V Mainzu so navijači Bayernu pripravili peklenski sprejem in se veselili zmage. Foto: Reuters

Nemški nogometni prvak je odločen. To je že prejšnji konec tedna desetič zapored postal Bayern München. In tako se je jim je v 32. krogu primeril hud poraz, s 3:1 jih je premagal Mainz. Izgubil je tudi Dortmund, s 3:4 proti Bochumu. Kevin Kampl je za Leipzig odigral celotno tekmo. Z 1:3 so izgubili z Mönchengladbackom in so s četrtega zdrsnila na peto mesto.

Bayern je nastopil s premešano postavo brez nekaterih nosilcev igre, na drugi strani pa je motivirani Mainz odlično izkoristil priložnost. Že v prvem polčasu sta zadela Moussa Niakhate in Jonathan Burkardt, za Bayern je znižal prvi strelec lige Robert Lewandowski, zasluženo zmago Mainza pa je v nadaljevanju potrdil Leandro Barreiro.

Haaland je zabil tri gole. Foto: Reuters Pestro je bilo tudi v Dortmundu. Tam so domači najprej lovili zaostanek z 0:2, kar jim je po zaslugi zvezdnika Erlinga Haalanda tudi uspelo. Norvežan je poskrbel za "hat trick" z goli v 18., 30. in 62. minuti in obenem postavil še rekord bundeslige, saj je 60. gol v tem tekmovanju dosegel že na svoji 65. tekmi in tako izboljšal dosežek Friedhelma Konietzke iz davnega leta 1966, ki je za 60. gol potreboval 76 tekem. A kljub rekordu so bili na koncu rumeno-črni slabe volje, saj je Bochum ob koncu zrežiral preobrat in z zadetkoma Miloša Pantovića in Jürgena Locadie slavil s 4:3.

Foto: Guliverimage Že v petek zvečer je trenutno šestouvrščeni Union Berlin gostil ekipo Greuther Fürth, ki je z vsega tremi zmagami na zadnjem mestu in že odpisana iz prve nemške bundeslige. Čeprav je Union pred petkovo tekmo kazal odlično formo in v prejšnjem krogu celo premagal Leipzig, se mu je proti zadnji ekipi lige nekoliko zalomilo. Namesto dragocenih treh točk so se morali Berlinčani namreč zadovoljiti le s točko za remi (1:1), kar jih lahko še drago stane do konca prvenstva.

V ponedeljek zvečer sta bili odigrali še zadnji dve tekmi 32. kroga. Bayer Leverkusen je po zmagi z 2:0 proti Eintrachtu iz Frankufurta še korak bližje ligi prvakov v prihodnji sezoni, medtem ko je Leipzig Kevina Kampla s porazom 1:3 proti Borussii Mönchengladbach zdaj zunaj prvih štirih mest. Leipzig je namreč zdrsnil na peto mesto, potem ko so ostali pri 54 točkah. Četrti Freiburg ima eno več, Bayer Leverkusen pa je zdaj pri 58. Teoretično v igri za četrto mesto ostajata še šesti Köln (52 točk) in sedmi Union Berlin (51).

Nemško prvenstvo, 32. krog: Petek, 29. 4.:

Union Berlin :Greuther Fürth 1:1 (0:1) Sobota, 30. 4.:

Arminia Bielefeld : Hertha 1:1 (0:0)

Borussia Dortmund : Bochum 3:4 (2:2)

Augsburg : Köln 1:4 (0:2)

Mainz : Bayern München 3:1 (2:1)

Stuttgart : Wolfsburg 1:1 (0:1)

Hoffenheim : Freiburg 3:4 (1:1) Ponedeljek, 2. 5.:

Borussia Mönchengladbach : RB Leipzig 3:1 (2:1)

Kevin Kampl (Leipzig) je odigral celotno tekmo.

Bayer Leverkusen : Eintracht Frankfurt 2:0 (1:0)