Slovenski nogometni dragulj, na katerega se lepijo lovorike

Konec prejšnjega tedna so okronali prvake še v petih evropskih državah. Državni naslov so si večinoma zagotovili klubi, ki so v zadnjem obdobju vajeni serijskega osvajanja lovorik. V Franciji je bil najboljši PSG, v Nemčiji Bayern, na Madžarskem Ferencvaroš, v Avstriji Red Bull Salzburg, v Severni Makedoniji pa je bil prvič za najboljšega okronan Shkupi. V nedeljo sta tako nov velik uspeh proslavljala slovenska reprezentanta Miha Blažič in Benjamin Šeško, ki bi lahko v tej sezoni pri slovenskih sosedah osvojila dvojno krono!

Slovenija že dolgo ni imela mladega nogometaša, ki bi mu napovedovali tako bleščečo prihodnost. Benjamin Šeško že kot najstnik pridno nabira lovorike. Že v prejšnji sezoni je osvojil dvojno avstrijsko krono. Takrat je dobival še drobtinice, bolj blestel v drugi avstrijski ligi pri Lieferingu, zdaj pa je na dobri poti, da znova osvoji obe avstrijski lovoriki, a kot bolj ali manj standarden član napada Salzburga. Spada med najbolj obetavne napadalce v Evropi, zanimanje zanj izkazuje vse več evropskih velikanov. Ne gre pozabiti, da bo nekdanji up Krškega in Domžal konec prihodnjega mesta dopolnil šele 19 let.

V tej sezoni je imel veliko zdravstvenih težav, zaradi katerih je izpustil kar nekaj pomembnih tekem. Ne le za klub, ampak tudi za slovensko izbrano vrsto. V avstrijskem prvenstvu je na 20 nastopih dosegel štiri zadetke, med strelce se je vpisal tudi v avstrijskem pokalu in kvalifikacijah za ligo prvakov, kjer so se rdeči biki z najmlajšo zasedbo med vsemi udeleženci prebili med najboljših 16 v Evropi in dosegli največji uspeh v zgodovini kluba.

Najboljši že devetič zapored!

V ligi prvakov je Salzburg prvič v zgodovini zaigral v izločilnem delu in v osmini finala izpadel proti Bayernu. Foto: Reuters V nedeljo so Salzburžani doma nadigrali dunajsko Austrio s 5:0. Že po tretjini srečanja so vodili s 3:0, v 64. minuti pa je v igro vstopil tudi slovenski reprezentant. Salzburg, ki ga že dalj časa odlikuje odlično delo s talenti, pred leti sta njegov dres denimo nosila tudi Erling Braut Haaland in Sadio Mane, je pri slovenskih severnih sosedih razred zase. Naslov najboljšega v državi je osvojil že devetič zapored, kar je nov rekord avstrijskega klubskega nogometa, zaradi dobrega koeficienta avstrijskih klubov pa ima v prihodnji sezoni že omogočen nastop v skupinskem delu lige prvakov. To je že 13. naslov Salzburga v obdobju, odkar njegovo klubsko blagajno od sezone 2005/06 polni bogati koncern Red Bull.

Trener Matthias Jaissle je pri 34 letih postal najmlajši strateg, ki je popeljal ekipo do naslova avstrijskega prvaka. Pred drugouvrščenim graškim Sturmom, pri katerem izstopa Jon Gorenc Stanković, si je štiri kroge pred koncem prvenstva zagotovil neulovljivih 14 točk prednosti.

Primorec četrtič zapored najboljši na Madžarskem

Novega (starega) prvaka je v nedeljo dobila še ena slovenska soseda. Ferencvaroš iz Budimpešte je upravičil vlogo prvega favorita za osvojitev naslova na Madžarskem. Po nedeljski zmagi z 2:1 nad mestnim tekmecem Ujpestom si je tudi matematično zagotovil naslov, tako da lahko štiri kroge pred koncem že proslavlja 33. zvezdico. Vodi ga nekdanji ruski selektor Stanislav Čerčesov.

Na Areni Groupama je bilo v nedeljo veselo, vso tekmo je odigral slovenski branilec Miha Blažič, že več let standardni obrambni steber najboljšega madžarskega kluba, s katerim je v preteklosti zaigral tudi v ligi prvakov. Primorcu po koncu sezone poteče pogodba z Madžari, tako da bo zanimivo videti, ali bo ostal zvest klubu, s katerim je bil že štirikrat zapored madžarski prvak.

Konec prejšnjega tedna so se novega državnega naslova razveselili tudi navijači Bayerna in PSG. Bavarci so poskrbeli za nov presežek, saj so kot prvi v zgodovini nemške bundeslige osvojili deset zaporednih naslovov, Parižani pa so se po lanskoletnem neuspehu, ko so na lestvici zaostali za Lillom, vrnili na francoski prestol. To je bil v zadnjem desetletju že njihov osmi naslov, vmes sta se veselila le Monaco in Lille.

Makedonski prvenec Shkupija

Državni naslov, s tem pa tudi sodelovanje v kvalifikacijah za ligo prvakov, pa si je prvič zagotovil Shkupi. Klub iz Čaira je postal prvak Severne Makedonije. Vodi ga Goce Sedloski, pred leti branilec splitskega Hajduka in zagrebškega Dinama. Štiri kroge pred koncem ima pred drugouvrščenim Akademijo Pandev 13 točk prednosti. Branilec naslova Shkendija, ki je lani doživel ponižanje v Evropi proti Muri, je s 56 točkami na tretjem mestu.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Vllaznia Shkodër - Laci (31. maj) Anglija finale Liverpool - Chelsea (14. maj) Armenija finale Noravank - Urartu (8. maj) Avstrija Red Bull Salzburg finale Red Bull Salzburg - Ried (1. maj) Azerbajdžan polfinale (29. april) Belgija Gent Bolgarija Ludogorec Razgrad finale CSKA Sofija - Levski Sofija (11. maj) Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar finale Velež Mostar - Sarajevo (19. maj) Ciper polfinale (26. april in 4 maj) Češka finale Slovacko - Sparta Praga (4. maj) Črna gora polfinale (4. maj) Danska polfinale (27. in 28. april, 4. in 5. maj) Francija PSG finale Nice - Nantes (7. maj) Grčija polfinale (4. maj) Hrvaška finale Rijeka - Hajduk Split (26. maj) Italija finale Juventus - Inter Milano (11. maj) Izrael finale Hapoel Be'er Sheva - Maccabi Haifa (24. maj) Kosovo finale Llapi - Drita Luksemburg polfinale (11. maj) Madžarska Ferencvaroš finale Ferencvaroš - Paksi (11. maj) Moldavija polfinale (26. april) Nemčija Bayern München finale Freiburg - RB Leipzig (21. maj) Nizozemska PSV Eindhoven Poljska finale Lech Poznan - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska finale Tondela - Porto (22. maj) Romunija polfinale (11. maj) Rusija polfinale (11. maj) Severna Irska polfinale (26. april) Severna Makedonija Shkupi finale Sileks - Makedonija GjP (20. maj) Slovaška Slovan Bratislava finale Slovan Bratislava - Spartak Trnava (8. maj) Slovenija finale Bravo - Koper (11. maj) Srbija polfinale (11. maj) Škotska finale Glasgow Rangers - Hearts (21. maj) Španija Betis Sevilla Švica finale Lugano - St. Gallen (15. maj) Turčija polfinale (10. maj) Ukrajina Wales The New Saints finale Penybont - The New Saints (1. maj)

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih (Švedska, Norveška, Finska, Belorusija, Gruzija, Litva, Latvija, Estonija, Kazahstan, Islandija ...).