Nad predstavo Hrvata navdušen tudi Dončić

Čeprav je strateg Chelseaja Thomas Tuchel pred tekmo v Madridu zatrjeval, da Chelsea nima praktično več nobene možnosti za preboj v polfinale, pa je srečanje v Madridu še enkrat več pokazalo, da je v nogometu mogoče prav vse. Chelsea je bil v 75. minuti na pragu velikega preobrata, potem ko je po zadetkih Masona Mounta, Antonia Rüdigerja in Tima Wernerja vodil že s 3:0. A na drugi strani je Real med žive vrnil Rodrygo, v podaljšku pa je tekmo odločil kdo drug kot Karim Benzema.

Real je bil do 80. minute tekme v hudih težavah. Foto: Reuters

"Enkrat sem izgubil na tekmi, na kateri sem ob polčasu vodil s 3:0. Vem, da ne smem nikoli ničesar vzeti za samoumevno," je po tekmi pojasnjeval strateg Reala Carlo Ancelotti, ki se je ob tem spomnil na leto 2005 in finale lige prvakov, ko je kot trener Milana proti Liverpoolu vodil že s 3:0, nato pa so Redsi po preobratu in izvajanju enajstmetrovk osvojili naslov evropskega prvaka.

Carlo Ancelotti bo z Realom igral v polfinalu. Foto: Reuters

A tokrat se 62-letni Italijan na klopi španskega velikana ni opekel. "Zelo smo trpeli, izgubljali smo z 0:2, ne da bi si to zaslužili. Tudi sam sem močno trpel. Nismo bili lačni zadetka, kar nam tudi ni bilo treba, a zame je bil rezultat 0:2 nerealen. Malce smo imeli težav, po tretjem zadetku pa smo dali res vse od sebe. Če pogledamo vseh 120 minut, mislim, da smo si to napredovanje zaslužili. Napredovali smo, ker smo imeli dovolj energije, da smo v tekmi ostali živi. Vedeli smo, da bo tekma težka, nismo pa pričakovali, da bo tako zapletena," je dejal Ancelotti.

Ancelotti je bil po tekmi prepričan, da sta ravno njegovi menjavi, ko je v igro poslal Eduarda Camavingo in Rodryga, odločili tekmo, saj je bila zasedba Reala bolj sveža. "Zaradi tega smo imeli več energije. Chelsea je v podaljšku res napadel in na koncu nam je to dalo prednost," je prepričan Italijan.

Tuchel se je obregnil tudi ob sodnike

Da bi si napredovanje zaslužila tudi njegova ekipa, pa je bil po koncu srečanja v Madridu prepričan tudi strateg Chelseaja Thomas Tuchel. "Zelo smo razočarani, a hkrati tudi zelo ponosni. To so porazi, ki jih lahko prežvečimo in preživimo, saj na takšnih tekmah nimamo nikakršnih obžalovanj. Tako se je pač zgodilo, žal nismo imeli sreče. Pokazali smo, da imamo kakovost in karakter, zaslužili smo si napredovanje, a ničesar ne obžalujemo. V prvem obračunu smo naredili velike napake in tudi na tej drugi tekmi je Real zadel iz naših napak. Z individualno kakovostjo so izkoristili naše spodrsljaje in to je bilo dovolj. Ravno zaradi tega smo še toliko bolj razočarani," je po tekmi pojasnjeval Tuchel.

Thomas Tuchel je bil po tekmi razočaran, a zelo ponosen na svoje varovance. Foto: Reuters

Ta se je po tekmi obregnil tudi ob nekatere sodniške odločitve, po koncu 120 minut pa se je z glavnim sodnikom zapletel tudi v burno debato. "Pri našem razveljavljen zadetku sem bil res neprijetno presenečen, da si sodnik ni sam ogledal situacije. A na tekmah z Real Madridom ne moreš pričakovati, da bodo imeli vsi pogum, da sprejmejo take odločitve. Hkrati sem bil po koncu razočaran, ko sem videl, kako se sodnik zabava v pogovoru z mojim kolegom Ancelottijem. Mislim, da res ni bil primeren čas za to, potem ko smo se mi 126 minut borili kot levi in umirali na igrišču," je bil razočaran Tuchel, ki je bil še posebej navdušen nad predstavo Antonia Rüdigerja, ki je dosegel drugi gol za Chelsea.

Nad Modrićem navdušen tudi Dončić

"Pozitivno jo predvsem to, da se nismo predali. Ni veliko ekip, ki lahko dominirajo na obračunih z Real Madridom, tako kot smo mi. Ta tekma je bila za nas za biti ali ne biti. Pri njih se je pokazala individualna kakovost, ki jo premoreta Luka Modrić in Karim Benzema," je po tekmi priznal Rüdiger. Nad predstavo Modrića, ki je bil v Madridu eden od najboljših posameznikov na zelenici, še posebej je zablestel s podajo ob prvem zadetku gostiteljev, je bil navdušen tudi nekdanji član košarkarskega kluba Real in veliki navijač kraljevega kluba Luka Dončić, ki je igro hrvaškega kolega na Twitterju pospremil z besedo "wow".

Lukita modric…. Wow💯 — Luka Doncic (@luka7doncic) April 12, 2022

HALA MADRID!!!!💯💯💯 — Luka Doncic (@luka7doncic) March 9, 2022

"Neverjetno. Ne morem opisati te tekme. Bili smo že mrtvi, potem pa smo dosegli gol. Ne morem reči, da smo igrali slabo tekmo, a Chelsea je odlično izkoristil svoje priložnosti. A nismo se predali, še naprej smo se borili in dosegli dva gola. Imamo močan karakter, močno so nam pomagali tudi navijači in verjeli smo, da lahko preobrnemo tekmo. Veliko vlogo so imele tu tudi izkušnje, ki jih imamo s takšnih tekem. Zame je Chelsea eden izmed najbolj neugodnih nasprotnikov. Na koncu smo dosegli sladek poraz," je po tekmi dejal hrvaški nogometaš.

