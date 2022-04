Uefa kaznovala Atletico zaradi nacističnih pozdravov

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na dvoboju med Atleticom in Cityjem bo prisotno le 63 tisoč gledalcev. Foto: Reuters

Nogometaši Atletica v sredo na povratni četrtfinalni tekmi lige prvakov proti Manchester Cityju zaradi kazni Evropske nogometne zveze (Uefa) ne bodo zaigrali pred povsem razprodanimi tribunami stadiona Wanda Metropolitano. Praznih bo pet tisoč sedežev, namesto gledalcev pa bo prek njih obešen transparent z napisom "Ne rasizmu". Uefa je kaznovala španskega prvaka zaradi nacističnih pozdravov, ki so jih na tekmi v Manchestru uporabljali navijači Atletica.

Dvoboj v Madridu, na katerem bo nastopil tudi kapetan slovenske nogometne reprezentance Jan Oblak, si bo lahko namesto 68 tisoč gledalcev, takšna je kapaciteta Wande Metropolitana, ogledalo le 63 tisoč. Etična in disciplinska komisija Evropske nogometne zveze (Uefa) je namreč španskega prvaka kaznovala z zahtevo, da mora biti na dvoboju s Cityjem izpraznjen del tribune z vsaj pet tisoč sedeži, na njem pa obešen transparent Uefe z napisom ''Ne rasizmu''.

Evropska krovna zveza se je za takšno kazen odločila po ogledu posnetkov s srečanja v Manchestru, kjer so določeni navijači Atletica pozdravljali nogometaše z nacističnimi pozdravi. Iz vrst madridskega velikana so sporočili, kako vse navijače Atletica, ki so sodelovali pri teh nečednostih, čaka kazen.