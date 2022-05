Na vidiku nova prestopna bomba: zvezdnik tik pred selitvijo na Otok?

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Po dolgotrajnem ugibanju naj bi bila ta teden dokončno razrešena uganka, kje bo kariero nadaljeval norveški superzvezdnik in do zdaj še član Borussie iz Dortmunda Erling Braaut Haaland. Po poročanju portala The Athletic bo 21-letni nogometaš kariero nadaljeval pri angleškem velikanu Manchester Cityju.