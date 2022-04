Kurtićevi izgubili v Marseillu, nova norveška zaušnica Romi

Francozi so bili ves čas boljši tekmec in bi si zaslužili višjo zmago. Zapravili so veliko priložnosti, medtem ko je grška ekipa izkoristila svojo edino. Po prvem polčasu je bilo 2:0 za Marseille, gola sta dosegla Gerson v 13. (dišalo je po nedovoljenem položaju, a v konferenčni ligi VAR-a ni) in Dimitri Payet v 45. minuti, zadetek nekdanjega francoskega reprezentanta je bil zelo lep. Na začetku drugega dela pa so gosti izenačili, strelec gola je bil Omar El Kaddouri, ki je na igrišče prišel po odmoru.

Bodo/Glimt je Romo premagal z 2:1. Foto: Guliverimage

Norveška ekipa Bodö/Glimt je še tretjič v sezoni presenetila Romo. Ekipi sta bila skupaj že v skupini, Norvežani so prvo tekmo doma dobili kar s 6:1, nato pa še remizirali v Rimu. Očitno se ekipa Joseja Mourinha na teh tekmah ni dovolj naučila, saj se je tudi tokrat znašla na kolenih. Tokrat je sicer povedla, a so domači v drugem polčasu prišli do preobrata in napovedali, da nameravajo biti tudi na povratni tekmi trn v peti Italijanom.

Feyenoord in Slavia iz Prage sta se razšla z izidom 3:3, gosti so izenačili v peti minuti sodniškega podaljška, tudi drugi nizozemski predstavnik v četrtfinalu PSV Eindhoven je remiziral, a je z izidom 0:0 v Leicestru po prvi tekmi zagotovo bolj zadovoljen kot ekipa iz Rotterdama.