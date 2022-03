Trener in navijači Uniteda ogorčeni nad sojenjem Slovenca

Nogometaši Atletica so v osmini finala lige prvakov izločili Manchester United. Madridčani so s pomočjo slovenskega vratarja Jana Oblaka, ki je na Old Traffordu navdušil in ohranil mrežo nedotaknjeno, premagali rdeče vrage z 1:0. Navijači angleškega velikana niso skrivali razočaranja, za največjega krivca za boleče slovo od Evrope, še zadnje priložnosti, da bi v tej sezoni osvojili lovoriko, pa so označili glavnega sodnika, Slovenca Slavka Vinčića. Podobno je razmišljal tudi trener Uniteda Ralf Rangnick.

V torek zvečer je bilo na družbenih omrežjih težko prezreti zapise navijačev Manchester Uniteda, ki so bili sovražno nastrojeni do kriterija sojenja Slavka Vinčića. Mariborčan je delil pravico na eni največjih tekem, odkar sodi v ligi prvakov. Atletico je na Old Traffordu premagal rdeče vrage z 1:0.

Atletico je med najboljših osem v Evropi popeljal Brazilec Ronan Lodi. Foto: Reuters

Privrženci Uniteda so prepričani, da je imel pri izpadu njihovih ljubljencev prste vmes tudi slovenski sodnik. Očitali so mu marsikaj. Da je dovolil pregrobo igro in da ni dosodil prekrškov, storjenih nad nogometaši Uniteda, ki bi jih moral.

Je bil nad Elango storjen prekršek?

Zvezdniki Manchester Uniteda so bili prepričani, da bo Slavko Vinčić dosodil prekršek nad Elango. Foto: Reuters Najbolj mu zamerijo, da se njegova piščalka ni oglasila tik pred zadetkom Atletica. Takrat se je po posredovanju Marcosa Llorenteja na tleh znašel Anthony Elanga, ki je bil prepričan, da bo sodnik dosodil prekršek v korist gostiteljev, a je Mariborčan dovolil nadaljevanje igre.

"Storjen je bil prekršek nad Elango, a sta glavni sodnik in stranski sodnik to videla drugače. Ne bi smeli zaostajati z 0:1 po prvem polčasu. V prvem delu smo bili boljši tekmec, proti takšnemu tekmecu, kot je Atletico, pa je zelo pomembno, kdo prvi doseže zadetek," je bil s sodniško odločitvijo, da Llorente ni nepravilno oviral Elange, nezadovoljen trener Uniteda Ralf Rangnick.

Jan Oblak je na Old Traffordu zaklenil svoja vrata in navdušil javnost. Foto: Reuters

Kaj se je zgodilo le nekaj sekund pozneje? V nadaljevanju akcije je Atletico prek bliskovitega napada, v katerem je Antoine Griezmann z desne strani poslal predložek pred vrata Uniteda, povedel. V skoku je bil najvišji Ronan Lodi, z natančnim strelom z glavo premagal Davida de Geo in se razveselil strelskega prvenca v ligi prvakov. To je bil hud šok za gostitelje, ki do konca srečanja niso našli poti, kako zatresti mrežo Jana Oblaka.

Trener Man Utd: Le štiri minute? To je šala.

Cristiano Ronaldo se je večkrat znašel na tleh. Foto: Reuters Še najbližje je bil Raphael Varane v 77. minuti, a se je Škofjeločan izkazal z mojstrskim posredovanjem in vpisal eno izmed petih obramb, s katerimi je Simeonejevi četi pomagal do odmevnega uspeha. Atletico bo tekmeca v četrtfinalu lige prvakov izvedel v petek, za Manchester United in Ronalda, strelskega rekorderja lige prvakov, pa je evropske sezone že konec. S tem se je zelo težko sprijaznil trener Rangnick.

Po tekmi je potožil, da je bilo na obračunu kar nekaj spornih sodniških odločitev, začudilo ga je tudi to, da je ob vsem zavlačevanju, ki si ga je privoščil borbeni Atletico, sodniški podaljšek trajal le štiri minute. "Le štiri minute? To je šala," je dejal Nemec in opozoril, da v drugem polčasu, ko je Atletico branil prednost, igra ni nikoli trajala neprekinjeno vsaj dve minuti. To pa zato, ker je bila vedno znova prekinjena zaradi ležanja nogometašev Atletica na tleh in zavlačevanja tekme.

Rdeči vragi bodo še petič zapored končali sezono brez lovorike. Foto: Reuters

"Sodnik je šel Atleticu na roko, dovoljeval je zavlačevanje, kar nam je še otežilo delo. A tako igra Atletico zadnjih deset let. Vedno igrajo tako, zato me to ni presenetilo," je dejal nemški strateg, ki se bo po koncu sezone od Old Trafforda poslovil brez lovorike.

Mariborčan je v drugem polčasu pokazal rumeni karton tudi Diogu Dalotu. Foto: Reuters

Rdeči vragi so v angleškem prvenstvu daleč od vrha, v pokalu FA so izpadli doma proti Šporarjevemu Middlesbroughu, v ligi prvakov pa doma proti Atleticu, ko so prav tako imeli opravka s Slovenci. Z nepremagljivim Oblakom in delivci pravice iz Slovenije, proti katerim so po porazu usmerili negativno energijo. Razočaranje je ogromno, to je že njihova peta zaporedna sezona brez lovorike.