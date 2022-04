Neverjetno, kaj se je zgodilo Atleticu!

Napovedi, da bo Manchester City podjetnejši in nevarnejši, Atletico pa se bo osredotočil zlasti na čvrsto obrambo, so se uresničile. Angleški prvak je dobil prvi četrtfinalni dvoboj lige prvakov z 1:0, Jana Oblaka je v 70. minuti premagal Kevin De Bruyne, obračun pa se je vpisal v zgodovino po nenavadni statistiki gostov. Prvič, odkar vodi Madridčane Diego Simeone, so Atleti končali tekmo z ničlo v rubriki strelov na gol. Na 570. tekmi!

Neverjetno, a resnično. Argentinec Diego Simeone, eden najbolje plačanih trenerjev na svetu, vodi Atletico Madrid že 11 let. Los Colchoneros je popeljal do številnih uspehov, osvajal lovorike tako v Španiji kot tudi Evropi, še nikoli pa ni, čeprav se vsako sezono meri z najboljšimi klubi na svetu, sklenil dvoboj brez enega samcatega strela na vrata tekmeca. No, ravno to se mu je zgodilo v torek v Manchestru. Na 570. obračunu, odkar vodi Atlete.

Ko so aktualni španski prvaki v torek gostovali na Etihadu, je občinstvo spremljalo bolj ali manj enosmerni promet. City se je ambiciozno zaganjal proti kazenskemu prostoru rdeče-belih, tam pa prepogosto naletel na zid, ki mu je preprečeval doseganje zadetka. Obramba Atletica, ki ji je poveljeval Jan Oblak, je bila tako čvrsta, da si City kljub prevladi v igri in več kot dvakrat večji posesti žoge (na koncu je bilo razmerje v odstotkih 70:30 v korist gostiteljev) ni priigral večje priložnosti, niti neposrednega strela v okvir Oblakovih vrat. Pretil je z različnih položajev, a Škofjeločan ni imel pretirano zahtevnega dela.

De Bruyne preprečil Oblaku 31. nedotaknjeno mrežo v ligi prvakov

Tako je Kevin De Bruyne v 70. minuti premagal Jana Oblaka. Foto: Guliverimage Če pa je bil lahko Atletico po prvem polčasu zadovoljen z razpletom, čeprav je ob silno obrambni taktiki namenoma zapostavljal obsežnejše napadalne akcije, pa se je v nadaljevanju le zatresla mreža. Do redke priložnosti je prišel tudi Atletico, ko je Marcos Llorente zapretil pozornemu Edersonu, a se je Španec znašel v nedovoljenem položaju, tako da je ostala statistika Atleticovih strelov na gol prazna. Tista, ki se je nanašala na gostitelje, pa se je iz minute v minuto krepila.

Ko je Josep Guardiola v 68. minuti poslal v igro Phila Fodna, je našel zlatega aduta s klopi. Mladi angleški zvezdnik je le dve minute pozneje mojstrsko zaposlil Kevina De Bruyneja, ta pa je bil prehiter za madridsko obrambo in z natančnim strelom prisilil k predaji kapetana slovenske reprezentance. S tem je izkušeni Belgijec preprečil, da bi Oblak še 31., odkar brani za Atletico, na tekmi lige prvakov ohranil mrežo nedotaknjeno. City je tako v 70. minuti prišel do želene prednosti, nato do konca srečanja še nekajkrat ogrozil vrata gostov, a se rezultat ni več spreminjal. Po vročih zadnjih minutah, ko je nekaterim nogometašem zavrela kri, je zmagal z 1:0.

Izkušeni Belgijec, ki se bo na letošnjem SP 2022 v Katarju meril v skupini s Hrvaško, Kanado in Marokom, v ligi prvakov dosega največ zadetkov v izločilnem delu. Foto: Guliverimage

''V prvem polčasu je bilo tesno, v drugem pa smo si priigrali nekaj priložnosti. Dobro je, da smo eno izkoristili. Phil (Foden) me je perfektno zaposlil. Na srečo sem ostal zbran in zadel. Podobno tekmo pričakujem tudi v Madridu. Če bo izenačeno, bo moral Atletico še malce bolj napasti,'' je po pomembni zmagi poudaril Belgijec, ki je bil izbran za najboljšega igralca tekme. V ligi prvakov je dosegel 11 zadetkov, od tega kar osem v izločilnem delu.

Simeone je želel zapretiti Cityju prek protinapadov

Josep Guardiola si je na prvi tekmi priigral tesno prednost. Foto: Guliverimage Pogled na končno statistiko je postregel z nenavadnimi številkami. Razmerje strelov na gol je znašalo kar 15:0 v korist Cityja. 2:0 v strelih v okvir vrat, Oblak se je izkazal ob začetku drugega polčasa, ko je ubranil prosti strel De Bruyneja z oddaljenosti okrog 20 metrov, 7:0 v strelih, ki so zgrešili vrata in šli mimo vrat, obramba Atletica pa je blokirala še šest strelov gostiteljev. Tako je Simeone, ki je vodil španskega velikana 570. v karieri, prvič izkusil tekmo, na kateri njegovi varovanci niso proti vratom tekmeca usmerili niti enega veljavnega strela. Vseeno je po tekmi našel pohvale za svoje moštvo.

''Odigrali smo dobro predstavo proti izjemni ekipi, ki zna ogromno nogometašev svetovnega kova združiti v vrhunsko enoto. Želeli smo se uspešno braniti, zapirati prostore in jim zadati udarec v protinapadih. Ravno takrat, ko smo si želeli ustvariti najboljše priložnosti, pa smo prejeli zadetek,'' je po porazu na Otoku dejal strateg iz Argentine, ki je tako prvič po 11 letih, odkar vodi Atletico, dočakal dvoboj, na katerem so se njegovi izbranci podpisali pod nič kaj prijetno ničlo v strelih.

Guardiola pohvalil Atletico

Kapetan slovenske reprezentance je dobro poveljeval obrambi Atletica. Foto: Guliverimage Simeone je zapravil priložnost, da bi se vpisal v zgodovino kot prvi strateg, ki je v dveh zaporednih gostovanjih v ligi prvakov premagal oba mogočneža iz Manchestra. Ko je pred tremi tedni na Old Traffordu izločil Manchester United (1:0), so ga najbolj jezni navijači rdečih vragov ciljali s pivom, tokrat pa si je lahko dal duška s pijačo njegov stanovski kolega Josep Guardiola. Ko je De Bruyne zatresel Oblakovo mrežo in prvič na tekmi matiral zgoščeno obrambo Atletica, si je Katalonec tako močno oddahnil, da je v navalu sreče polival vodo.

''Pomerili smo se z zelo neugodnim, vrhunskim tekmecem, in dosegli dober rezultat. Imeli smo priložnosti, da bi dosegli še drugi, tretji zadetek,'' je po dvoboju v pogovoru za BT Sport še izpostavil, kako je dodatno energijo ekipi podal Gabriel Jesus, brazilski napadalec, ki je vstopil v igro v 68. minuti (točno takrat kot tudi Foden), pohvalil pa je še enega rezervista, Jacka Grealisha, ki je znal po vodstvu Cityja, ko je skušal Atletico izenačiti na 1:1, večkrat uspešno zadržati žogo v svojih nogah.

Oblak je vedel, da bo zapleteno

Kaj pa je po dvoboju povedal zadnji Slovenec, ki se v tej sezoni v ligi prvakov še poteguje za naslov evropskega prvaka? ''Vedeli smo, da bo zapleteno. V Manchester smo prišli po dober rezultat. Izgubili smo z 0:1, a ostajamo v igri za napredovanje. Zelo dobro smo se branili skozi tekmo, izjema je bila le 70. minuta, ko smo prejeli gol. V igri Cityja predstavlja posebno moč visok odstotek posesti, a smo dobro zapirali prostore,'' je poudaril Jan Oblak, ki je po odhodu Kokeja iz igre prevzel kapetanski trak in dodal, da prihod treh rezervistov Manchester Cityja (Gabriel Jesus, Foden in Grealish) po njegovem mnenju ni tako odločno vplival na potek srečanja.

Jan Oblak je z Atleticom že zaigral v finalu lige prvakov (2016). Se bo v tej sezoni uvrstil med najboljše štiri? Odgovor bo znan prihodnji teden. Foto: Reuters

Povratna četrtfinalna tekma bo naslednjo sredo na stadionu Wanda Metropolitano v Madridu.