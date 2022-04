Neverjetna napaka Nemca, ki odmeva po Evropi

Vratar Bayerna in nemške reprezentance Manuel Neuer slovi po odlični igri z nogo, a tudi drznih preigravanjih in še kako tveganih podajah, ki bi se jim večina čuvajev mreže raje izognila. Na dvoboju lige prvakov v Villarrealu (0:1) se mu je tako pripetila ogromna napaka, po kateri se je gostiteljem ponudila izjemna priložnost za zadetek.

Nogometaši Bayerna so na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakov v Villarrealu nepričakovano ostali praznih rok (0:1). Bavarci so naleteli na žilavega in razigranega tekmeca, ki jim je povzročal veliko težav. Gostitelji so hitro povedli z 1:0, nato še nekajkrat pošteno zapretili in skoraj podvojili prednost. Neuer je imel veliko dela, v 62. minuti pa ni manjkalo dosti, da bi jo sam zagodel svojemu klubu.

⚽ #VIDEO | Neuer se equivoca y Gerard Moreno casi anota gol desde su propio campo



Villarreal ha sido superior frente a un Bayern Múnich irreconocible, pero ha desperdiciado más de una oportunidad en el duelo disputado en España.https://t.co/tltzoJBaSp — Deportes La República (@LR_Deportes) April 6, 2022

Ko je bil krepko oddaljen od svojih vrat, skoraj 50 metrov, je želel podati žogo soigralcu, to pa je storil tako neposrečeno, da je žoga povsem zgrešila naslovnika. Storil je nerazumljivo napako in podal žogo neposredno v noge napadalcu Villarreala Gerardu Morenu, ki se mu je nasmehnila izjemna priložnost. Vrata so bila prazna, Neuer pa daleč od njih. Španec se ni obotavljal, žogo je želel poslati v mrežo. Udaril je proti golu, a je žoga zgrešila cilj. Ne za veliko, a ravno toliko, da si je lahko vratar Bayerna vendarle oddahnil.

Gerard Moreno je poskušal zatresti prazno mrežo Bayerna s strelom s svoje polovice, a je žoga zgrešila cilj. Foto: Guliverimage

Bayernov zaostanek z 0:1 se ni večal, a se rezultat ni več spreminjal, tako da Bayern, sicer velikega favorita v obračunu z rumeno podmornico, prihodnji torek čaka ogromno truda, če bodo želeli izločiti španskega tekmeca. Ne pozabimo, Villarreal je jeseni v skupinskem delu prekrižal načrte Iličićevi Atalanti, v osmini finala pa je spravil v solze navijače Juventusa. V prejšnji sezoni je osvojil ligo Europa in si prislužil vstopnico za ligo prvakov, njegov trener Unai Emery pa je specialist za osvajanje evropskih lovorik …