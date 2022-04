Konec sanjskega niza Anteja Šimundže v Bolgariji

Nepremagljivi niz Anteja Šimundže, ki se je pozimi iz Murske Sobote preselil v Razgrad, se je začel 13. februarja, ko je prvič vodil Ludogorec v bolgarskem prvenstvu. Zanesljivo, kar s 4:0, je v gosteh nadigral Ardo. V prvenstvu je nadaljeval zmagovito, z nekoliko manjšimi razlikami (2:1 proti Černomoru, 3:1 proti Slavii iz Sofije, 2:1 proti Botevu, 2:1 proti Levskemu), v pokalu pa se je znesel v gosteh nad Montano (5:0).

Po šestih zaporednih zmagah je sledil prvi remi. Na gostovanju pri Carskem selu (1:1) je osvojil točko, a je v nadaljevanju znova ujel zmagoviti ritem, s tem pa je le še potrdil vodilni položaj v prvenstvu. Premagal je Botev Plovdiv (3:o), Beroe (1:0), pred tem še v pokalu Etar (5:1), nato pa je po desetih tekmah brez poraza (devet zmag in remi) moral v sredo, ko je igral prvo polfinalno pokalno tekmo proti Levskemu, prvič priznati premoč.

Vrhunci pokalnega dvoboja v Razgradu:

Bilo je zelo burno. Po prvem polčasu je kazalo, da bo to še eden izmed bolj prijetnih večerov za privržence Ludogorca. V 11. minuti je zadel Kiril Despotov, gostitelji so povedli z 1:0, tak je bil tudi izid prvega polčasa. V nadaljevanju pa je sledil preobrat gostov, ki jih je v Razgradu spremljalo 1.800 glasnih navijačev. Levski je bolgarski rekorder, kar zadeva državne naslove, in najbolj priljubljen bolgarski klub. Ima finančne težave, a se je kljub skromnim rezultatom v jesenskem delu prebil na peto mesto, s tem pa tudi do nastopov v ligi za prvaka.

Pot do Evrope pa vidi tudi v pokalu. Ko sta tako Švicar Dragan Mihajlović in Maročan Bilal Bari v pičlih petih minutah preobrnila rezultat v 2:1 za Levski, je dišalo po presenečenju. No, v tretji minuti sodnikovega podaljška je Ciprčan Pieros Sotiriou z bele točke le izenačil na 2:2, a so se vseeno zadnji veselili gostje. Globoko v sodnikovem podaljšku, igrala se je že deseta minuta!

Najprej je z bele točke streljal Georgij Milanov, a zapravil kazenski strel. Rešil ga je vratar Ludogorca, nekdanji čuvaj mreže Rijeke, Hrvat Simon Sluga, ki je resda ubranil njegov strel, a se je pred tem tako premikal, da ni več stal na svoji golovi črti. Gostje so tako ponavljali izvedbo. Tokrat je enajstmetrovko izvedel mladi Martin Petkov, ima komaj 18 let, je izkoristil kazenski udarec in poskrbel za odmevno zmago Levskega. Petkov je veliki up bolgarskega nogometa, na njegovo svetlo prihodnost je opozoril že Slaviša Stojanović, nekdanji (dvakratni) trener Levskega.

Tik pred naslovom prvaka

Prvak je bil še z Mariborom in Muro, zdaj je lahko najboljši še z Ludogorcem. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Ker je Šimundža svoj prvi poraz doživel na prvi pokalni polfinalni tekmi, ima še možnost popravnega izpita. Povratno srečanje bo prihodnji teden v Sofiji. Sodeč po dogodkih v Razgradu se v bolgarski prestolnici obeta še kako zanimiv spopad. Ludogorcu gre namreč v prvenstvu izjemno. Redni del (26 krogov) je končal na prvem mestu, s kar 12 točkami prednosti pred najbližjim zasledovalcem CSKA Sofija, zdaj pa sledi še razplet sezone, nastop v ligi za prvaka, v katero se je uvrstilo šest najboljših ekip rednega dela prvenstva.

Ludogorec bo tako odigral še pet tekem, zaradi ogromne prednosti pa bi lahko naslov prvaka proslavljal že krepko pred koncem sezone. Šimundži se nasmiha prvi naslov bolgarskega prvaka, podobno velja za njegovega pomočnika Damjana Ošlaja ter slovenskega reprezentančnega branilca Žana Karničnika.

Navijači Razgrada so v zadnjem desetletju vajeni osvajanja državnih naslovov. Ludogorec jih je osvojil deset zapored, kaj kmalu pa bi lahko proslavljal že enajstega! Prvič po letu 2014 pa se Ludogorcu ponuja tudi priložnost, da bi osvojil dvojno krono, kar je tudi svojevrstna motivacija za igralce in trenerja. Če bi Šimundževa četa v Sofiji vrnila udarec Levskemu in se prebila v finale, kjer jo bo najverjetneje čakal CSKA iz Sofije (na prvi tekmi je v gosteh ugnal Slavio z 2:0), bi si tako lahko zagotovila dvojno krono, kar bi bila izjemna popotnica za nove izzive.

Ludogorec jo je lani v Evropi zagodel Muri, ki jo je takrat vodil še Ante Šimundža. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Ni skrivnost, da bogati lastnik Ludogorca Kiril Domuščijev in vodstvo kluba od slovenskega trenerja pričakujejo veliko tudi v Evropi, kjer se je nekdanji slovenski reprezentant že večkrat izkazal. Tako z Mariborom kot tudi Muro. Z Ludogorcem se bo prvič podal v Evropo to poletje, cilj najboljšega bolgarskega kluba pa je, da bi se tako, kot se je že pred leti (takrat je bil njegov prvi napadalec Roman Bezjak), dokazoval v ligi prvakov.