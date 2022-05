Tottenham jo je zagodel Arsenalu, to bo še napeto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Tottenhama so v zaostali tekmi angleškega prvenstva s 3:0 odpravili večnega tekmeca Arsenala in se mu na lestvici približali na točko zaostanka. Topničarji ostajajo na četrtem mestu, ki pelje v ligo prvakov, tako da bo končnica prvenstva še kako pestra. V vodstvu ostaja Manchester City, ki je po visoki zmagi v Wolverhamptonu ohranil tri točke prednosti pred najbližjim zasledovalcem Liverpoolom. Ta je med tednom v gosteh ugnal Aston Villo.

V boju za četrto mesto, ki še pelje v ligo prvakov, bo na Otoku še zelo zanimivo. Tottenham se je z visoko zmago nad Arsenalom približal četrtouvrščenim topničarjem na točko zaostanka. Dva zadetka je dosegel kapetan Harry Kane, enega pa Južnokorejec Heung-min Son, izbrancem Antonia Conteja pa je delo v mnogočem olajšala zgodnja izključitev Roba Holdinga, ki je moral predčasno pod prho že v 33. minuti.

Arsenal bo do konca sezone odigral še tekmi z Newcastlom (v gosteh) in Evertonom (doma), Tottenham pa čakata spopada z Burnleyjem (doma) in zadnjeuvrščenim Norwich Cityjem (v gosteh).

City ohranil +3 pred Liverpoolom

V sredo se je Manchester City znesel nad Wolverhamptonom, s štirimi doseženimi goli pa je zablestel 30-letni Belgijec Kevin De Bruyne. Prvega je zabil v sedmi minuti tekme, v 11. je njegov rojak pri Volkovih Leander Dendoncker poskrbel za izenačenje, nato pa je bil do konca tekme le še enosmerni promet. De Bruyne je zabil še v 16., 24. in 60. minuti, v 78. prejel rumeni karton, za končnih 1:5 pa je v 84. minuti poskrbel Raheem Sterling. Do konca angleškega prvenstva sta le še dva kroga.

Kevin de Bruyne je zabil štiri gole pri zmagi Cityja s 5:1. Foto: Reuters

Aston Villa je bila 11. na lestvici in imela 40 točk manj od Liverpoola. A je bila tekma vseeno v središču pozornosti. Trener Ville je namreč legenda Liverpoola, Steven Gerrard. Danes 41-letni Gerrard je za klub z Anfielda med letoma 1998 in 2015 odigral več kot 500 tekem. Villa je njegov drugi članski klub, ki ga vodi kot glavni trener. Med letoma 2018 in 2021 je treniral Glasgow Rangers.

"Moja naloga je, da osvojim tri točke," je pred tekmo dejal Gerrard. In Douglas Luiz je Villo povedel v vodstvo že v tretji minuti. Pravi šok za trenerja redsov Jürgena Kloppa. So pa gostje z golom Joela Matipa izenačili le tri minute pozneje. Po odmoru je domačim nekoliko pošla sapa in Liverpool je ohranil upanje na četvorček lovorik. Za zmago z 2:1 je v 65. minuti zabil Sadio Mane. Rdeči tako dva kroga pred koncem angleškega prvenstva za vodilnim Cityjem zaostajajo tri točke.

Angleško prvenstvo, zaostale tekme: Torek, 10. maj:

Aston Villa : Liverpool 1:2 (1:1) Sreda, 11. mah:

Leeds United : Chelsea 0:3 (0:1)

Leicester : Norwich 3:0 (0:0)

Watford : Everton 0:0 (0:0)

Wolverhampton : Manchester City 1:5 (1:3) Četrtek, 12. maj:

Tottenham : Arsenal 3:0 (2:0)