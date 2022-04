Maribor zapustil po evropski sramoti, zdaj napravil čudež v BiH

V nogometni sezoni 2021/22 so v Evropi znani že štirje državni prvaki. Zanimivo je, da so pri skoraj vseh sodelovali nekdanji strategi NK Maribor. Ante Šimundža je popeljal Ludogorec do naslova v Bolgariji, Sergej Jakirović je postal prvak BiH z Zrinjskim iz Mostarja, na Slovaškem pa je znova najboljši Slovan iz Bratislave, ki ga je še pred slabim letom vodil Darko Milanič.

Dogajanja na prvoligaških prizoriščih širom Evrope prehajajo v zaključno obdobje, ko je vse bolj napeto in se odloča o zvezdicah. V štirih državah so že znani prvaki. Bolj ali manj pričakovano sta se do novega državnega naslova ''sprehodila'' velika favorita prvenstev Bolgarije in Slovaške, Ludogorec in Slovan, sicer tudi serijska osvajalca lovorik, v Walsu je bil najboljši The New Saints.

Nekoliko bolj presenetljivo pa je bilo zmagoslavje Zrinjskega, ki je postal prvak Bosne in Hercegovine že kar sedem krogov pred koncem. Pod rekordni dosežek in sedmi državni naslov v zgodovini hercegovskega kluba se je podpisal Sergej Jakirović. Nekdanji strateg Maribora, ki je vskočil na vroči vijolični stolček leta 2020 po odhodu Darka Milaniča, nato pa najprej končal sezono na drugem mestu (za Celjem in pred Olimpijo), po nepričakovanem evropskem potopu, ko je Maribor v uvodnem nastopu v Ljudskem vrtu po izvajanju 11-metrovk izpadel proti severnoirskim amaterjem Coleraine, pa je moral zapustiti Štajersko.

Zrinjski je postavil rekord, še noben klub v BiH ni tako hitro postal prvak:

Hrvaški strateg se je nato odpravil v rojstno mesto, prevzel vodenje Zrinjskega in z njim v tej sezoni dosegel izjemen dosežek. Državni prvak je postal že sedem krogov pred koncem. V soboto je doma napolnil mrežo Sarajevu (4:0), nekdanji strateg Maribora pa se je znašel na rokah igralcev.

30-letni Mariborčan makedonskih korenin Dejan Trajkovski je pred šestimi leti nastopil za A reprezentanco Slovenijo. V karieri je nosil dres Maribora, Domžal, Twenteja (Nizozemska), Puškaš Akademije (Madžarska), Spartak Trnave (Slovaška) in Zrinjskega. Foto: Vid Ponikvar

Njegov varovanec je tudi nekdanji slovenski reprezentant Dejan Trajkovski. Levi bočni branilec resda ni dobival veliko priložnost, trikrat je vstopil v igro s klopi za rezervne igralce in zbral tri nastope, v njegovem življenjepisu pa bo ostal podatek, da je sodeloval pri naslovu državnega prvaka v elitnem prvenstvu BiH, kjer ima Zrinjski sedem krogov pred koncem pred drugouvrščenim klubom Tuzla City (zanj igra tudi nekdanji prvi strelec 1. SNL Hrvat Ante Vukušić) kar 21 točk prednosti. Jakirović je tako dosegel odmeven uspeh, na zadnjih 16 tekmah je vknjižil kar 15 zmag, od tega kar 13 zapored, s čimer je postavil nov rekord.

Skupna razlika v zadetkih znašal 63:10. V BiH se ni še nikoli zgodilo, da bi bil prvak znan tako kmalu. ''Minilo bo še veliko let, dokler bodo popravili naše rekorde,'' je dejal Mostarčan, ki se ga je v prejšnjih mesecih na veliko povezovalo s selitvijo k zagrebškemu Dinamu, a je ostal trener Zrinjskega in pometel s tekmeci.

Lani z Muro, letos z Ludogorcem

V Bolgariji je Ludogorec Razgrad postal bolgarski prvak že 11. zapored, prvič pa ga je do zvezdice popeljal slovenski strateg. 50-letni Ante Šimundža se je pozimi iz Murske Sobote preselil v Bolgarijo, kjer je z zelenimi orli na devetih prvenstvenih tekmah osvojil kar 25 točk in si štiri kroge pred koncem že zagotovil naslov prvaka.

Ludogorec je najboljši v Bolgariji že 11. zapored:

V petek ga čaka nov izziv, na povratni tekmi polfinala pokala bo gostoval v Sofiji pri Levskemu, ki je prejšnji teden zmagal v Razgradu s 3:2. To je tudi edini poraz, ki ga je Šimundža izkusil na trenerskem delu v Bolgariji. Nekdanjemu strategu Maribora in Mure pri delu v Bolgariji pomaga Damjan Ošlaj, na igrišču pa si je hitro članstvo v udarni enajsterici zagotovil slovenski reprezentant Žan Karničnik, ki je pred tem s Šimundžo sodeloval pri Muri.

Slovan ubranil naslov brez pomoči Slovencev

Tudi na Slovaškem je vprašanj o tem, kdo bo novi (stari) prvak, konec štiri kroge pred koncem sezone. Slovan Bratislava je po remiju z drugouvrščenim Ružomberokom (0:0) ubranil naslov. Če je klub iz slovaške prestolnice v prejšnji sezoni računal na močno slovensko zasedbo, saj je bil trener Darko Milanič, njegov pomočnik Novica Nikčević, barve Slovana pa so branili Kenan Bajrić, Žan Medved in Alen Ožbolt, je v tej sezoni drugače.

V slačilnici Slovana še v prejšnji sezoni ni manjkalo Slovencev, tokrat, ko je klub iz Bratislave osvojil 16. zvezdico v obdobju samostojnosti Slovaške, ni bilo niti enega:

Milanič se je lani preselil na Ciper k Pafosu, skupaj z njim se je na otok odpravil tudi Bajrić, Medved se trenutno dokazuje v 1. SNL pri Celju, Ožbolt pa nastopa v izraelskem prvenstvu za Hapoel iz Haife. Vsi trije slovenski legionarji nastopajo v svojih novih klubih kot posojeni nogometaši Slovana, pogodbe pa imajo sklenjene do konca sezone. Slovan vodi izkušeni slovaški strateg Vladimir Weiss.

Seznam prvakov in pokalnih zmagovalcev v Evropi

Država Prvak Pokalni zmagovalec Albanija finale Vllaznia Shkodër - Laci (31. maj) Anglija finale Liverpool - Chelsea (14. maj) Armenija finale Noravank - Urartu (8. maj) Avstrija finale Red Bull Salzburg - Ried (1. maj) Azerbajdžan polfinale (20. in 29. april) Belgija finale Gent - Anderlecht (18. april) Bolgarija Ludogorec Razgrad polfinale (21. in 22. april) Bosna in Hercegovina Zrinjski Mostar polfinale (20. april) Ciper polfinale Češka finale Slovacko - Sparta Praga (4. maj) Črna gora polfinale (20. april in 4. maj) Danska polfinale (27. in 28. april, 4. in 5. maj) Francija finale Nice - Nantes (7. maj) Grčija polfinale (20. in 21. april, 4. maj) Hrvaška finale Rijeka - Hajduk Split (26. maj) Italija polfinale (19. in 20. april) Izrael polfinale (19. in 20. april) Kosovo finale Llapi - Drita Luksemburg četrtfinale (20. april) Madžarska polfinale (19. in 20. april) Moldavija polfinale (26. april) Nemčija polfinale (19. in 20. april) Nizozemska PSV Eindhoven Poljska finale Lech Poznan - Rakow Czestochowa (2. maj) Portugalska polfinale (20. in 21. april) Romunija polfinale (19. in 20. april, 11. maj) Rusija četrtfinale (19. in 20. april) Severna Irska polfinale (26. april) Severna Makedonija polfinale (20. april) Slovaška Slovan Bratislava polfinale (19. in 20. april) Slovenija polfinale (20. in 21. april) Srbija polfinale (11. maj) Škotska finale Glasgow Rangers - Hearts (21. maj) Španija finale Betis Sevilla - Valencia (23. april) Švica polfinale (21. april) Turčija polfinale (19. in 20. april, 10. maj) Ukrajina Wales The New Saints finale Penybont - The New Saints (1. maj)

V tabeli so izpuščeni prvaki in pokalni zmagovalci nekaterih manjših evropskih držav, pa tudi nekaterih lig, ki potekajo v drugačnih časovnih okvirih (Švedska, Norveška, Finska, Belorusija, Gruzija, Litva, Latvija, Estonija, Kazahstan, Islandija ...).