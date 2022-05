Liverpool je v 35. krogu premier lige z golom Nabyja Keitaja z 1:0 zmagal v Newcastlu in niz brez poraza podaljšal na 12 tekem v vseh tekmovanjih. V tem obdobju so 12-krat zmagali in dvakrat remizirali. Ne popušča niti Manchester City, ki po zmagi s 4:0 nad Leedsom v boju za naslov ostaja točko pred redsi. Za presenečenje kroga je poskrbel 18. na lestvici Everton, ki je z 1:0 premagal tretji Chelsea.

Jürgen Klopp se je pritoževal nad zgodnjim začetkom tekme, saj naj bi imeli njegovi varovanci premalo časa, da bi si povrnili moči po sredini tekmi lige prvakov proti Villlarrealu. Zaradi tega je precej premešal ekipo, na klopi je za razliko tekmo proti Špancem pustil kar pet nogometašev. A spet se je izkazalo, da imajo Liverpoolčani široko klop, saj so bili večji del tekme boljši tekmec.

Edini gol je v 19. minuti po podaji Dioga Jote dosegel Naby Keita, po mnenju domačih po spornem dogodku. Menili so, da je James Milner pred tem storil prekršek. Sodniška piščalka je ostala nema, opozorila ni bilo niti iz sobe za VAR. Tudi v nadaljevanju so bili Kloppovi varovanci nevarnejši, najlepši priložnosti sta zapravila Jota in Sadio Mane, domači pa so sicer dosegli gol, ki pa so ga sodniki zaradi nedovoljenega položaja upravičeno razveljavili.

City je zmagal s 4:0. Foto: Reuters Tudi Pep Guardiola je odpočil nekatere igralce, tudi Belgijca Kevina de Bruynea, a njegova ekipa je vseeno zanesljivo zmagala v Leedsu. Prvo priložnost so sicer imeli domači, ker je niso izkoristili, je v 13. minuti sledila kazen, ko je prosti strel izvedel Phil Foden, Rodri pa je z glavo premagal domačega vratarja; 1:0 je bil izid polčasa, v drugem delu pa so nato mrežo domačih napolnili Nathan Ake, Gabriel Jesus in Fernandinho.

Branilec Leedsa Stuart Dallas si je na sobotni tekmi zlomil nogo. Iz bolnišnice v Leedsu so ga prepeljali na kliniko v London na operacijo in nadaljnje zdravljenje.

Trener Lampard do velike zmage proti "svojemu" Chelseaju

Veselje Franka Lamparda po golu Richarlison za končni izid 1:0. Foto: Reuters Everton, ki se krčevito bori za obstanek v premier ligi, je doma z 1:0 šokiral Chelsea. Edini gol na tekmi je dal brazilski napadalec Richarlison, med vratnicama pa je bil zelo zanesljiv Jordan Pickford. Chelsea na Goodison Parku, kjer so navijači znova pripravili izvrstno vzdušje, ni zmagal že štiri leta. Devet od osmih zmag v sezoni je Everton dobil prav na domačem stadionu. Everton sicer vodi Frank Lampard, ki je kar 14 let igral prav za Chelsea. Tam je bil dve leti tudi trener, a se v tej vlogi ni proslavil.

Brez zmagovalca na derbiju United - Chelsea

Manchester United in Chelsea sta v četrtek v najprej odigrala obračun 37. kroga. Derbi se je končal brez zmagovalca z izidom 1:1. S točko se United ni odločneje približal četrtemu mestu, ki zagotavlja uvrstitev v naslednjo sezono lige prvakov. Za za Arsenalom (ta zaseda četrto mesto) ima pet točk zaostanka. Chelsea se je s točko še utrdil na tretjem mestu.

Angleško prvenstvo, 35. krog: Četrtek, 28. 4. (v naprej odigrana tekma 37. kroga):

Manchester United : Chelsea 1:1 (0:0) Sobota, 30. 4.:

Newcastle United : Liverpool 0:1 (0:1)

Aston Villa : Norwich 2:0 (1:0)

Southampton : Crystal Palace 1:2 (1:0)

Watford : Burnley 1:2 (1:0)

Wolverhampton : Brighton 0:3 (0:1)

Leeds United : Manchester City 0:4 (0:1) Nedelja, 1. 5.:

Everton : Chelsea 1:0 (0:0)

Tottenham : Leicester City 3:1 (1:0)

West Ham - Arsenal Ponedeljek:, 2. 5.:

Manchester United - Brentford