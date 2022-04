V Liverpoolu so si oddahnili, Klopp podaljšal

Danes je nemški trener Jürgen Klopp podanljal pogodbo z Liverpoolom in se zavezal, da bo ostal na klopi slavnega angleškega nogometnega kluba do konca leta 2026. Na Anfieldu so si tako oddahnili, saj je 54-letni Nemec pred meseci namignil, da utegne klub zapustiti po poteku prvotne pogodbe, se pravi ob koncu leta 2024.

"Ko so mi lastniki ponudili podaljšanje pogodbem, sem se tudi javno spraševal, če še imam dovolj energije za mesto trenerja v neverjetnem klubu, ki od človeka zahteva veliko. Iskreno povedano, za odločitev nisem potreboval dolgo. Odgovor je bil preprost. Zaljubljen sem v ta klub in v njem se počutim odlično," je po podpisu podaljšanja pogodbe povedal Jürgen Klopp, ki je v Liverpool prišel leta 2015 in ga leta 2020 popeljal do naslova angleškega prvaka. Na to lovoriko so v Liverpoolu čakali 30 let.

We are delighted to announce Jürgen Klopp has signed a new contract to extend his commitment with the club! 🔴 — Liverpool FC (@LFC) April 28, 2022

Tudi letos se Liverpool bori za naslov prvaka v Angliji, za vodilnim Manchester Cityjem ima po 33 odigranih tekmah le točko zaostanka, odlično pa mu gre tudi v ligi prvakov, kjer je včeraj v prvi tekmi polfinala z 2:0 premagal Villarreal. Navijači Liverpoola so Kloppu na zadnjih tekmah skandirali, naj ostane, prav ta "energija in ljubezen" pa sta mu olajšala odločitev, je zaupal angleškim medijem.

"V klubu še vedno prevladuje nekakšna svežina in ta mi daje še dodatno energijo. Odkar sem tukaj, so tudi lastniki prav neverjetno predani razvoju kluba in to je odlična popotnica za naprej, Ves čas se premikamo naprej, imamo jasno idejo, kaj si želimo in kako do tega priti," je še povedal nemški trener, ki je pred Liverpoolom vodil dortmundsko Borussio, Mainz in mlado selekcijo (U13) frankfurstkega Eintrachta.

