prvakov bodo 5. in 6. aprila, povratne pa teden dni pozneje.

O finalistih se bo odločalo 26. in 27. aprila (prvi tekmi) ter 3. in 4. maja (povratni tekmi), veliki finale pa bo 28. maja na stadionu Stade de France v predmestju Pariza.