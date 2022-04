Evropski velikan v šoku: Tega si nismo zaslužili

Skoraj ni sezone, v kateri ne bi nase v pozitivnem smislu opozorila ekipa, ki pred začetkom ni bila deležna statusa favorita. Takšna ekipa je veliko presenečenje. Po tem, kar je Villarrealu uspelo v Münchnu, ni več dvoma, da je ta klub senzacija te sezone lige prvakov. Rumena podmornica, za katero je pred leti nastopal tudi 100-kratni slovenski reprezentant Bojan Jokić, jo je jeseni zagodla Iličićevi Atalanti, v osmini finala je izločila Juventus, v četrtfinalu pa še mogočni Bayern.

Konec evropske idile Bayerna

Čeprav je Bayern veljal za velikega favorita v četrtfinalnem obračunu z Villarrealom, se je napredovanja med najboljše štiri v Evropi veselila rumena podmornica. Foto: Reuters Bavarski stroj so številni uvrščali med osrednje kandidate za osvojitev evropskega naslova. Leta 2020 je bil najboljši v Evropi, leto dni pozneje je prav tako izstopal, a nato po hudem boju izpadel proti zvezdniški zasedbi PSG. Takrat sreča ni bila naklonjena Bayernu, saj ravno v tistih tednih ni mogel računati na najbolj vročega strelca na svetu Roberta Lewandowskega (poškodoval se je na reprezentančni tekmi proti San Marinu). Nemški velikan je izpadel, a iz tega ni delal velike drame. Verjel je, da bo v prihodnji sezoni bolje. In res, šlo mu je po načrtih. Vsaj do četrtfinala lige prvakov.

V domačem prvenstvu si je priigral izdatno prednost pred zasledovalci, a pokazal tudi nekaj nenačrtovanih trenutkov ranljivosti (ponižanje v pokalu po izpadu z 0:5 proti Borussii Mönchengladbach, poraz v prvenstvu proti Bochumu z 2:4 …), kar pa ni vplivalo na nastope v Evropi. Jeseni je dobil vseh šest tekem v ligi prvakov, dvakrat nadigral tudi Barcelono, v osmini finala pa po neprepričljivem gostovanju v Salzburgu (1:1, izenačil je v zadnji minuti) serijske avstrijske prvake, za katere je zaigral tudi mladi slovenski napadalec Benjamin Šeško, ponižal s 7:1. No, nato pa je bilo evropske idile konec. Naletel je na španskega predstavnika iz Villarreala, ki se ni ustrašil zvenečega tekmeca.

Ogromen šok za Bavarce tik pred koncem srečanja

Robert Lewandowski je v tej sezoni lige prvakov dosegel že 13 zadetkov in je prvi strelec tekmovanja. Na drugem mestu je Karim Benzema (Real) z 12 zadetki, ki pa lahko še ujame in prehiti Poljaka, saj se je z belimi baletniki uvrstil v polfinale. Foto: Reuters Bayernu se ni izšlo že na prvi tekmi. Izgubil jo je z 0:1, si privoščil nekaj težko razložljivih napak, na koncu pa je bil lahko še srečen, da je izgubil le z enim zadetkom razlike. Vseeno so navijači ostali optimisti. Verjeli so, da bodo Bavarci v domačem kotlu razprodane Allianz Arene vrnili Špancem milo za drago in se uvrstili v polfinale, v katerem bi jih najverjetneje čakal Kloppov Liverpool. A to je bil račun brez krčmarja. Čeprav so bili nevarnejši in znova dominirali v igri, so naleteli na taktično dovršenega tekmeca, ki jim je paral živce. V prvem polčasu so v okvir vrat lahko usmerili le en strel, še ta (Jamal Musiala z glavo) pa je bil lahek plen za vratarja Geronima Rullija.

Strelski kralj Robert Lewandowski je sicer na začetku drugega dela Bayern popeljal v vodstvo in s svojim že 13. zadetkom v tej evropski sezoni skupni rezultat proti Villarrealu izenačil na 1:1, nato pa gostitelji niso mogli doseči še drugega gola. Še najlepšo priložnost za 2:0 je v 72. minuti zapravil Thomas Müller.

Dišalo je po podaljšku, občinstvo se je pripravljalo še na 30 minut spektakla, ko je sledil ogromen šok. Rumena podmornica je izenačila, to je bila prva resnejša priložnost gostov iz Španije na tekmi, glavni sodnik Slavko Vinčić pa je po zadetku nigerijskega rezervista Samuela Chukwuezeja, podajo je prispeval Gerard Moreno, pokazal na center. Afričan je dosegel svoj sploh prvi zadetek v koledarskem letu 2022.

Občinstvo v Münchnu je utihnilo, navijači Villarreala pa so vriskali od sreče. Unai Emery je poskrbel za novo evropsko mojstrovino. Izločil je enega največjih favoritov za osvojitev naslova, po izpadu PSG morda celo največjega.

Zdaj je od neverjetnega podviga, da bi le leto dni po osvojitvi lige Europa, zaradi katere v tej sezoni sploh lahko igra v ligi prvakov, postal še evropski prvak. S tem bi poskrbel za to, da bi med evropsko elito igral tudi v prihodnji sezoni, čeprav mu v španskem prvenstvu skoraj zagotovo ne bo uspelo priti med najboljše štiri.

Najboljši igralec Villarreala: Zdaj nas zanima še več

Priznanje za najboljšega igralca tekme je prejel branilec Raul Albiol. Foto: Reuters Za najboljšega igralca tekme je bil razglašen izkušeni 36-letni branilec Raul Albiol: "Neverjetno, kaj nam je uspelo. Trpeli smo, garali, na koncu pa po dolgih in zahtevnih 90 minutah uresničili svoj cilj. Igrali smo kot ekipa, vsi smo se trudili. Trpeli smo na obeh tekmah. Imeli smo srečo, da smo dosegli zadetek po naši zadnji priložnosti. Če bi se tekma prelevila v podaljšek, bi bilo težko zdržati še 30 minut. Za naš klub je preboj v polfinale lige prvakov ogromen uspeh. Pomeni nam ogromno. Tako nogometašem, našim družinam, navijačem, klubu, mestu, družinam Roig (Fernando Roig je lastnik kluba), Llaneza (Jose Manuel Llaneza je direktor kluba) kot nasploh vseh Špancem, ki so zagotovo navdušeni nad tem, da se je Villarreal uvrstil med štiri najboljše v ligi prvakov. Zdaj nas zanima še več. Tako to gre. Zdaj bomo naredili vse, da se uvrstimo v finale. Verjamemo, da lahko povzročamo težave vsem tekmecem," je dejal španski reprezentant, ki je v bogati karieri nosil tudi dres Valencie, Reala in Napolija.

Ko je bil star 16 let, je bil še kadet Valencie ter navijal za Zlatka Zahovića, Gaizko Mendieto, Didierja Deschampsa in druščino, ki je v finalu lige prvakov v Milanu po loteriji 11-metrovk ostala praznih rok proti Bayernu. Zdaj se je lahko Albiol maščeval Bavarcem za vse rane, ki so jih povzročili navijačem netopirjev pred 21 leti.

Takrat je bil junak Bayerna vratar Oliver Kahn, ki je ubranil strel z bele točke tudi Mariborčanu. Zdaj je legendarni čuvaj mreže predsednik Bayerna. Po izpadu proti Villarrealu je svetlolasi Nemec, prvi mož bavarskega velikana, dejal: "Več volje in zavzetosti, kot jo je pokazala naša ekipa, je že težko pokazati. Igralcem ne moremo očitati prav ničesar, dali so vse od sebe."

"Izpadli smo v četrtfinalu lige prvakov, zato pri Bayernu ne bomo bruhnili v jok. V prihodnji sezoni nas čaka nova priložnost," umirja žogico, čeprav se zaveda, da ga po silnem evropskem razočaranju čakajo nemirni tedni, v katerih se bodo navijačem Bayerna v mislih še pogosto vrteli filmi s srečanja proti Villarrealu. Zlasti tisti iz 88. minute.

Moreno: Verjeli smo v to, da lahko izločimo Bayern

Pod vodstvom Emeryja je Villarreal v izločilnem delu evropskih tekmovanj, če upoštevamo tako ligo Europa kot tudi ligo prvakov, neporažen že 13 tekem zapored. Od tega je zmagal kar devetkrat. Foto: Reuters "Zmaga nad Juventusom nam je povzdignila samozavest. Proti Bayernu smo se izkazali že na prvi tekmi. Tekma v Villarrealu je povedala veliko o nas. Bili smo izjemni v obrambi. Zelo smo zadovoljni," je strateg Unai Emery pohvalil izbrance. V 180 minutah so proti Bayernu, ki je v tej sezoni vajen zmagovati z ogromnim številom zadetkov, prejeli le en zadetek.

"Zelo smo srečni. Odkar nam je žreb namenil Bayern, smo si dopovedovali, da ga lahko izločimo. Verjeli smo v to. Način, kako ta ekipa tekmuje, nam je pomagal, da smo uresničili cilj," je poudaril Gerard Moreno, podajalec pri zlata vrednem zadetku Villarreala.

Prvič po 16 letih Villarreal se ni prvič uvrstil med štiri najboljše v Evropi. V polfinalu lige prvakov je zaigral že pred 16 leti, ko ni manjkalo veliko, pa bi izločil Arsenal. Le nekaj mesecev pozneje je doživel nezaslišano sramoto, ko je v tedanjem pokalu Intertoto izpadel proti Pušnikovemu Mariboru. Čeprav je računal na številne zvezdnike, je priznal premoč vijolicam. 🥳 16 years between Villarreal's appearances in the Champions League semi-finals!#UCL pic.twitter.com/VkLixv15XJ — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 12, 2022

Müller: Zaslužili smo si več

Izkušeni napadalec Bayerna Thomas Müller je težko sprejel evropsko slovo svoje ekipe. Foto: Reuters V taboru gostiteljev po izpadu iz Evrope niso skrivali razočaranja. Po žrebu jih je večina že videla v polfinalu, a je nogomet še enkrat pokazal svojo nepredvidljivost, zaradi katere je tako priljubljen. Dvoboj Davida in Goljata je pripadel ekipi, ki ni deležna tolikšnega pritiska kot Bayern, ima bistveno manjšo klubsko blagajno, s tem pa tudi razsežnosti plačilnih pogojev, zaradi katerih v svoje vrste ne more privabiti največjih zvezdnikov. Ima tudi manj bogato zgodovino in tradicijo od Bavarcev, a ima tudi veliko srce. In mojstrskega stratega Emeryja, ki je izbral idealno rešitev za razorožitev najboljših igralcev Bayerna. Eden izmed njih je Müller.

"Če upoštevamo le to tekmo, ne pa tudi prve v Villarrealu, bi morali gladko napredovati v polfinale. Zelo boleče je, ko ob tako dobri predstavi prejmeš zadetek tik pred koncem tekme. Zaslužili smo si več. Morali bi doseči več kot le en zadetek. Težko je sprejeti, da smo izpadli iz lige prvakov. Izjemno težko. To boli. Ne vem, kaj bi povedal," napadalec Thomas Müller, eden najbolj izkušenih nogometašev pri Bayernu, v pogovoru za Amazon Prime ni našel pravih besed. Njegovo razočaranje potrjuje tudi statistika. Razmerje strelov na gol je bilo 24:4 v korist gostiteljev, ki pa so mrežo Villarreala ob vseh poskusih zatresli zgolj enkrat. To se je na koncu izkazalo za premalo tudi za podaljšek.

Slaba tolažba trenerja Bayerna: Ena naših najboljših predstav

Trener Julian Nagelsmann je po velikem razočaranju za klubskega velikana, kot je Bayern, ki ga vodi prvo sezono in v kateri se bo moral (očitno) zadovoljiti le z naslovom nemškega prvaka, kot ključno izpostavil prvo tekmo v Španiji.

"Tam smo izgubili dvoboj. Takrat nismo igrali dobro. Na povratni tekmi smo bili zelo dobri. To je bila ena naših najboljših predstav v zadnjih mesecih. V nasprotju s prvo tekmo Villarreal sploh ni prihajal naprej. Takrat bi morali povišati prednost na 2:0, namesto tega pa smo si privoščili trenutek nepazljivosti, po kateri je Villarreal dosegel zadetek, čeprav njihov igralec sploh ni pravilno udaril žoge. To je zelo boleče," je dal vedeti, da je kljub vsemu zadovoljen s predstavo.

Rezultat mu ni ustrezal, dvoboj se je končal brez zmagovalca, tako da so si po tekmi lahko na zelenici dali duška nogometaši v rumenem. Bayern je evropsko sezono nepričakovano končal v četrtfinalu, kar je ogromno razočaranje, ki bi lahko poskrbelo za velike spremembe. V poletnem prestopnem roku bi bilo lahko zelo pestro, znova so se obudile govorice o odhodu Lewandowskega in zanimanju Barcelone.