Zgodovinski dan za Bayern in to proti največjemu tekmecu?

Bayern je zmagal na zadnjih sedmih derbijih z Dortmundom. To je najdaljši niz zmag katerekoli ekipe na Der Klassikerju. Decembra so v Dortmundu zmagali s 3:2. Foto: Reuters

Bayern München je nedavno doživel veliko razočaranje v ligi prvakov, na domačem prizorišču pa drvi proti že 31. zvezdnici. Nogometaši, ki so ponos Bavarske, so zmagali na zadnjih štirih bundesligaških tekmah in pri tem dobili en sam gol. Pred zadnjimi štirimi tekmami imajo devet točk prednosti pred Borussio Dortmundom, kar pomeni, da bi bila v primeru sobotne zmage njihova prednost neulovljiva. Naslov prvaka bi bil torej težko slajši, kot da ga osvojijo na domačem stadionu proti največjemu tekmecu. To bo že 133. Der Klassiker.

Deseti zaporedni naslov?

Bayern lahko državni prvak postane desetič zapored, kar bo nov rekord največjih petih evropskih lig. Trenutno si rekord devet zaporednih domačih lovorik delijo z Juventusom (2012–2020). Thomas Müller bi postal prvi nogometaš z 11 nemškimi naslovi prvaka.

Sedem zaporednih zmag Bayerna na derbiju

Nogometaši iz Dortmunda se sicer ne predajajo, vendarle so na zadnjih devetih tekmah samo enkrat izgubili. V prejšnjem krogu so s 6:1 premagali Wolfsburg. Z zmago bi zaostanek stopili na šest točk, tako da bi bili zadnji trije krogi še kako zanimivi. Je pa res, da zadnje medsebojne tekme Borussii veliko upanja ne dajejo. Zmagali so le na dveh, preostalih osem je dobil Bayern. Zadnja zmaga Dortmunda tako sega v avgust 2019, ko so doma zmagali z 2:0.

Dortmund najljubša tarča Lewandowskega

Bayern je z 89 doseženimi goli najučinkovitejša ekipa lige. Samo enkrat doslej so dali v prvih 30 krogih več golov (90 pred dvema letoma). Največ golov, kar 32, je dal Robert Lewandowski. Prav Dortmund je Poljakova najljubša tarča, saj je rumeno-črnim v karieri zabil že 26 golov.

Robert Lewandowski je Dortmundu zabil že 26 golov. Foto: Reuters

Za Bayern šteje samo naslov prvaka

Trener Bayerna Julian Nagelsmann se zaveda, da po izpadu iz lige prvakov, zanje šteje samo domači naslov. "Če ne bom osvojil naslova, tukaj ne bom več trener. Pomembno je, da se osvaja lovorike." Na drugi strani trener Borussie Marco Rose poskuša zmanjšati pritisk na svoje nogometaše in pomembnost sobotne tekme. "Ne osredotočamo se na rezultat tekme v Münchnu. Igramo tekmo 30. kroga. Vsem je jasno, da Bayern lahko postane prvak. To pomeni, da bodo igrali na primeren način. Mi pa bomo to poskušali preprečiti. To je naša naloga, to je naš cilj."

Nemško prvenstvo, 31. krog: Petek, 22. 4.:

Wolfsburg - Mainz Sobota, 23. 4.:

Eintracht Frankfurt - Hoffenheim

FC Köln - Arminia Bielefeld

Freiburg - B. Mönchengladbach

Greuther Fürth - Bayer Leverkusen

RB Leipzig - Union Berlin

Bayern München - Borrusia Dortmund Nedelja, 24. 4.:

Bochum - Augsburg

Hertha Berlin - Stuttgart