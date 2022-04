Ronaldo po porazu udaril dečka z avtizmom #video

Ronaldo assaulted a kid because he lost a game. Crazy pic.twitter.com/2Cr6mYNqT4 — MC (@CrewsMat10) April 9, 2022

Ronaldo je bil očitno po sobotnem porazu razočaran do te mere, da je na poti v slačilnico dečka udaril po roki in mu s tem zbil ter razbil telefon. Po razkritju cele zgodbe, je primer na Otoku in v svetu dobil velike razsežnosti.

Foto: Instagram

Mama nesrečnega 14-letnega dečka je pozneje v izjavi za Liverpool Echo razkrila, da je njen sin Jake avtist in da je bila to sploh njegova prva nogometna tekma, ki si jo je ogledal v živo. Ravno zaradi tega je Jake veliko snemal s telefonom, med drugim tudi zvezdnika Manchestra Uniteda.

"Po koncu tekme so nogometaši Manchestra Uniteda odšli v slačilnico. Vse je snemal. Nato je prišel Ronaldo, ki je spustil nogavico in pokazal okrvavljeno nogo. Jake je snemal, rekel ni niti besede, a mu je Ronaldo iz roke zbil telefon in odšel."

"Po modrici na roki se vidi, da je prišlo do kontakta. Ne morem verjeti, da moram govoriti o tem. Jokala sem in bila pretresena. Jake je bil šokiran, in ker je avtist in ima dispraksijo, vse do prihoda domov ni dojel, kaj se mu je zgodilo. Pretresen je in ne želi iti več na tekmo. To je bila njegova prva tekma in poglejte, kaj se je zgodilo."

Ronaldo se je že opravičil

Cristiano Ronaldo se je po tekmi oglasil na Instagramu, se mlademu navijaču opravičil in ga povabil na tekmo na Old Trafordu. Policija v Liverpoolu pa je že potrdila, da je sprožila preiskavo glede omenjenega primera.

"Vedno moramo biti spoštljivi, potrpežljivi in biti zgled vsem mladim, ki imajo radi to lepo igro. Rad bi se opravičil za svoj izpad in če je mogoče, bi rad tega navijača povabil, da si ogleda tekmo na Old Traffordu kot znak poštene igre in športnega duha," je zapisal 37-letnik in priznal, da je včasih težko brzdati svoja čustva.