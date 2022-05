Zvezdnik Liverpoola razkril, koga si želi videti v finalu

Liverpool je v torek postal prvi finalist lige prvakov v sezoni 2021/22, potem ko so Redsi po preobratu in s skupnim izidom 5:2 izločili največje evropsko presenečenje sezone Villarreal. Angleški klub tako v tej sezoni ostaja v boju za kar štiri lovorike, ob tem so se v taboru Liverpoola obrnili tudi proti Parizu in finalu, svoje želje pa je pred zadnjim dejanjem sezone razkril tudi Mohamed Salah.

Čeprav je pred tekmo v to verjel le malokdo, pa sta Villarreal in Liverpool na stadionu El Madrigal v torek poskrbela za novo nogometno poslastico z veliko goli in preobrati, ki so jim sledili zaskrbljeni pogledi najprej na eni, nato pa še na drugi strani. Razlog za to je bila v prvem polčasu predvsem ena najslabših predstav Liverpoola v celotni sezoni, hkrati pa so z domiselno igro navduševali gostitelji, ki so po golih Boulaya Die in Francisa Coquelina po koncu prvega polčasa verjeli v veliki preobrat.

"V prvem polčasu nismo imeli le ene težave, ampak kar enajst. Začetek je bil res težek. Nismo igrali na pravi način, nismo gradili igre. Žogo smo jim dajali v roke in naše misli niso bile prave. Čutili smo pritisk. V prvem polčasu se nam je zgodil nogometni problem in zato smo ga morali rešiti s pravim nogometom," je dejal strateg Redsov Jürgen Klopp, ki je med polčasom in z nekaj menjavami poskrbel za preporod angleškega kluba.

Klopp se je z Liverpoolom še tretjič v zadnjih petih letih zavihtel v finale lige prvakov. Foto: Reuters

Liverpool poskrbel za preobrat

Fabinho, Luis Diaz in Sadio Mane so na koncu poskrbeli za novo zmago Liverpoola in njihov tretji finale v tej sezoni. Klopp se je z Liverpoolom še tretjič v zadnjih petih letih zavihtel v finale lige prvakov, pred tem pa so Redsi nazadnje v finalu lige prvakov igrali leta 2007. Nemški strateg je bil po tekmi zadovoljen predvsem s pristopom svojih igralcev v drugem polčasu. "Neverjetno, velik dosežek. Zaradi te uvrstitve v finale se počutim tako, kot da bi nam to uspelo prvič, saj je ta občutek vedno nekaj posebnega. To obožujem in navdušen sem nad celotnim večerom," je od zadovoljstva kipel Klopp.

Liverpool je v drugem polčasu dosegel tri zadetke, s čimer jih imajo zdaj v vseh tekmovanjih v tej sezoni na 57 tekmah že 139. S tem dosežkom so presegli 130 let star rekord kluba, saj je Liverpool toliko zadetkov v eni sezoni nazadnje zmogel leta 1892. Ob tem Redsi ostajajo v boju za kar štiri lovorike, eno, in sicer lovoriko ligaškega pokalnega tekmovanja, v svojih vitrinah že imajo.

Luis Diaz je v drugem polčasu poživil igro Liverpoola. Foto: Reuters

Klopp je z uvrstitvijo v Pariz postal tudi prvi trener angleškega kluba, ki se mu je uspelo v eni sami sezoni uvrstiti v finale ligaškega pokala, pokala FA in lige prvakov. "Res je težko, zato to pred tem tudi ni uspelo še nikomur. Naredili bomo vse, da se bomo pripravili na finale. Dali bomo vse od sebe, to je že zdaj povsem jasno," je bil jasen Nemec. "Ta uvrstitev v finale je še bolj posebna, ker je bilo za nas težko. Pred tekmo sem fantom dejal, da hočem po tekmi videti naslove v medijih, da smo psihično odlično pripravljeni. To sem si želel od prve minute, a to se je zgodilo v drugem polčasu. Način, na katerega smo se vrnili v drugem polčasu, je bil poseben," je dejal strateg Liverpoola, ki je pred kratkim pogodbo z Redsi podaljšal do leta 2026.

"S svojim karakterjem in osebnostmi smo še enkrat več dokazali, da smo odlična ekipa." Foto: Guliverimage

Na karakter in mentalno moč celotne ekipe je po tekmi opozoril tudi napadalec angleškega kluba Mohamed Salah. "V prvem polčasu nam je bilo res težko, a med odmorom med polčasom nam je trener v garderobi dal nekaj napotkov, pogovorili smo se tudi med sabo. S svojim karakterjem in osebnostmi smo še enkrat več dokazali, da smo odlična ekipa, in zato smo se zmožni vrniti tudi po zaostanku z 0:2 v gosteh," je bil jasen Egipčan.

Liverpool bo danes zvečer dobil tudi tekmeca, s katerim se bo pomeril v Parizu. Za drugo finalno vstopnico se bosta pomerila Manchester City in Real Madrid. "Proti Manchester Cityju smo v tej sezoni nekajkrat že igrali in, če sem povsem odkrit, si želim zdaj igrati še proti Real Madridu," je bil po tekmi neposreden zvezdnik Redsov Mohamed Salah in se ob tem vrnil v leto 2018, ko je Liverpool v finalu najmočnejšega evropskega klubskega seznama klonil ravno proti Realu (1:3), tisto tekmo pa je moral Egipčan zaradi poškodbe predčasno končati.

Preobrat je močno razveselil navijače ekipe iz mesta Beatlov, med njimi tudi košarkarskega superzvezdnika LeBrona Jamesa, ki je sicer manjšinski lastnik kluba. James in njegov manager sta namreč leta 2011 prek podjetja Fenway Sports Group kupila manjši delež Liverpoola.

Emery: Razlika na obeh tekmah je bila na strani Liverpoola

45 minut pa je od morebitnega podaljška in morda tudi senzacije v torek ločilo nogometaše Villarreala, ki so v 41. minuti po drugem zadetku na tekmi na stadionu El Madrigal poskrbeli za ekstazo navdušenja med domačimi navijači. A pravljica se je ob uvodu v drugi polčas hitro razblinila, potem ko se je angleški stroj vendarle ogrel.

"Ko izgubiš ta trenutek, ko kar letiš, je to žalostno za vse. V tej sezoni smo pokazali nekaj odličnih predstav proti Juventusu in Bayernu, nekaj izjemnih trenutkov smo imeli tudi proti Liverpoolu, a na koncu so si zaslužili uvrstitev v finale. Na tej drugi tekmi smo v prvem polčasu pokazali, da smo dobra ekipa in da si lahko tudi mi ustvarjamo priložnosti. A razlika na obeh tekmah je bila na strani Liverpoola," je po tekmi priznal strateg Villarreala Unai Emery, ki je lani s špansko ekipo osvojil ligo Europa, letos pa poskrbel za največje presenečenje v elitnem tekmovanju.

"V tej sezoni smo pokazali nekaj odličnih predstav proti Juventusu in Bayernu, nekaj izjemnih trenutkov smo imeli tudi proti Liverpoolu, a na koncu so si zaslužili uvrstitev v finale," je po tekmi dejal Emery. Foto: Reuters

"Vesel sem in ponosen. Res je, želeli smo si več in delali smo za več. Odigrali smo vrhunski prvi polčas, potem pa smo v drugem delu povsem popustili, nismo imeli več moči. Potrebovali bi še nekoliko več. Za napredovanje bi potrebovali res sanjsko tekmo, predvsem v obrambi. Čeprav se nam ni uspelo uvrstiti v finale, moramo nadaljevati to pot, na kateri smo zdaj," je prepričan Emery.

Da so si želeli več, je po tekmi priznal tudi obrambni igralec Raul Albiol. "Navijačem smo želeli dati prvi finale lige prvakov in boli, da nam to ni uspelo. Še naprej bomo poskušali stvari delati dobro, ravno to nas je pripeljalo tako daleč. Velike ekipe, kot je Liverpool, znajo zadeti, ko se pojavi kakršnakoli priložnosti. To je odraz velikih ekip. To sta prejšnji teden pokazala tudi Manchester City in Real Madrid. To je odraz največjih ekip, na koncu pa štejejo le goli," je po tekmi dejal Albiol, ki se bo zdaj s soigralci osredotočil na špansko la ligo, kjer bo Villarreal, ki je trenutno sedmi, do konca sezone bil hud boj za mesta, ki vodijo v evropska tekmovanja.

