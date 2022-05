Man City s petardo in ob remiju redsov korak do naslova

Kolumbijec Luis Diaz je postavil končni rezultat derbija kroga v 74. minuti. Foto: Reuters Liverpool je v soboto skušal v derbiju 36. kroga premagati Tottenham ter skočiti na prvo mesto s prednostjo dveh točk pred branilcem naslova Manchester Cityjem, a se jim načrt ni posrečil. Na Anfieldu v prvem polčasu ni bilo golov, čeprav sta se na obeh straneh zatresla okvirja vrat. Branilec Liverpoola Virgil van Dijk je zadel prečko, zvezni igralec Tottenhama Pierre-Emile Hojbjerg pa vratnico.

V 56. minuti je v Liverpoolu zadišalo po velikem presenečenju, ko je Južnokorejec Heung-min Son, to je bil njegov jubilejni 20. zadetek v tej sezoni, povedel Tottenham v vodstvo. Londončani, ki se potegujejo za četrto mesto, ta zagotavlja vstopnico za ligo prvakov, niso dolgo vodili. V 74. minuti je s pomočjo sreče izenačil Kolumbijec Luis Diaz. Žoga je po njegovem strelu zadela Urugvajca Rodriga Bentancurja (Tottenham), spremenila smer in zatresla mrežo nemočnega Huga Llorisa.

Navijači Cityja gotovo že hladijo penino. Do konca so samo še trije krogi. Foto: Reuters V nedeljo si je tako City priigral tri točke prednosti. Newcastle so premagali s 5:0. V 19. minuti je Ilkay Gündogan poslal žogo v kazenski prostor na glavo Joaoa Cancela, ta jo je z glavo preusmeril na drugo vratnico, kjer jo je Raheem Sterling potisnil v mrežo. V 38. minuti je Kevin De Bruyne s kota podal žogo do Gündogana, njegov strel z 20 metrov je vratar Martin Dubravka ubranil, po odbitku prav tako poskus Rubena Diasa, v tretje pa je bil brez moči, Aymeric Laporte je žogo poslal v mrežo.

Za City je v boju za prvaka pomembna tudi gol razlika, zato je nadaljeval napade, v 61. minuti je po novem kotu dosegel tretji gol, strelec je bil Rodri. V zadnjem delu tekme so nekaj več spet pokazali tudi gosti, a vratarja Edersona niso premagali, kazen je sledila v zadnjih trenutkih, ko sta v polno zadela še Phil Foden in drugič na tekmi Sterling.

Galebi ponižali zvezdnike iz Manchestra

Sobota je postregla z novim spodrsljajem Manchester Uniteda, ki pod vodstvom Ralfa Rangnicka izgublja stik z najboljšimi angleškimi klubi. Rdeči vragi so bili povsem neprepoznavni na gostovanju v Brightonu, kjer so jih galebi odpravili s kar 4:0. Prvi zvezdnik Uniteda Cristiano Ronaldo se ni mogel zadržati, nemoči klubskega velikana se je tako čudil, da mu je sililo na smeh. Brighton je vse zadetke dosegel že po 60 minutah.

Ronaldo didn't hide his reaction to the result #mufc https://t.co/4dm2SUdsBo — Man United News (@ManUtdMEN) May 7, 2022

Arsenal diha za ovratnik Chelseaju

Mladi Anglež Eddie Nketiah je v uvodnih 10 minutah kar dvakrat zatresel mrežo Leeds Uniteda. Foto: Reuters Nogometaši Arsenala so na krilih dvakratnega strelca Eddieja Nketiaha, ki je dosegel zadetka v uvodnih 10 minutah, premagali Leeds United z 2:1 in se utrdili na četrtem mestu. Topničarji so se s četrto zaporedno zmago približali Chelseaju na točko zaostanka, petouvrščenemu Tottenhamu pa bežijo za štiri, tako da so vse bližje ligi prvakov, v kateri v zadnjih sezonah zaradi skromnejših rezultatov v angleškem prvenstvu niso nastopali.

Leeds United je po porazu z Arsenalom padel na 18. mesto. Prehitel ga je Everton, ki je zelo pomembne točke v boju za obstanek osvojil pri lisicah, ko je v gosteh z 2:1 ugnal Leicester City.

Watford izpadel iz premier lige

Novi lastnik Chelseaja Američan Todd Boehly ni skrival razočaranja, ko je Wolverhampton v sedmi minuti sodnikovega podaljška izenačil na 2:2. Foto: Reuters Na Otoku ne bo več v elitni nogometni druščini igral Watford. Po porazu v Londonu pri Crystal Palaceu (0:1) je ostal brez vseh možnosti za obstanek. Tako se seli v drugi kakovostni ligaški razred v Angliji (championship), kjer bo v prihodnji sezoni nastopal tudi zadnjeuvrščeni premierligaš Norwich City.

Na srečanju v Londonu med Chelseajem in Wolverhamptonom je bilo zanimivo do zadnjih sekund. Modri, ki jih je v živo spremljal tudi novi lastnik, so vodili že z 2:0, nato pa je sledil preobrat gostov. Globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je sedma minuta, so prek Conorja Coadyja izenačili na 2:2.

Angleško prvenstvo, 36. krog: Sobota, 7. maj:

Crystal Palace : Watford 1:0 (1:0)

Brentford : Southampton 3:0 (2:0)

Burnley : Aston Villa 1:3 (0:2)

Chelsea : Wolverhampton 2:2 (0:0)

Brighton : Manchester United 4:0 (1:0)

Liverpool : Tottenham 1:1 (0:0) Nedelja, 8. maj:

Arsenal : Leeds United 2:1

Leicester City : Everton 1:2

Norwich : West Ham 0:4

Manchester City : Newcastle 5:0 (2:0)