Pekel in šok za Barcelono, v 66. minuti odrešenje pred povratno tekmo

Kevin Kampl je s soigralci Leipziga remiziral z Atalanto. Povratna tekma bo prihodnji teden. Foto: Guliverimage V Leipzigu bi lahko bili priča obračunu nekdanjih soigralcev v slovenski izbrani vrsti, Kevina Kampla in Josipa Iličića, a je bil dejaven le 31-letni nogometaš Leipziga, ki je odigral celotno srečanje. Tri leta starejšega Kranjčana ni na seznamu kandidatov Atalante za nastop v spomladanskem delu evropske sezone.

Moštvo iz Bergama se je letos že izkazalo za strup za nemške klube. V osmini finala evropske lige je izločilo Bayer Leverkusen. Tudi tokrat so Italijani dobro začeli, v 17. minuti so po lepem sodelovanju Davideja Zappacoste in strelca Luisa Muriela povedli. V 58. minuti je imeli Leipzig priložnost za izenačenje, a Andre Silva ni izkoristil 11-metrovke, so se pa domači navijači kaj hitro zatem razveselili izenačenja, za katerega so poskrbeli kar gostje. Zappacosta je nesrečno zatresel lastno mrežo in postavil končnih 1:1.

Zelo zanimivo je bilo tudi v Frankfurtu. Eintracht se je prvič v klubski zgodovini na uradni tekmi meril z Barcelono. Barcelona je v izjemni formi. Pod vodstvom Xavija Hernandeza v domačem prvenstvu, kjer se je po nedavni zmagi nad Sevillo zavihtela na drugo mesto, ni izgubila že 14 tekem zapored. "To je največja tekma v moji karieri," je pred tekmo dejal trener Eintrachta Oliver Glasner, ki je že spravil v slabo voljo španski klub. Eintracht je bil v osmini finala usoden za Betis. Da bi pripravili novo presenečenje, so jim pomagali tudi navijači, ki so Barceloni pripravili pravi pekel. Tribune so bile prvič od začetka pandemije polne (48.000 navijačev). Navijali so od prve do zadnje minute.

Eintracht je pogumno odprl tekmo in vratar Barcelone Marc-Andre Ter Stegen je imel v prvem polčasu veliko dela. Že v 23. minuti pa nove težave za Barcelono oziroma trenerja Xavija: zaradi poškodbe prepone je moral zamenjati Gerarda Piqueja (vstopil je Clement Lenglet). Najbolj dramatično je bilo v 37. minuti, ko je glavni sodnik pokazal na 11-metrovko za Eintracht. Sergio Busquets naj bi v kazenskem prostoru nevarno igral s podplatom, a je VAR pokazal, da se je najprej dotaknil žoge. In tako Nemci strela z bele pike niso dobili. Polčas 0:0. Barcelona je imela več žogo, a Eintracht je bil nevarnejši.

Nenadejani junak Eintrachta 20-letni Ansgar Knauff. Foto: Guliver Image Gol, ki je visel v zraku, se je v tretji minuti nadaljevanja tekme vendarle zgodil. Za vodstvo Eintrachta je zadel 20-letni nemški vezist Ansgar Knauff, posojeni nogometaš Borussie Dortmund. Njegov sploh prvi evropski gol. Barcelona je nato z vsemi silami krenila v napad. Eintracht je bil zato nevaren iz protinapadov. A se je v 66. minuti katalonski ponos le vrnil v igro. Po izvrstni timski akciji je za 1:1 zadel Ferran Torres.

Za 1:1 je zadel Ferran Torres in Barcelona ima pred povratno tekmo več možnosti za napredovanje. Foto: Guliver Image

Nemci so zdržali tudi zadnjih 15 minut, ko so imeli igralca manj. Zaradi nevarnega štarta s podplatom (sezul je Pedrija) je drugi rumeni karton dobil Tuta. Končni rezultat 1:1 pred povratno tekmo na stadionu Camp Nou vendarle pomeni, da ima Barcelona več možnosti za napredovanje. Povratna tekma bo naslednji četrtek.