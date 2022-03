Prepir zvezdnikov PSG buri duhove, Neymar ogorčen nad novinarji: To je laž

Po bolečem porazu PSG v Madridu (1:3), po katerem so Parižani izpadli iz lige prvakov, je prah dvigoval tudi domnevni prepir v slačilnici med Neymarjem in Gianluigijem Donnarummo. Zadnjega po besedah Brazilca ni bilo. "To je laž," odgovarja zvezdnik PSG in v dokaz ponuja pogovor z italijanskim soigralcem, v katerem ne skrivata začudenja nad vsebino članka, ki ga je objavil španski športni dnevnik Marca.

V nogometnem svetu še vedno odmeva preobrat madridskega Reala, ki je v sredo po zaslugi trikratnega strelca Karima Benzemaja na spektakularen način PSG izločil (3:1) iz lige prvakov. V taboru bogatega francoskega kluba po novem neuspehu, saj jim kljub skrbno izbrani in dragi zvezdniški zasedbi tudi letos ne bo uspelo osvojiti evropskega naslova, niso skrivali slabe volje.

Predsednik Nasser Al Khelaifi si je privoščil incident, ki ga bo preiskala Evropska nogometna zveza (Uefa). Enemu izmed delavcev madridskega Reala, ki je posnel njegovo agresivno vedenje pred slačilnicami, naj bi Katarec celo grozil s smrtjo. To pa ni bila edina novica z manj prijetno vsebino, ki je po izpadu PSG zaokrožila po svetu.

So v slačilnici PSG povzdigovali glas?

Gianluigi Donnarumma si je privoščil nesprejemljivo napako pred prvim zadetkom Reala. Foto: Guliverimage Španski športni dnevnik Marca, ki zelo podrobno spremlja dogajanje okrog madridskega Reala in se je po odmevni zmagi belih baletnikov razpisal o podvigih Benzemaja, Luke Modrića in druščine, je objavil tudi novico o tem, kako sta se po dvoboju v španski prestolnici v slačilnici PSG sporekla Neymar in Gianluigi Donnarumma. Brazilec naj bi mlademu italijanskemu vratarju očital krivdo za prvi zadetek, ko je nespretno posredoval pred lastnimi vrati, kar sta izkoristila Benzema in Vinicius Jr.

Pri francoskem klubu so sicer prepričani, da bi moral takrat sodnik označiti prekršek Benzemaja nad vratarjem PSG, kar sta po dvoboju javno izpostavila trener Mauricio Pochettino in športni direktor Leonardo, zaradi tega pa naj bi po dvoboju "norel" tudi prvi mož kluba Al Khelaifi.

Neymar je v akciji, po kateri je Real dosegel drugi zadetek, podal žogo Luki Modriću in omogočil Hrvatu, da je krenil v protinapad. Foto: Guliverimage

Marca je tako poročala, da je Neymar v slačilnici PSG krivdo pripisal Donnarummi, vratar pa naj mu ne bi ostal dolžan, ampak mu je očital, da je bil Brazilec posredno kriv za drugi zadetek Reala, saj je "podaril" žogo Luki Modriću, ki je nato zdrvel v protinapad in po mojstrski akciji, v kateri je sodeloval tudi Vinicius, zaposlil Benzemaja, ta pa je zadel za 2:1. Prepir naj bi se razvnel tako zelo, da so morali posredovati soigralci in preprečiti fizični obračun soigralcev.

Neymar predstavil pogovor z Donnarummo

Izsek pogovora zvezdnikov PSG prek WhatsAppa, ki ga je Neymar objavil na Instagramu. Foto: Instagram Ko je novica o domnevnem prepiru Brazilca in Italijana obšla svet, omenjena nogometaša PSG nista skrivala ogorčenja. "Sovražim takole govoriti o novicah, a ta je laž. V slačilnici ni bilo nobenega prepira. Nesposobni novinarji se želijo promovirati. Poskusite raje prek koga drugega, v redu?" ga je razburila novica o tem, da naj bi med njim in mladim vratarjem PSG, ki mu je trener Pochettino namenil prednost pred Kostaričanom Keylorjem Navasom, zavrela kri.

V dokaz, kako zelo se Marca moti, je Neymar na Instagramu javnosti predstavil delček pogovora, ki sta si ga prek WhatsAppa izmenjala z Donnarummo. V njem je najprej italijanski čuvaj mreže opozoril Brazilca na sporno novico Marce ter ob njej zapisal, da se opravičuje za svojo napako na igrišču (za razliko od trenerja in funkcionarjev PSG ni izpostavil, da je bil v akciji pred prvim zadetkom Reala nad njim storjen prekršek), hkrati pa dodal, da je pisanje takšnih novic nedopustno. Namignil je torej, da je novica o sporu z Neymarjem neresnična. Brazilec mu je odgovoril z besedami: "Prijatelj, pomiri se. To se dogaja v nogometu. Smo ekipa, držimo skupaj. Si še zelo mlad, v karieri boš dosegel še veliko. Dvigni glavo in nadaljuj. Objem," je zapisal 30-letni Južnoameričan, ki je na Instagramu objavil, da je v sredo doživel enega najbolj bolečih porazov v karieri.

PSG lahko po izpadu iz lige prvakov v tej sezoni osvoji le še naslov francoskega prvaka, kjer ima trenutno 13 točk prednosti pred najbližjim zasledovalcem Nico. V svojem prvenstvu vodi tudi madridski Real, pred Sevillo ima osem točk prednosti, v ligi prvakov pa je od 14. naslova oddaljen le še tri korake.