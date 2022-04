Junak v belem, ki je zrušil 63 let star rekord

Nogometaši Reala so z zmago v Londonu nad Chelseajem (3:1) storili velik korak k preboju v polfinale. Vse zadetke za Madridčane je dosegel Karim Benzema in z drugim zaporednim hat-trickom v ligi prvakov porušil kar nekaj mejnikov. Tudi rekord svojega slovitega rojaka, ki je veljal kar 63 let!

Lani se je smejalo Chelseaju. V polfinalu lige prvakov je brez večjih težav odpravil madridski Real, se uvrstil v finale in nato osvojil največjo evropsko lovoriko. Leto dni pozneje so beli baletniki na dobri poti, da se maščujejo Londončanom. V sredo so bili na Otoku boljši s 3:1, dvoboj pa je zaznamoval nov podvig Karima Benzemaja.

34-letni Francoz je v življenjski formi, zadetke dosega kot po tekočem traku in je v tem trenutku verjetno najbolj vroči napadalec na svetu. "Čaroben večer. Podoben tistemu, ko smo nedavno izločili PSG. Danes smo vstopili v dvoboj z veliko željo po zmagi. Pokazali smo, da smo Real Madrid. Dobro smo igrali od prve do zadnje minute," je po novi bleščeči predstavi povedal francoski napadalec.

Novi francoski rekorder lige prvakov

Postal je prvi francoski nogometaš, ki je v eni sezoni lige prvakov dosegel vsaj 11 zadetkov. Sezone pa še zdaleč ni konec ... Foto: Guliverimage Na dvoboju je poskrbel za neskončno statističnih sladkorčkov. Postal je prvi nogometaš, ki je na evropski tekmi Chelseaju zabil kar tri zadetke.

To je bil njegov drugi zaporedni hat-trick v ligi prvakov. S takšnim dosežkom se lahko v zgodovini tekmovanja pohvalijo le še trije igralci. Portugalec Cristiano Ronaldo, Argentinec Lionel Messi (oba v sezoni 2016/2017) ter Brazilec Luiz Adriano (2014/15).

Benzema je popravil tudi 63 let star francoski rekord. Legendarni Just Fontaine je v sezoni 1958/19 v dresu Reimsa v takratnem pokalu državnih prvakov dosegel deset zadetkov. Njegov rekord je popravil šele Benzema, ki je v tej sezoni že pri 11 golih. Kar zadeva ligo prvakov, ki se igra 30 let, so bili izmed Francozov dozdajšnji rekorderji David Trezeguet, Wissam Ben-Yedder in Kylian Mbappe. Vsi so dosegli po osem zadetkov v eni sezoni.

Prvi strelec španskega prvenstva v tej sezoni je postal tudi šele četrti nogometaš na svetu, ki je v zgodovini lige prvakov presegel mejo 80 zadetkov. Zdaj je že pri 82 golih, več so jih dosegli le Cristiano Ronaldo, Lionel Messi in Robert Lewandowski.

Ancelotti: Benzema je kot vino

Beli baletniki so v sredo zmagali v Londonu in prvič v šestem medsebojnem dvoboju v Evropi premagali Chelsea. Foto: Guliverimage V tej sezoni je dokončno postal najpomembnejši košček v mozaiku Realovih zvezdnikov. Ko ga ni, so Madridčani v težavah. Prejšnji mesec so tako na el clasicu brez njega doživeli polomijo proti Barceloni (0:4), ko pa je Benzema v konici napada, gre Realu kot po maslu. Z veliko prednostjo vodijo v domačem prvenstvu, v ligi prvakov pa so z eno nogo in pol že zakorakali v polfinale.

"Benzema je popoln nogometaš, ne le napadalec. Vsak dan je boljši, je kot vino. Postaja naš vodja, čuti, kako pomemben člen za ekipo in klub je," ga je po nepozabni predstavi v Londonu, ko se je v prvem polčasu dvakrat vpisal med strelce po strelu z glavo, na začetku drugega dela pa je izkoristil ogromno napako vratarja Chelseaja Edouarda Mendyja (napako čuvaja mreže je izkoristil tudi na povratni tekmi osmine finala proti PSG, ko je pokvaril načrte Gianluigiju Donnarummi), pohvalil Carlo Ancelotti. Italijanski strateg, pred leti tudi trener Chelseaja, je lahko v Londonu vodil tekmo, ko je bil negativen na testiranju za covid-19, zaradi katerega je izpustil zadnje srečanje Reala v Vigu.

Trener Reala ostaja previden: Ni še konec

"Ogromno pomaga ekipi, dosega veliko zadetkov, vedno se znajde na pravem položaju. Lahko smo srečni, da je del naše ekipe," je še izpostavil Italijan, ki kljub prepričljivi zmagi na Stamford Bridgeu še noče odpirati šampanjca. Zaveda se, da Chelsea ni pokazal svojega najboljšega obraza. ''V nogometu se stvari hitro spreminjajo. Dvoboj še zdaleč ni odločen. Priigrali smo si prednost, to je res, a je še vse odprto. Pravilo zadetkov v gosteh ne velja več, kar je lahko v prid Chelseaju. Na tekmi v Madridu je še vse možno,'' ostaja Ancelotti previden pred povratno tekmo, ki bo prihodnji torek na Santiago Bernabeu.

Real bo v prihodnji torek v Madridu branil prednost dveh zadetkov. Foto: Guliverimage

Če bo Chelsea po 90 minutah vodil z 2:0, bi tako sledil podaljšek, saj je od te sezone naprej v izločilnih delih evropskih tekmovanj odpravljeno pravilo pomembnosti večjega števila zadetkov, doseženih v gosteh. Lahko pa Londončane skrbi podatek, da je Benzema na zadnji domači evropski tekmi, ko so ga skušali ustaviti nogometaši PSG, dosegel kar tri zadetke …