Liverpool na misiji nemogoče, Klopp pa: "Me niti malo ne briga"

V soboto so na Wemleyju zmagali v polfinalu pokala FA. Foto: Reuters Liverpool ob koncu sezone igra za zgodovino. Za četvorček lovorik v eni sezoni! Dosežek, ki ni uspel še nobenemu angleškemu klubu. Ligaški naslov je že njihov. V pokalu FA so se z zmago nad Manchestrom Cityjem s 3:2 prebili v finale. V premier ligi so pred zadnjimi sedmimi tekmami točko za vodilnim Cityjem, s katerim so pred desetimi dnevi igrali 2:2. V polfinale lige prvakov pa so pretekli teden napredovali po zmagi nad Benfico s skupnim izidom 6:4.

"O tem sanja vsak," je pošteno priznal nogometaš Liverpoola Virgil van Dijk. "Uspelo ni še nikomur. In za to obstaja razlog: ker je skoraj nemogoče. Kar se dogaja, je nekaj res posebnega. Upam, da se bomo teh trenutkov spominjali čez 10, 20 let." Manj evforičen je v lovu na četvorček lovorik trener Jürgen Klopp. "To je malo verjetno. Če sem pošten, me to niti malo ne briga. Jaz samo pravim, zmagajmo na naslednji tekmi, nato bomo videli, kako se bomo regenerirali do naslednje in tako naprej. Torej bomo videli ob koncu sezone."

Do maja je bil v igri za četvorček Mourinhov Chelsea

Sanje Chelseaja je leta 2007 po streljanju 11-metrovk v polfinalu lige prvakov uničil Liverpool. Foto: Reuters

Do zdaj so bili najdlje v igri za četvorček lovorik nogometaši Chelseaja v sezoni 2006/2007 pod vodstvom Joseja Mourinha, in sicer vse do začetka maja. Takrat pa jih je po streljanju enajstmetrovk v polfinalu lige prvakov izločil prav Liverpool. Dve sezoni pozneje je bil za Manchester United v polfinalu pokala FA usoden Everton. Pozneje so proti Barceloni izgubili še v finalu lige prvakov. Manchester City je bil pod vodstvom Pepa Guardiole dvakrat v igri za četvorček. Pred tremi leti so osvojili tri lovorike, se jim je pa zalomilo že v četrtfinalu lige prvakov, ko jih je premagal Tottenham.

Najuspešnejši poskusi naskoka na četvorček lovorik



Chelsea (2006/2007):

- osvojili ligaški pokal in pokal FA

- drugi v premier ligi in polfinalisti lige prvakov



Manchester United (2008/2009):

- osvojili ligaški pokal in premier ligo

- finalisti pokala FA in finalisti lige prvakov



Manchester City (2018/2019):

- osvojili ligaški pokal, pokal FA in premier ligo

- četrtfinalisti lige prvakov



Manchester City (2020/2021):

- osvojili ligaški pokal in premier ligo

- polfinalisti pokala FA in četrtfinalisti lige prvakov

Liverpoolu ni uspelo niti v zlatih 80.

Liverpool je leta 1984 osvojil tri lovorike, tudi evropski naslov. Foto: Guliver Image Liverpool že ima tri lovorike iz ene sezone. To jim je uspelo leta 1984, ko so osvojili ligaški pokal, ligo in evropski naslov. Četvorček pa se jim je izmuznil že januarja, ko so izpadli v četrtem krogu pokala FA. Prav pokal FA je bil v tistem obdobju ahilova peta Liverpoola. Premier ligo so osvojili štirikrat zapored (1981–1984), v pokalu FA pa se niso prebili prek petega kroga. Odkar pa Liverpool vodi Klopp (zadnjih pet let), niso osvojili več kot ene lovorike na sezono. Pravzaprav imajo za zdaj le tri: v tej sezoni ligaški pokal, predlani so bili prvi v premier ligi, v sezoni 2018/2019 pa so osvojili ligo prvakov.

A če kdo verjame v nemogoče oziroma je svoje igralce pripravljen v to prepričati, je to prav Klopp. Pred tremi leti je pred povratno tekmo lige prvakov proti Barceloni, ko so na prvi izgubili z 0:3, svoje varovance nagovoril z besedami: "Celoten svet misli, da je nemogoče. Bodimo iskreni, najbrž je res nemogoče. A ker gre za vas, ker ste to vi, imamo možnost!" In jim je uspelo! Zmagali so s 4:0. Nato pa z 2:0 proti Tottenhamu dobili še veliki finale.

Nekdanji nogometaš Manchestra Uniteda Gary Neville, ki danes dela kot analitik na Sky Sports, je na temo Liverpoolovega naskoka na četvorček lovorik dejal: "Prav grozljivo, da moram to reči kot navijač Uniteda. Skrbi me, da bodo osvojili tri ali štiri lovorike. So neverjetno nevarni. Mislim, da bodo letos dosegli nekaj res izjemnega."

Kaj v prihodnjih tednih čaka Liverpool

Naslednji nasprotnik je v torek v premier ligi Ronaldo z Manchester Unitedom. Foto: Guliver Image V polfinalu lige prvakov jih čaka krvnik velikih, Villarreal. Prva tekma bo 27. aprila na Anfieldu, povratna teden pozneje v Španiji. Težje se zdi njihovo delo v premier ligi. Že res, da so v polfinalu pokala FA City premagali, a je bil ta brez poškodovanih Kevina de Bruyneja in Kyla Walkerja, prost dan pa so dobili Aymeric Laporte, Ruben Dias, Rodri, pa tudi prvi vratar Ederson. Zack Steffen, ki za CIty brani v pokalu, res ni imel svojega dne. Manchester City s točko prednosti torej za zdaj ostaja favorit lige. Je pa res, da je Liverpool v premier ligi nazadnje izgubil 28. decembra (Leicester City) in imel sredi januarja že 15 točk zaostanka. Naslednji veliki preizkus ga čaka ta torek, ko igrajo zaostalo tekmo proti Manchestru Unitedu.