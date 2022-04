Šimundža ekspresno do odmevnega uspeha v tujini

O tem, kako Ludogorec Razgrad v bolgarskem klubskem nogometu že nekaj časa predstavlja razred zase, dovolj zgovorno priča podatek, da si je zagotovil naslov že štiri kroge pred koncem! Po nedeljski domači zmagi nad sofijsko Slavio (4:1) ima pred najbližjim zasledovalcem, sofijskim CSKA, kar 14 točk prednosti, tako da je ubranil naslov že sredi aprila in nadaljeval neverjeten niz, saj je postal prvak že 11. zapored.

Moštvo iz Razgrada je v začetku leta prevzel Ante Šimundža in se zelo izkazal. V prvenstvu je vodil Ludogorec na devetih tekmah in na njih od možnih 27 osvojil kar 25 točk. Danes je s 4:1 premagal Slavio. Dvomov o zmagovalcu je bilo hitro konec.

Vrhunci dvoboja med Ludogorcem in Slavio:

Gostitelji, za katere je slovenski reprezentant Žan Karničnik v deževnem vremenu odigral vso tekmo, so že po 23 minutah vodili s 3:0. Na koncu je bilo 4:1, s to zmago pa si je Ludogorec tudi matematično že zagotovil novo zvezdico. Zdaj se lahko zeleni orli posvetijo novemu izzivu, pokalnemu tekmovanju. Ponuja se jim priložnost, da prvič po letu 2014 osvojijo dvojno bolgarsko krono.

''Srečen sem, da sem lahko del Ludogorca. Ponosen sem na igralce. Zdaj lahko v nadaljevanje sezone vstopamo mirneje, brez pritiska. Zdaj razmišljamo le še o Levskemu,'' je dal nekdanji slovenski reprezentant vedeti, kako ga po naslovu državnega prvaka zanima še naslov pokalnega zmagovalca.

1️⃣1️⃣x🏆 Ludogorets have just clinched their 11th straight Bulgarian league title (longest current streak in Europe)! This is a first trophy for Slovenian coach Ante Šimundža. The Eagles continue their incredible run - ever since they got promoted, they’ve always won the league 🥇 pic.twitter.com/2J7wC3yb8J