Barcelona se je rešila, Crvena zvezda brez čudeža

Atalanta je ubranila tesno prednost v Leverkusnu, kjer se Bayer v zadnjem času sooča z velikimi težavami zaradi hudih poškodb igralcev. Italijanska ekipa je tudi na drugi tekmi vknjižila tesno zmago z 1:0, potem ko je v 91. minuti zadel Jeremie Boga. Slovenski reprezentant Josip Iličić ni na seznamu kluba iz Bergama za evropske tekme. Po navedbah selektorja Matjaža Keka se je nogometni virtuoz iz Kranja vrnil k treningom, tako da bi se lahko postopno pridružil kandidatom za tekme. A le v domačih tekmovanjih, saj njegovega imena ni na evropskem seznamu.

V Istanbulu se je mudila Barcelona in slavila z 2:1. To je bila njena zadnja tekma pred el clasicom, ki jo čaka v nedeljo z Realom, enem največjih kandidatov za osvojitev evropske krone. Katalonci so v zadnjem obdobju v dobri formi, v tej sezoni pa igrajo učinkoviteje na gostovanjih, kar so potrdili tudi v Turčiji, kjer je sicer Galatasaray povedel po zadetku Marcaa v 28. minuti srečanja, nato pa sta zmago in napredovanje Barceloni prislužila Pedri in Pierre-Emerick Aubameyang.

Crvena zvezda je slavila pred domačimi navijači, a to ni bilo dovolj za napredovanje. Foto: Reuters

V srbski prestolnici Crvena zvezda ni mogla prirediti čudeža in nadoknaditi tri zadetke zaostanka iz Glasgowa, a se je za tolažbo od evropskih tekmovanj poslovila z zmago z 2:1.

Dva četrtfinalista sta postala znana po podaljšku. West Ham je zaostanek s prve tekme proti Sevilli izničil v 39. minuti z golom Tomaša Součka. Pozneje si je priigral še kar nekaj priložnosti, a brez uspeha. Udeleženca četrtfinala je tako odločil gol Ukrajinca Andrija Jarmolenka v 112. minuti.

Eintracht Frankfurt pa je igral proti Betisu Sevilli. Slednji je močno visel po zaostanku z 1:2 s prve tekme in neodločenem izidu 0:0 vse do 90. minute povratnega obračuna. Takrat pa je Špance v podaljšek zvlekel Borja Iglesias. Ko je že vse kazalo na kazenske strelce, pa je v 121. minuti za veselje Nemcev poskrbel Martin Hinteregger.

Zmagovalec evropske lige si bo zagotovil udeležbo v skupinskem delu lige prvakov v sezoni 2022/23. Finale bo 18. maja na stadionu Ramon Sanchez Pizjuan v Sevilli.