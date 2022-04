Rumena podmornica se je le potopila. Oziroma padel je rumeni zid. Liverpool je v razmaku treh minut prišel do dveh golov in ima pred povratno tekmo polfinala lige prvakov lepo prednost proti Villarrealu z 2:0. A ker so Španci na poti med štiri najboljše že izločili velikana Juventus in Bayern München, trener rdečih iz Liverpoola Jürgen Klopp ostaja previden.

"Nič se še ni zgodilo. Tako pač je. Kot da igraš tekmo in je 2:0 ob polčasu. Na vse moraš biti še pripravljen. Stoodstotno bo treba biti dobro razpoložen. Drugi polčas je treba odigrati, kot smo prvega. Ne bomo se smeli braniti. Če to storiš, takoj izgubiš vso prednost, ki jo imaš. Gremo na gostovanje, zahtevno bo že vzdušje na stadionu." Za Kloppa je bila to četrta domača polfinalna tekma lige prvakov (najprej z Borussio Dortmund, zdaj z Liverpoolom). Vse je dobil. Z gol razliko 15 proti 3.

Emery: Naslednja tekma bo drugačna

Unai Emery, trener Villarreala, je po tekmi pošteno priznal poraz, bele zastave pa še ni izobesil. "Rezultat je jasen. Zaslužen rezultat. Razlika bi bila lahko tudi večja. Lahko pa gledamo na 2:0 kot na priložnost, da bomo doma igrali drugače. Tukaj smo, ker smo si to zaslužili. Tukaj smo, ker se v tekmah na izločanje igrata dve tekmi. In na dveh tekmah smo videli, da je enkrat zasijala nasprotnikova ekipa, enkrat pa naša. Naslednja tekma bo torej drugačna."

Mane v igri za zlato žogo?

Mane je dal v tej sezoni na 44 tekmah na vseh tekmovanjih 20 golov in še za tri podal. Foto: Reuters Prvi gol za Liverpool je bil pravzaprav avtogol, za 2:0 pa je zadel Sadio Mane. Senegalski reprezentant se že nekaj let uvršča med najboljših pet v različnih izborih za najboljšega nogometaša na svetu. "Vau! Odigral je izjemno tekmo. Sadio je vrhunski nogometaš," je bil navdušen Klopp.

Tako so trenerja Liverpoola celo vprašali, ali bi si morda zaslužil zlato žogo za igralca letošnjega leta. "Jaz nimam nič z zlato žogo. Niti povsem ne razumem, kako izbirajo. Je vrhunski nogometaš. Odigral je zelo dobro tekmo. Ne vem, od kje ste zdaj vzeli to vprašanje. Sezone še ni konec. Običajno je tako, da moraš nekaj osvojiti, da dobiš zlato žogo. Če nisi Messi ali Ronaldo, moraš najverjetneje osvojiti ligo prvakov. To pa nam še ni uspelo. Dajte nam še nekaj tednov, pa bomo videli, kje bomo končali. Sadio daje veliko ekipi, Sadio pomaga ekipi, in to mi je pri njem najbolj všeč."

Ferdinand: Neizprosni so z žogo ali brez nje

V domačem prvenstvu se za naslov borijo s Pepom Guardiolo in njegovim Man Cityjem. Foto: Reuters In osvojijo lahko veliko – štiri lovorike. Angleški ligaški pokal je že njihov, so finalisti pokala FA, z Manchester Cityjem se borijo za lovoriko premier lige in so torej v igri za evropski naslov. In lahko jim uspe, je po prvi polfinalni tekmi lige prvakov dejal njihov nekdanji veliki tekmec iz Manchester Uniteda Rio Ferdinand. "To je najboljša Liverpoolova ekipa, ki sem jo kdajkoli videl. Neizprosni so z žogo ali brez nje. Neverjetno, kako pritiskajo na nasprotnika, koliko imajo energije, kako se trudijo. Moraš jih občudovati. Četvorček lovorik mora biti njihov cilj," je razlagal na angleški televiziji BT Sport: "Če ga dosežejo, bodo nesmrtni, bodo nad vsemi, ki so kdajkoli igrali nogomet v tej državi. Bomo videli, če jim uspe. A za zdaj so na pravi poti."

Nobenemu angleškemu klubu še ni uspelo osvojiti štirih lovorik v eni klubski sezoni. Podobno razmišlja še en legendarni angleški nogometaš Michael Owen, ki je za redse igral pred dvema desetletjema: "Predstavljajte si četvorček. Nemogoče je ... Ampak zdaj razmišljamo, ali se vendarle lahko zgodi? Način, kako igrajo, kako verjamejo, ti da misliti, da morda jim pa lahko uspe." V vseh tekmovanjih so to sezono dosegli že 135 golov!