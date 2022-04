Incident v Madridu, v predoru zavrela kri Hrvatu in Črnogorcu

Na dvoboju med Atleticom in Manchester Cityjem je bil prisoten ogromen vložek. Podeljevali so vstopnico za polfinale lige prvakov. Angleži so v Madridu zadržali prednost s prve tekme, dvoboj, na katerem se je med igralci večkrat zaiskrilo, se je končal brez zadetkov (0:0). Oblakov Atletico je izpadel, njegovi soigralci pa so se težko sprijaznili z izpadom. Po tekmi je bilo zelo burno v predoru, ki vodi nogometaše do slačilnic, izstopala sta zlasti Črnogorec Stefan Savić in Hrvat Šime Vrsaljko.

Srečanje v Madridu ni ponudilo zadetkov, kar je vodilnemu angleškemu prvoligašu zadoščalo, da se uvrsti med najboljše štiri v Evropi. V polfinalu se bo vrnil v špansko prestolnico, njegov tekmec bo Real Madrid. Obramba Cityja proti Simeonejevi četi v četrtfinalu v 180 minutah ni klonila niti enkrat. Na dvoboju so bile razgrete strasti, nogometaši Atletica so se ob fanatični podpori navijačev na razprodanem stadionu Wanda Metropolitano prelevili v bojevnike.

Ni manjkalo veliko, pa bi v izdihljajih srečanja sledil vsesplošni pretep na igrišču:

Did Felipe deserve a red card for this challenge against Foden? 🤔#UCL pic.twitter.com/c2Hk9kxt20 — Wyngback Soccer ⚽️ (@wyngback) April 13, 2022

V ostrih prekrških je prednjačil Brazilec Felipe. Zaradi njega so morali v 15. minuti Philu Fodnu poviti glavo, vročekrvni branilec iz domovine sambe pa je v izdihljajih srečanja še enkrat obračunal z mladim Angležem. Takrat si je prislužil izključitev, čustva pa so bila tako podivjana, da ni manjkalo veliko, pa bi na igrišču izbruhnil vsesplošni pretep.

Razgreteže je v izdihljajih srečanja miril tudi Jan Oblak, ki je od 68. minute na srečanju nosil kapetanski trak Atletica. Foto: Reuters

Saviću popustili živci

Takrat so močno popustili živci Stefanu Saviću, nekdanjemu branilcu Manchester Cityja. Zgrabil je Fodna, ga skušal dvigniti na noge, nato pa si je z rezervistom Cityja Jackom Grealishom izmenjal nekaj vročih besed. Anglež mu je dejal, da je pi***, nato ga je Črnogorec jezno prijel za lase. Ker je glavo naslonil tudi na Raheema Sterlinga, je imel srečo, da jo je po vseh dejanjih odnesel le z rumenim kartonom.

Jack Grealish Stefanu Saviću ni namenil prijaznih besed:

Sledil je buren razplet, v katerem si je Atletico v zadnjih sekundah priigral imenitno priložnost za zadetek, a se je izkazal vratar Cityja Ederson. Ostalo je pri 0:0 in izpadu španskih prvakov, ki so še enkrat več upravičili sloves obrambno naravnane ekipe, ki želi zmagovati na pogon mišic in z visoko ravnijo borbenosti. Čeprav je Atletico zaigral nekoliko napadalneje kot na prvi tekmi na Otoku, ko ni niti enega strela usmeril proti golu tekmeca – to se je Diegu Simeoneju zgodilo prvič, odkar vodi Madridčane (v 570. tekmi!) –, s svojo predstavo znova ni zadovoljil nogometnih sladokuscev.

Z vrhunskimi nogometaši, ki jih ima na voljo in so v svojih reprezentancah vajeni igrati bistveno bolj napadalen nogomet, je ostal zvest svojemu slogu. Za bolj izrazit napad se je odločil šele v zadnjem delu srečanja, ko mu je že pošteno gorelo pred nogami. Ostalo je pri 0:0, zvesti navijači Atletica pa so po tekmi še dolgo pozdravljali ljubljence, ki so s tem končali evropsko sezono.

Vrsaljko vrgel rokavice v Otočane. Jih je tudi pljunil?

Takrat, ko se je po tribunah še razlegal aplavz, pa se je v predoru, ki vodi do slačilnic, dogajalo marsikaj nešportnega. Kri je najbolj zavrela Oblakovima dobrima prijateljema, Črnogorcu Stefanu Saviću in Hrvatu Šimetu Vrsaljku, ki na povratnem dvoboju proti Cityju ni zaigral niti minute ter ostal prikovan na klopi.

Vroče dogajanje v predoru po tekmi:

Bilo je burno. Savić se je v predoru znova sporekel z Grealishom. Morala sta posredovati tudi varnostna služba in policija. Živce pa je izgubil tudi hrvaški reprezentant Vrsaljko. Dalmatinec je grozil Otočanom, v skupino nogometašev Cityja vrgel vratarske rokavice, nato pa naj bi po navedbah nekaterih otoških medijev tudi pljunil. Najbolj se je sporekel z Walkerjem, rezervni vratar Cityja Scott Carson je celo pozival Vrsaljka, da obračunata pred stadionom. Ni manjkalo provokacij, razjarjenega Hrvata, ki je hotel fizično obračunati z gosti, pa so držali kar trije soigralci, da so preprečili najhujše.

Contrairement à ce qui a été annoncé en direct sans aucune vérification (vous n’avez pas honte @RMCsport ?) et repris ici par des pages pour faire du clic, Sime Vrsaljko n’a absolument pas « craché » sur un joueur de City. La preuve. pic.twitter.com/DHVdmeI8xI — Atlético France (@Atletico_Fra) April 14, 2022

City je za napredovanje v polfinale lige prvakov plačal drago ceno. V drugem polčasu je izgubil Kevina de Bruyneja (poškodba mišice) in Kyla Walkerja (gleženj). Njegovi nogometaši so ob koncu dvoboja zavlačevali, sodniški podaljšek je na koncu dramatičnega srečanja trajal skoraj 13 minut!

Guardiola priznal: Smo v velikih težavah

Po srečanju se je Josep Guardiola moral hitro sprijazniti tudi z manj prijetnimi novicami. Že v soboto ga čaka polfinalna tekma pokala FA proti Liverpoolu. Nedavno je proti velikemu tekmecu remiziral z 2:2. Z rdečimi bi se lahko pomeril tudi v finalu lige prvakov. Liverpool bo v sobotni dvoboj vstopil bolj spočit, saj je v sredo proti Benfici doma spočil največje zvezdnike, ki so igrali le del drugega polčasa.

Guardiola has now reached 9 Champions League semi-finals – the most of any manager in the history of the competition 👏#UCL pic.twitter.com/u3FlkFFzXR — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 13, 2022

"Smo v velikih težavah," je dejal Katalonec, prvi trener v zgodovini lige prvakov, ki se je kar devetkrat uvrstil v polfinale. S Cityjem v tej sezoni lovi tri lovorike. Lahko postane angleški in evropski prvak, pa tudi zmagovalec pokala FA. Atletico je na drugi strani bolj ali manj izpadel iz boja za lovoriko. V španskem prvenstvu namreč za vodilnim Realom zaostaja kar 15 točk.