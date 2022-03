Predsednik PSG izgubil živce in razbijal, Parižani jezni na sodnike

Po izjemnem preobratu madridskega Reala v režiji trikratnega strelca Karima Benzemaja je v taboru PSG vladalo ogromno razočaranje. Parižani so prepričani, da bi bilo marsikaj drugače, če bi se sodniki po prvem zadetku Reala, ko je Benzema zadel v polno po napaki vratarja Gianluigija Donnarumme, odločili za pomoč VAR. "Benzema je naredil prekršek nad našim vratarjem," je prepričan trener Mauricio Pochettino, predsednik PSG Al-Khelaifi pa je šel še korak dlje in nezadovoljstvo pokazal z agresivnim vedenjem v slačilnici sodnikov.

Povratni dvoboj osmine finala lige prvakov med Realom in PSG je postregel z dramatičnim razpletom, kakršnega lahko zagotovi le nogomet. V obračunu med belimi baletniki, evropskimi rekorderji po številu naslovov (13 kron), in enim najbogatejših klubov na svetu, ki je v svoje vrste s pomočjo katarskega denarja privabil najdražje zvezdnike in si že več let (neuspešno) prizadeva postati evropski prvak, je bilo kaj videti. To je bila nogometna poslastica najvišje mogočega razreda, o kateri se bo še dolgo govorilo.

Mbappe zadel v Parizu, nato še v Madridu

Kylian Mbappe je na zadnjih 14 nastopih za PSG v ligi prvakov dosegel 14 zadetkov. Foto: Reuters Pred tremi tedni se je domače zmage razveselil PSG, ki je z mojstrskim zadetkom nesojenega bodočega člana Reala Kyliana Mbappeja zmagal z 1:0, pred tem je Lionel Messi zapravil strel z bele točke.

Tudi v Španiji je sprva bolje kazalo Parižanom. Hitronogi Mbappe je bil znova neulovljiv za madridsko obrambo, že v prvi uri srečanja je dosegel kar tri zadetke, a sta bila dva upravičeno razveljavljena zaradi nedovoljenega položaja. Je pa obveljal tisti iz 39. minute, ko je izkoristil vrhunsko podajo Neymarja, nato pa v svojem slogu, polnem hitrosti in elegance, premagal Thibauta Courtoisa. PSG je podvojil prednost, dišalo je po napredovanju francoskega predstavnika. Gostje so nadzorovali potek srečanja in imeli več od igre vse do 61. minute.

Trenutek, ko je Karim Benzema v 61. minuti izenačil na 1:1, je bil za mnoge odločilen na srečanju. Po njem je sledil stampedo belih baletnikov, PSG je pod pritiskom gostiteljev močno popustil. Francoz je v 17 minutah dosegel kar tri zadetke. Foto: Reuters

Ta se je izkazala za usodno. Bila je prelomna točka srečanja, po kateri je sledila rapsodija 34-letnega Karima Benzemaja (postal je najstarejši strelec hat-tricka v zgodovini lige prvakov), podprta z izvedbo Luke Modrića, ki bo septembra dopolnil že 37 let, a je blestel, podajal, preprečeval napade PSG, najbolj pa navdušil z neumornim tekalnim prispevkom. Pretekel je največ v svoji ekipi, krepko nad deset kilometrov, tako da po tekmi, podobno velja tudi za Benzemaja, ni manjkalo pohval v slogu, da so izkušeni zvezdniki Reala kot vino. Starejši ko so, boljši so.

Ancelotti: Prvi gol Benzemaja je bil ključen

Luka Modrić in Karim Benzema sta v drugem polčasu navdušila navijače Reala. Francoz je postal prvi nogometaš na svetu, ki je v ligi prvakov zadel v vsakem koledarskem letu od leta 2005 pa do letos. Foto: Reuters "Prvi gol Reala je povsem spremenil potek tekme. Do takrat, igrali smo eno uro, smo bili boljši od Reala. Nato pa se je ozračje na stadionu spremenilo. Bili smo boljši, a se je vse spremenilo v desetih minutah," je po dvoboju poudaril Mauricio Pochettino, ki je doživel najbolj boleč poraz, odkar je trener francoskega velikana. Dal je vedeti, kako pomemben je bil dogodek v 61. minuti, ko si je italijanski vratar Gianluigi Donnarumma privoščil neverjetno napako.

Obotavljal se je pred svojimi vrati, nato pa ga je Karim Benzema oviral do te mere, da čuvaj mreže PSG ni mogel žoge izbiti globoko v polje, ampak jo je s "pomočjo" francoskega napadalca nehote usmeril le do Brazilca Viniciusa Jr. Mladi napadalec Reala je sprejel darilo, žogo podal prostemu Benzemaju, ta pa jo je z natančnim strelom pospravil v mrežo in poskrbel za izenačenje. Bilo je 1:1, navijači Reala so skočili na noge, sledil je delirij, s pomočjo katerega je nato belim baletnikom uspel popoln preobrat.

''Prvi gol Benzemaja je bil ključen. Spremenil je dinamiko srečanja, navijačev. Po tem smo nadzorovali potek igre in pritisnili na tekmeca,'' je povedal trener Reala Carlo Ancelotti, ki je bil lahko v drugem polčasu prezadovoljen s predstavo izbrancev.

Izkušeni francoski napadalec Karim Benzema je na srečanju zvezdniških ekip v Madridu zasenčil mlajšega rojaka Kyliana Mbappeja, s katerim bi si lahko morda v prihodnji sezoni delil slačilnico. Foto: Reuters

Po izenačenju so ''leteli'' po igrišču in nato po še dveh zadetkih Benzemaja, tistega za 2:1 mu je po fantastični akciji in asistenci omogočil Luka Modrić, ekspresno za tem pa je brez milosti do gostov izkoristil napako Marquinhosa in popeljal Real v raj. ''Težko je karkoli pojasniti. Glede na to, kar se je dogajalo na obeh tekmah, bi si zaslužili več, a smo plačali drago ceno našim napakam,'' je po bolečem izpadu potožil kapetan PSG,

Pochettino: Kaj je počel VAR?

Bilo pa bi lahko marsikaj drugače, če bi sodniki, takšno je prepričanje gostov iz Pariza, v 61. minuti videli, kako je Benzema tik pred tem, ko si je Donnarumma tik pred svojimi vrati privoščil usodno napako, storil prekršek nad Italijanom. ''Ni pravično, da so se tako odločili glede Donnarumme. Nad njim je bil storjen prekršek, to se jasno vidi. Nemogoče je, da se o tem niso posvetovali z VAR,'' je v pogovoru za Canal+ izpostavil športni direktor PSG Leonardo in dodal, da noče iskati izgovorov za izpad PSG.

PSG’s Leonardo: “There’s a clear foul by Benzema on Donnarumma. That’s clear, it’s a mistake - but we need no excuses now, we need to find solutions as soon as possible. We will definitely need some time.” via @FabrizioRomano #UCL pic.twitter.com/URUluDJQyk — Los Blancos Live (@LosBlancos_Live) March 10, 2022

Podobno razmišlja tudi Mauricio Pochettino, ki bi se mu lahko po neuspehu v Evropi zatresel trenerski stolček. ''Zanima me, kaj je počel VAR. To je bil prekršek nad Donnarummo. Res škoda, ker če si znova ogledaš akcijo, vidiš, da je bil storjen prekršek. Po tem zadetku se je tekma spremenila. Ta zadetek je spremenil vse. Nemogoče je, da ne bi govorili o tej veliki napaki. To je težko sprejeti, tega ne bom odpustil. Neverjetno je, da se to dogaja v letu 2022,'' Argentinec ni mogel verjeti, zakaj ni glavni sodnik Danny Makkelie dogajanje ob prvem zadetku Reala preveril še s pomočjo stanovskih kolegov v sobi VAR.

Carlo Ancelotti je bil po prvem polčasu srečanja v Madridu že v izgubljenem položaju, a so nato njegovi varovanci poskrbeli za epski preobrat. Foto: Reuters

''Lahko izgubimo proti Realu, ki je eden najboljših klubov na svetu, a ne na tak način. To bo težko sprejeti, naši igralci bodo razburjeni,'' je dodal Pochettino, ki je pred tremi leti v ligi prvakov vodil Tottenham v finalu, s PSG pa je lani izpadel v polfinalu (Manchester City), letos pa že v osmini finala!

Prvi mož PSG razbil kos sodniške opreme

Bogati Katarec je po tekmi v Madridu zakuhal incident, ki so ga sodniki vključili v svoje poročilo. Foto: Reuters Predsednik PSG Nasser Al-Khelaifi, ki se je v obračunu z madridskim Realom omenjal tudi v prizmi somišljenika Evropske nogometne zveze (Uefa) in gorečega nasprotnika elitne superlige, ideje, ki je zrasla bolj ali manj na zelniku prvega moža Reala Florentina Pereza, je po izpadu Parižanov izgubil živce. Po dvoboju je jezno pridrvel v slačilnico sodnikov in hotel iz njihovih ust slišati razlago, zakaj so "pozabili" na prekršek Benzemaja nad Donnarummo. Ko so mu sodniki rekli, naj zapusti prostor, se je odzval agresivno in razbil kos opreme, ki jo uporablja stranski sodnik. Tako so zapisali delivci pravice v svojem poročilu.

Bogatega Arabca, sicer tudi člana izvršnega odbora Uefe, bi lahko tako doletela kazen. Po poročanju španskega športnega dnevnika Marca naj bi vse skupaj posnel eden izmed delavcev Reala, tako da bi lahko te posnetke poslali evropski krovni zvezi, ko bi se odrejala morebitna disciplinska kazen za dejanje predsednika PSG.

Argentinski superzvezdnik Lionel Messi je že devetič zapored proti madridskemuz Realu ostal brez zadetka. Izpadel je iz tekmovanja, v katerem je v tej sezoni večkrat zadel v polno kot pa v francoskem prvenstvu. Foto: Reuters

Al-Khelaifi že vrsto let izpostavlja, kako je njegov velik cilj popeljati PSG na evropski vrh. Ekipa se je iz leta v leto krepila, na Park princev so prihajali najdražji zvezdniki sveta, v tej sezoni, ko igrajo v napadu skupaj Kylian Mbappe, Lionel Messi in Neymar, pa so veljali za prve favorite tekmovanja. Real je s čudežnim preobratom poskrbel, da bodo Parižani ostali brez evropske lovorike tudi leta 2022, po novem neuspehu pa bi lahko sledile tudi spremembe v ekipi, saj po koncu sezone poteče pogodba Mbappeju. Sodeč po govoricah, ki jih v zadnjem letu ni manjkalo, pa se nogometaš z največjo tržno vrednostjo na svetu (po oceni Transfermarkta) poleti seli ravno k belim baletnikom. H klubu, ki ga od že 14. evropskega naslova ločijo le še trije koraki.