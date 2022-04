Oblakov Atletico v preiskavi zaradi navijačev

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V svojem disciplinskem poročilu komisija sicer ni razkrila, za kakšno obliko diskriminacije navijačev je šlo, španske prvake, za katere brani tudi slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak, pa med drugim poročilo bremeni tudi metanja predmetov na zelenico v Manchestru.

Odločitev bo komisija sprejela še pravočasno glede na povratno srečanje, ki bo 13. aprila v Madridu.

Uefa je danes po poročanju nemške tiskovne agencije dpa začela tudi preiskavo obračuna četrtfinala konferenčne lige med norveškim Bodo/Glimtom in italijansko Romo. Incident naj bi se zgodil ob koncu srečanja, ki ga je norveško moštvo dobilo z 2:1.

Roma je po tekmi obtožila nasprotnega trenerja Kjetila Knutsena, da je fizično obračunal z Nunom Santosem, trenerjem vratarjev rimskega prvoligaša. Danes so se pri Bodo/Glimtu odzvali in obtožbe označili za neresnične, posnetki pa naj bi razkrili, da je prepir in kasnejše fizično obračunavanje začel trener vratarjev iz štaba Portugalca Joseja Mourinha, ki vodi Romo.

Norveška ekipa je zadevo predala tudi tamkajšnji policiji, piše dpa.