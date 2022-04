Hitra igra, številne priložnosti, neverjetne individualne poteze. Tekma, ki je vzela dah. Toliko dogajanja, da je minila v hipu. Tekme Real Madrida v ligi prvakov so v zadnjem obdobju res pravi spektakel. Na zadnjih štirih so vselej padli vsaj štirje goli. Na torkovi prvi polfinalni tekmi z Manchester Cityjem celo sedem. Modri iz Londona so na trenutke igrali vrhunsko, a končni izid karte pred povratno tekmo na stadionu Santiago Bernebeu vseeno pušča odprte. City je bele premagal s 4:3. Po enajstih minutah je vodil že z 2:1, a sta Real v igro vrnila Karim Benzema z dvema goloma in Vinicius Junior z enim.

Benzema: Verjel sem in mi je uspelo

Karim Benzema produced a beautiful replica of Zinedine Zidane’s 2006 FIFA World Cup final Panenka against Buffon.



🎯Panenka in Big Games =Only 🔝 Real Madrid Legends 🇫🇷#UCL|#RMAMCI|#RealMadrid pic.twitter.com/mnZwY4ad1p — #ChampionsLeague (@alimo_philip) April 26, 2022

Benzema je dal na zadnjih štirih tekmah lige prvakov kar devet golov. Foto: Reuters Za piko na i je Francoz Benzema z bele točke zadel še s tako imenovano panenko. Zagotovo zelo tvegan način izvajanja 11-metrovke. Na ta način je na svetovnem prvenstvu 2006 zadel njegov rojak Zinedine Zidane. "Gre za samozavest. Verjamem vase. Verjel sem in mi je uspelo." V tej sezoni je 34-letnik tako v vseh tekmovanjih zabil že 41 golov, samo v ligi prvakov 14 (deveti v izločilnih bojih). Trener Carlo Ancelotti je razkril, da je pred tekmo veliko treniral 11-metrovke. "Mislim, da je način izvajanja spremenil, ker je zadnji dve enajstmetrovki zapravil. Poskušal je že na treningu. Nisem vedel, kako bo streljal. Izbral je panenko in mu je uspelo. Pokazal je, da je trden in ima karakter."

Karim Benzema is now the 2021-22 UEFA Champions League top scorer;



❌ vs. Inter

⚽ vs. Sheriff

⚽ vs. Shakhtar

⚽ vs. Shakhtar

⚽ vs. Sheriff

❌ vs. PSG

⚽⚽⚽ vs. PSG

⚽⚽⚽ vs. Chelsea

⚽vs. Chelsea

⚽⚽ vs. Man City#UCL|#MCIRMA|#RealMadrid pic.twitter.com/9sWsKLnAJv — #ChampionsLeague (@alimo_philip) April 26, 2022

Guardiola: Nogomet je fantastičen spektakel

Tekma je navdušila tudi Guardiolo, čeprav so dobili kar tri gole. Foto: Reuters "To je bila fantastična tekma z obeh strani. Nogomet je fantastičen spektakel," je bil po tekmi nad prikazano igro in razburljivo tekmo navdušen trener Cityja Pep Guardiola. "Naredili smo veliko dobrih stvari. Je pa res, da smo žal prejeli preveč golov. Lahko pa bi dali še več golov. Odigrali smo fantastično proti izjemni ekipi. Ponosni smo. A gre za finale in v nogometu se dogajajo tudi take tekme. Zdaj gremo v Madrid, da zmagamo."

"Za navijače je bila to zagotovo odlična tekma. Dobro smo začeli, lahko bi jih pokončali," je poudaril tudi Phil Foden, ki s končnim rezultatom vendarle ni bil povsem zadovoljen. "Igramo z ekipo, ki je že mnogokrat osvojila ligo prvakov. In če jim tolikokrat damo žogo, nas bodo kaznovali. To moramo na povratni tekmi popraviti. Dvoboj je še vedno neodločen."

Ancelotti: Bolje se moramo braniti

Tudi Ancelotti je poudaril, da bo treba na povratni tekmi bolje igrati v obrambi. Foto: Reuters "Tekmo smo začeli zelo slabo. Bili smo medli. Dali so dva gola," je komentar tekme v Manchestru začel Ancelotti. "Nato pa je moja ekipa pokazala, kar je kazala že na zadnjih tekmah. Da zna reagirati. Dobro smo odreagirali. Do konca smo bili v igri. Ocena tekme je zelo jasna: bolje se moramo braniti. Dobro smo kreirali napad, imeli smo veliko priložnosti. Za povratno tekmo je najbolj pomembno, da bolje igramo v obrambi."

Real se je letos vrnil že v osmini in četrtfinalu. Proti PSG je prvo tekmo izgubil z 0:1, proti Chelseaju so prvo sicer dobili s 3:1, a je nato za napredovanje v polfinale Benzema zadel v 96. minuti povratne. "Imamo veliko izkušenih igralcev, ki ne izgubijo glave, ko je težko. To je ena od značilnosti te ekipe. Veliko takih tekem je že odigrala. Fantje se nikoli ne predajo. Vedno ohranijo hladne glave."